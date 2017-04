Incompétence ou négligence?

ADVERTISEMENT

Docteur, j'ai tout fait pour ne pas être négligent, mais j'ai l'impression que mon avancement professionnel m'a rendu incompétent. Comment se fait-il que l'an passé, je fusse une Superstar dans ma fonction et que maintenant, je ne sois qu'une personne bien ordinaire? Si ça continue comme ça, mon étoile va arrêter de briller.

Si je ne brille plus, c'est que je m'éteins. Si je ne brille plus, c'est que quelqu'un d'autre brille à ma place... et prendra ma place! Pourtant, je suis la même personne qu'avant ma promotion. Pourtant, je considère que mon directeur m'a convenablement outillé et formé comme lui-même l'a été durant la même période par son supérieur.

Ces derniers mois, tout va tellement de travers, que pour la première fois de mon parcours professionnel, j'ai un dossier disciplinaire. Moi, un dossier disciplinaire qui se résume à mon incompétence à bien accomplir mon travail! Ai-je gravi les échelons trop rapidement? Me surestimais-je lorsque j'ai accepté la promotion? Ai-je trop beurré épais en entrevue au point où là, c'est moi qui ai l'air d'un épais?

Je croyais être prêt, mais l'étais-je comme Jean Charest avec son fameux clip «Nous sommes prêts», qui dans le fond ne voulait rien dire hormis entrouvrir la voie à l'interprétation. Prêt, mais prêt à quoi? À me faire montrer la porte ou bien à me mettre moi-même à la porte...

Ne pas être négligent ne veut pas forcément dire être compétent comparativement à l'incompétence qui elle, génère souvent la négligence. Ne pas comprendre et savoir pourquoi il faut prendre l'épée par le manche et non par lame est une chose. Mais ne pas comprendre qu'il ne faut pas fermer le poing sur la gentille lame et procéder à des mouvements de mains, comme seul un Raver en transe ne peut le faire, est une tout autre chose.

La négligence, dans votre organisation, est bien présente, et ce, malgré tous les efforts que vous pouvez mettre au travail pour limiter les effets indésirables de la négligence.

Vous l'aurez bien deviné, la négligence n'a pas besoin d'être criminelle pour se faire ressentir. La négligence, dans votre organisation, est bien présente, et ce, malgré tous les efforts que vous pouvez mettre au travail pour limiter les effets indésirables de la négligence. On peut contrôler ce que l'on fait et dit, mais nous pouvons difficilement procéder de façon aussi efficace avec 10-20-30 employés. N'avez-vous jamais eu des employés ayant reçu une paie plus tard que la journée de paie prévue? Était-ce dû au fait que la personne qui procédait à l'entrée de données dans le système ne savait pas ce qu'elle faisait ou bien était-ce plutôt attribuable à un genre de je-m'en-foutisme de cette personne dans l'exécution de ses tâches? Deux variables différentes... ne venez donc pas me dire que vous aborderez la problématique sous le même angle et la solutionnerez de la même manière!

Erreur délibérée ou non...sachez faire la distinction.

Est-ce que je me mets la main dans le feu parce que je suis con ou bien tout simplement parce que je ne savais pas que ce serait douloureux? Au-delà de dire qu'il ne faut pas se mettre la main dans le feu aux deux individus, je crois que vous auriez plus de compréhension et d'empathie pour la personne qui ne le savait pas... même si cela semble tout autant absurde.

Évidemment, le but ultime pour tout gestionnaire, aux prises avec des employés incompétents et négligents (peut-être même les deux à la fois), est de remédier à la négligence et de gérer l'incompétence en prenant le temps, d'abord de comprendre la problématique, d'identifier la source et de cerner les impacts, mais surtout en prenant le temps de prendre le temps. Nous ne pouvons pas et ne devons pas traiter ces deux concepts distincts, mais pourtant bien souvent confondus, de la même façon et encore moins avec les mêmes lunettes.

Je ne vous dirai aucunement comment faire votre travail. Je vous dirai plutôt simplement d'être au fait de cette distinction la prochaine fois que vous aurez à intervenir auprès de l'un de vos employés. Les conséquences de l'une et de l'autre peuvent être tout aussi comparables, mais c'est dans la façon de l'expliquer, de le comprendre et de le solutionner que réside la qualité de votre intervention.