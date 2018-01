Il y a vous et moi, et puis, il y a les encanteurs, les courtiers, les recruteurs, toute une gamme d'entraîneurs et une panoplie de gens qui ont votre bonheur à cœur.

À vendre ou bien vendu? Le faire seul ou bien demander à quelqu'un de le faire à sa place? Ou encore, chercher quelqu'un qui vous supportera, si nécessaire et lorsque nécessaire, pour conclure la vente?

... pourra vendre versus ... saura vendre?

Ça vaut la peine ou non? Allez les amis, on cogite fort...

Réponse plate politicien : ça vaut ce que ça va vaut, si tu penses que ça en vaut la peine ou bien que ça en vaut le prix.

Question personnelle :

Êtes-vous plus du type Remax ou bien du Proprio? Êtes-vous assez confiant et en contrôle pour entamer, négocier et clore la vente ou bien avez-vous besoin d'une ressource extérieure pour dévoiler, pimenter et rehausser votre petit coin de chez vous, et ce même en dépit du fait que vous connaissez votre petit coin de paradis de la cave au grenier? Que dire du Home Staging, qui le fait?

Question professionnelle :

En entrevue, ou même avant celle-ci, durant votre préparation disons, êtes-vous plus du type Remax ou bien du Proprio? Avez-vous besoin de vous faire coacher parce que vous n'avez pas fait d'entrevue depuis 11 ans et que vous avez jugé que c'était une bonne idée, ou bien en est-il ainsi parce que vous êtes paresseux et que vous préférez que quelqu'un le fasse à votre place tout en croyant emprunter un raccourci. Ou bien, vous relevez-vous les manches, entamez vos recherches entre 2 gorgées de café, et relevez le défi vous-mêmes? Qu'en est-il lors de la période de négociation salariale ou bien encore, qu'en est-il lorsque votre directeur vous prête le micro lors de votre évaluation annuelle ou évaluation de performance?

Êtes-vous plus du type Remax ou bien du Proprio lorsqu'il est question d'entrevue?

Êtes-vous capable de vous débrouiller tout seul ou bien avez-vous besoin d'aide, voire, besoin de déléguer pour être en mesure de mieux vous vendre? Qui de mieux placer que vous pour vous vendre? Mais encore faut-il être le moindrement en mesure de le faire.

Je ne vous connais pas, donc je ne vous dis pas qu'une solution est meilleure qu'une autre. Je vous invite seulement à y réfléchir la prochaine fois que vous aurez à vous préparer pour une entrevue. Soyez prêt à vous vendre et sachez vous vendre.

Un consommateur averti sait quand il en a pour son argent...

Pouvoir vendre et savoir vendre.

Pouvoir se vendre et savoir se vendre, deux mondes qui s'affrontent et qui parfois se rencontrent.

Pouvoir se vendre et savoir se vendre, deux mondes qui s'affrontent et qui parfois se rencontrent. Ce n'est pas parce que tu es capable de vendre un bidule à un No Name que tu saurais te vendre auprès de cette même personne. Tout comme, ce n'est pas parce que tu sais comment te vendre, que tu réussiras à te vendre.

C'est ça une entrevue d'embauche.

Il y a nous, et puis il y a les autres et ce qu'ils pensent de notre produit.

Être, pouvoir et savoir.

J'ai vendu ma demeure dernièrement; je vous laisse le soin de deviner qui a procédé à la négociation de la vente.

P.S. À mes détracteurs et à ceux qui cherchent des bibites là où il n'y en a pas, il n'y a aucun rapprochement inconvenant et malvenu à faire entre l'expression « savoir se vendre » et la barbarie liée à la traite et à la vente des êtres humains.