Le plus-meilleur-CV-du-monde

Chers disciples et explorateurs du plus-meilleur-CV-du-monde, j'espère que vous êtes bien arrivés en 2017!

Arrivez en ville, le CV n'est plus la feuille de papier qui servait de feuille de route pour le futur employeur. C'est beaucoup plus maintenant! Et avalez votre pilule, le CV n'est plus l'occasion de faire connaître vos compétences, vos acquis, vos expériences et vos réussites. C'est tout autre chose maintenant!

En réalité, le CV est devenu une pseudoscience pour laquelle vous n'avez qu'à ouvrir la porte et vous vous faire envahir par une multitude de soi-disant professionnels du marketing RH, de publicitaire RH et de web designer RH. C'est un business maintenant!

Le CV d'aujourd'hui est une œuvre d'art, qu'on se le tienne pour dit! Mise en page, couleur, logos, effets, reliefs, dessins, hyperliens, encryptions d'ADN, hologramme, sous-titres et sous sous-titres. Si vous n'avez pas l'esprit d'un artiste et si vous n'êtes pas en mesure de mettre plein de belles couleurs touchantes, qui s'agencent mieux que ne pourrait le faire un décorateur intérieur, et bien votre CV passe inaperçu!

À la prochaine, mon ami, d'ici là, retournez à votre planche à dessin... ou bien ne faites qu'un copier-coller du CV de M. Google ou bien de Mme Yahoo facilement identifiables sur Linkedin...

Come on!!!

Ne faites pas ci, mais plutôt ça. Présentez comme ceci et évitez surtout cela. Bla-bla-bla!

Bien avant de savoir ce que tu as fait et ce que tu sais faire, on cherche à voir comment tu le présentes. C'est beau, c'est clair et bien aéré, eh bien c'est clair que le recruteur prendra le temps de lire le CV. La seule expérience que tu as acquise, c'est d'être emballeur dans un Provigo? Y'a rien là! On va embellir, on va mettre le dessein de cerveau que nous séparerons par zone pour illustrer les forces. On va utiliser des beaux mots qui sonnent comme quelqu'un d'intelligent avec plein de potentiel. On va y arriver, faites-moi confiance!

La fioriture et le superficiel fonctionnent dans la société, pourquoi pas au travail?

T'as le CV d'un Top Gun, t'es le meilleur disponible sur le marché en ce moment, mais la présentation de ton CV s'étend sur deux feuilles. Refusé!!! Dehors sur-le-champ!!! Ça t'apprendra à ne pas mettre des mots-clés en caractères gras mon grand nostalgique de la police Time New Roman.

OK le CV n'est plus ce qu'il était, mais il demeure quand même votre carte d'affaires, votre carte de présentation, le premier lien entre le recruteur et vous. Je suis 100 % d'accord que vous devez faire une bonne impression. Mais, ne mélangez pas bonne impression sur papier et bonne impression en entrevue... ou bonne impression d'imprimante!

Oh combien de Picasso ai-je invité en entrevue qui ne savaient pas aussi bien se vendre en personne que sur papier, qui ne parlaient pas aussi bien que sur leur CV, qui n'avaient rien de plus à dire que ce qu'ils avaient créé sur leur CV. La seule chose en commun était la couleur du chandail qui s'agençait avec la couleur de fond du CV.

Peut-être bien est-ce attribuable au fait que mon artiste n'avait pas peinturé lui-même son CV? Peut-être bien que le designer RH avait oublié de lui faire un débriefing? Peut-être est-ce attribuable à l'épuisement cérébral qu'a occasionné l'effort de créativité afin de se démarquer du lot?

J'ai toujours dit et je maintiens mon propos : Travaillez pour votre CV bien avant de travailler votre CV.

Une fois que vous aurez acquis quelque chose d'intéressant à dire, prenez le temps de réfléchir à comment le présenter pour vous rendre encore plus intéressant et attrayant. Pas avant!

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

8 choses qui devraient disparaître de votre CV

Évitez d’alourdir la description de vos emplois précédents en ajoutant les tâches banales comme l’entrée de données, le suivi avec les fournisseurs ou la gestion des appels; bref, tout ce qui est assimilable aux fameuses «tâches connexes». «Ces mentions gaspillent le temps de lecture et de concentration du recruteur et relativisent le temps accordé aux autres fonctions importantes pour le poste convoité», affirme Monique Soucy, coach en gestion de carrière. Concentrez-vous plutôt sur les tâches importantes, surtout celles qui sont liées au poste convoité, et sur vos réalisations.

L’employeur veut savoir ce que vous pouvez faire pour lui, et non ce qu’il peut faire pour vous. Dans l’introduction de votre CV, évitez d’étaler les détails de votre plan de carrière. «Plusieurs font l’erreur de mettre l’accent sur leurs propres intérêts au lieu de démontrer leurs compétences, talents et qualités correspondants au poste», souligne Monique Soucy. Si vous souhaitez parler de vos objectifs professionnels, présentez-les dans votre lettre de présentation plutôt que dans votre CV.

Vous croyez impressionner le recruteur en précisant que vous êtes une personne professionnelle? Détrompez-vous. «Ce terme est désormais désuet; toutes les organisations veulent s’adjoindre des personnes professionnelles. C’est un must, et non un atout», affirme Nadine Beaupré, coach en gestion et en développement de la carrière. Votre professionnalisme devrait aller de soi si vous souhaitez réellement décrocher l’emploi.

Le mot «gestion» est sans contredit pertinent dans certains contextes, mais il est souvent utilisé à mauvais escient pour décrire un ensemble trop général de tâches ou de responsabilités. «Le recruteur pourrait tomber dans le piège de penser que le candidat postule pour un poste en gestion, pour lequel il n’est pas nécessairement qualifié», souligne Isabelle Bédard, présidente-directrice générale de CIB Développement organisationnel. À moins que vous ne souhaitiez réellement décrocher un poste de direction, ne prenez pas le risque de semer une telle confusion dans l’esprit du recruteur.

Plusieurs candidats jugent pertinent de mentionner leur aptitude à travailler en équipe. C’est effectivement une qualité essentielle dans bien des milieux de travail… mais il s’agit davantage d’un prérequis que d’un élément distinctif. «Dans le monde du travail d’aujourd’hui, il ne faut pas simplement savoir travailler en équipe : il faut être un leader d’influence informel!», estime Nadine Beaupré. Autrement dit, pour se démarquer réellement, il faut montrer qu’on peut prendre une place importante dans l’équipe.

L’expression «orienté vers les résultats» peut démontrer votre sérieux et votre dévouement par rapport aux objectifs de l’entreprise. Mais pensez-y un instant; n’est-ce pas là une qualité que les recruteurs recherchent par défaut chez tous les candidats? «C’était tendance au début des années 2000, mais aujourd’hui, cette expression n’a plus aucune valeur aux yeux des recruteurs. C’est si banal que cette attente n’est même plus mentionnée dans les offres d’emploi», affirme Isabelle Bédard. Oubliez donc ce «buzzword» qui ne veut plus rien dire.

La polyvalence est une arme à double tranchant. Un vaste éventail d’habiletés peut faire de vous une ressource précieuse, mais pas si vos connaissances ne sont que superficielles. «Une candidature qui se veut trop ouverte ne permet pas de se distinguer et de démontrer ses compétences avec impact», explique Catherine Leduc, conseillère d’orientation chez Brisson Legris. Tâchez plutôt de démontrer clairement ce que vous pouvez apporter à l’organisation.

Les fautes d'orthographe sont inadmissibles dans un CV. Ce document résume qui vous êtes; vous ne voudriez pas être perçu comme une personne négligente qui ne prend pas le temps de bien faire les choses, n'est-ce pas?

