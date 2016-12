L'ONU, Israël, l'Occident, l'islam et les Juifs

Rappelons également que 800 000 réfugiés juifs ont dû fuir les pays arabes et l'Iran. Aucun grand média ni aucune instance onusienne quelconque n'en parle. Pourtant, ces réfugiés vivaient dans ces pays longtemps avant que les Arabes ne les conquièrent.

[Selon un sondage mené par le Washington Institute for Near East Policy le 24 juin 2014, la majorité des Palestiniens de Cisjordanie et Gaza sont opposés à la solution à deux États et revendiquent la totalité de la Palestine historique, signifiant ainsi la destruction de l'État d'Israël. Selon l'enquête, 55,4 % des Palestiniens de Cisjordanie et 68,4 % de leurs voisins gazaouis considèrent que "récupérer la Palestine historique" devrait être "le principal objectif national palestinien pour les cinq prochaines années", avant la "fin de l'occupation". Causeur 28 décembre 2016].