Parce que personne ne veut des employés avec des p'tits bobos!

On ne choisit pas de s'acheter un bâton de hockey fêlé, il le devient avec l'usure, avec l'utilisation que l'on en fait, et avec la charge de travail qu'on lui donne. Nous l'utilisons et il apporte une contribution au rendement que l'on peut offrir.

Lorsque nous magasinons un bâton de hockey, nous cherchons à la fois flexibilité et souplesse, mais nous regardons surtout pour une résistance au stress nous permettant ainsi d'utiliser le bâton au maximum de ses capacités, sur une longue période de temps. Pas le choix, à 200 $ le bâton, nous ne voulons pas acheter des cure-dents.

Quoi que maintenant en pause parentale, j'ai pratiqué le hockey du niveau novice au niveau midget tant BB, AA, et même AAA. J'étais gardien de but, je le suis encore d'ailleurs. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien de fois j'ai dormi avec mon bâton de gardien, qui soit dit en passant est beaucoup plus gros que celui des joueurs. Peu importe, je sais que mes coéquipiers faisaient la même chose...

Je ne suis pas issu d'une famille bien nantie, mais on s'en fout. Je ne changeais pas de bâton à tous les mois. Pas parce que je ne le voulais pas, mais bien parce que mon père n'en avait pas les moyens. Pas grave! Je peux vous jurer que mon premier bâton était tout aussi magané que mon 2e (nous avons toujours un bâton de rechange au cas où...) mais ça ne m'empêchait pas d'y être attaché et de performer.

Mon bâton c'était tout! Mon bâton subissait tout. Il encaissait, il frappait, il dégageait, dans le fond il faisait ce que je lui demandais de faire. Il remplissait ses fonctions, d'où l'achat...

Passionné, je frappais vigoureusement mes poteaux avec celui-ci pour repérer mes angles. Frustré, je frappais sauvagement la glace après avoir accordé un but. J'entends encore mon père me dire après les parties de faire attention à mon bâton et de moins utiliser le talon de la palette. Mon style faisait en sorte que mon bâton se fendait au niveau du talon, conséquemment le bois s'effritait et que je le veuille ou non, mon bâton se fendait. Lorsque je recevais un lancer sur la partie plus élargie de mon bâton, ça résonnait et mon avant-bras amortissait la vibration du bâton, signe qu'il était en fin de vie.

Arrivé à la maison, je mettais de la colle à bois et deux serres sur le talon. L'affaire était Ketchup! Même fêlé, je prolongeais sciemment son existence et son utilité. Mon bâton devait réellement être brisé en deux pour que je lui fasse mes adieux... et encore là!

Regardez-vous dans le miroir!

Dans le merveilleux monde du travail, nous retrouvons beaucoup de bâtons fêlés. Nous retrouvons des employés fragiles dans toutes les organisations. S'il vous plaît, ne me faites pas croire, ne vous faites pas croire, que ces employés étaient déjà tous défectueux, tous en fin de vie, tous fragiles, avant de rejoindre vos rangs. Car si c'était le cas, ils n'auraient même pas passé le stade de l'entrevue.

Le Québec est le champion en matière de médicaments et de prescriptions. Plus de la moitié de la population bouffe des pilules pour déjeuner, c'est un fait. Ce qui est aussi un fait, c'est que nous croyons que ce problème n'existe pas ou bien demeure à la maison lorsque nous sortons pour nous rendre au travail.

Pourtant, prenez deux minutes, regardez autour de vous et vous constaterez que probablement plus du tiers de vos collègues prennent des médicaments en ce moment. Soit pour éviter l'épuisement professionnel, soit parce qu'ils se remettent d'un épuisement professionnel, ou bien soit parce que ça ne va tout simplement pas bien.

Ici, je ne parle pas de ceux qui ont une condition médicale ou bien des antécédents médicaux qui nécessitent une prise de médicaments. Ici, je parle des gens qui deviennent fragiles avec l'usure et l'utilisation que l'on fait d'eux sur les lieux du travail, un peu comme l'histoire du bâton qui fêle susmentionnée.

Parfois, nous en demandons ou bien nous exigeons tellement de nos employés qu'ils se fragilisent avec le temps. Les problèmes ici se situent à plusieurs niveaux. D'une part, beaucoup de gestionnaires et dirigeants se foutent de la santé et du bien-être de leurs employés. S'ils se tapent un burn-out, c'est de leurs fautes puisqu'ils sont faibles. D'autre part, certains sont sensibles à ce phénomène bien réel, mais ils ne savent tout simplement pas comment aborder la question ou bien comment agir, donc ils préfèrent s'en remettre au facteur temps.

Mais le pire, ce n'est pas tant qu'on s'en fout ou bien qu'on décide de ne rien faire, mais bien que nous vivons dans une société de consommation et que le réflexe de se débarrasser de quelque chose dès que nous voyons un signe de faiblesse et de le remplacer sans réellement se questionner est totalement incrémenté dans nos mœurs.

Qu'on le veuille ou non, le consumérisme matériel, l'interchangeabilité des outils et la dégénérescence de l'utilisation et de la durée de vie des objets ont malheureusement trouvé écho dans le merveilleux monde du travail.

Comme le bâton qui fêle, l'employé fragile est souvent mis de côté, s'il n'est tout simplement pas remplacé... Pourtant, vous le chérissiez il n'y a pas si longtemps.

Avant de changer de bâton à tous les mois, questionnez-vous sur la façon dont vous utilisez l'outil ou la ressource. Le problème n'est peut-être pas le bâton, mais plutôt la façon dont vous vous comportez avec...

12 conseils pour lutter contre le burn-out

En période de crise, la pression peut s'accroît sur les salariés comme sur les patrons et les managers. Dans une entreprise chacun doit redoubler d'efforts pour ne pas succomber au stress, au risque de se retrouver en situation d'épuisement, ce qu'on appelle le burn-out professionnel. Si rien ne remplace une véritable thérapie en cas de problème grave, il existe néanmoins des moyens pour prévenir le risque de dépression au travail, ou le réduire. Comment? C'est la vie a posé la question à Stéphanie Bertholon, psychologue et auteure de Vivre mieux dans un monde stressant (Odile Jacob)

"En ce moment, on sent que les salariés sont de plus en plus surveillés. Cela crée un rapport infantilisant avec entre les employés et leur hiérarchie, on crée de la méfiance," remarque Stéphanie Bertholon. La solution? "Ne pas nier les difficultés," explique-t-elle, surtout lorsque l'on renforce ses équipes. À éviter? Le discours du "estimez-vous heureux d'avoir un boulot" qui crée une pression inutile.

"Certaines personnalités comme les perfectionnistes ont du mal à évaluer ce qu'on attend d'eux," explique Stéphanie Bertholon. Difficulté à dire non, heures sup pour bien finaliser son travail, certains vont trop loin au risque de l'épuisement. "Il ne faut pas hésiter à demander aux autres ce qu'ils attendent de vous," conseille la psychologue. Un autre moyen consiste à tâter le terrain en faisant des petits test vis-à-vis de ses collègues et de ses supérieurs.

Récompenses et autres bonus font partie des procédés qui permettent d'augmenter la motivation et la performance des salariés. Mais dans certains cas, "leur utilisation peut être contre-productive et favorise le risque d'épuisement de certains employés," remarque Stéphanie Bertholon. "Les récompenses émotionnelles, remercier pour un travail bien fait sont tout aussi importantes pour les membres d'une équipe," ajoute la psychologue. "Il faut trouver le bon équilibre entre récompenses financières et émotionnelles."

Personne n'est identique, certains travailleurs ont des personnalités très fortes, d'autres pas. Avoir des peurs, des craintes est aussi normal que cela peut être source de stress, une angoisse souvent délétère pour le travail. "Il faut accepter et identifier ses peurs," recommande Stéphanie Bertholon. "Si j'accepte, je serai moins stressé, il faut abandonner la lutte." Inutile de vouloir aller au feu sans arrêt.

"Le cerveau a besoin de ces rituels et de ces habitudes. Lorsqu'on sait que l'on va avoir une pause, on est plus calme. L'imprévisibilité est facteur de stress supplémentaire," rappelle Stéphanie Bertholon. "Au départ, le stress nous aide, c'est un allié. Mais lorsqu'il devient trop encombrant, il faut le ménager," explique-t-elle. La solution? Une vraie pause déjeuner, en dehors de l'entreprise si possible.

Rien de pire pour un salarié que de se voir appliqué une sanction sans savoir pourquoi. Déclassement, absence de récompense ou d'augmentation, le salarié qui ne sait pas pourquoi il n'aura pas été récompensée retournera le problème dans sa tête pour trouver l'origine de cette sanction.

"Dans les entreprises où il y a de la créativité, il y a de l'oisiveté," rappelle Stéphanie Bertholon. Les grandes entreprises du web à l'image de Google ou LinkedIn en sont l'exemple. Elles ménagent des lieux et du temps pour permettre aux salariés de s'aérer l'esprit. "Ne pas lever les yeux de son travail sans prendre de pause épuise." Une évidence que la psychologue doit parfois rappeler à ses patients. "Le paradoxe, c'est qu'on plébiscite l'ennui pour les enfants, mais certains sont incapables de se l'appliquer à eux-mêmes," remarque-t-elle.

Inutile de le rappeler, chacun sait combien avec les smartphones le travail nous suit partout où nous allons, y compris et peut-être surtout à la maison. S'il est parfois indispensable de rester joignable par téléphone, "désactiver les notifications permet de se couper d'une partie du flux," remarque Stéphanie Bertholon. La psychologue rappelle cette étude qui a montré qu'un employé vérifie ses emails toutes les 6 minutes 30 au bureau, sans avoir réellement besoin. Une mauvaise habitude qui nous poursuit également à la maison. "D'autres gestes simples consistent à laisser son téléphone chez soi avant de sortir faire les courses par exemple." Dernier petit geste utile : ne pas laisser son ordinateur portable ouvert sur la table de la salle à manger, du bureau ou du salon. "C'est un appel à se remettre au travail, à reconnecter sans véritable besoin," explique Stéphanie Bertholon.

Email, téléphone, réseaux sociaux, préparation d'une réunion ou d'un rendez-vous, le multitâche est désormais la règle dans de nombreuses entreprises. "C'est possible, mais cela use les batteries plus rapidement," rappelle Stéphanie Bertholon. "Faire une chose à la fois est plus écologique pour le cerveau."

Le bien être est une question d'équilibre. Trop de travail sans activités parallèles qu'il s'agisse de sport, d'activités familiales ou encore de cuisine nuit à cet équilibre. "Ces activités permettent de se vider la tête, de penser à autre chose," rappelle Stéphanie Bertholon. Elle permettent également d'aborder fraîchement un problème ou une situation. Assis devant son ordinateur, on ne répond pas aux besoins de son corps.

Les troubles du sommeil accélèrent l'épuisement, il faut donc veiller à son sommeil mais aussi à son alimentation. Sous l'influence du stress, on consomme plus d'excitants comme le café, mais aussi de produits gras et sucrés, eux-mêmes facteurs de stress.

Peut-être le plus facile à dire et le plus compliqué à faire, mais il n'est jamais inutile, en période de stress ou d'angoisse, de se remémorer ce qui a marché. "Cela nous paraît inutile ou contre-intuitif parce que nous sommes conditionné dès le plus jeune âge à avoir des notes et à être évalué," nuance Stéphanie Bertholon. "Mais cela n'empêche pas d'éduquer là-dessus, il faut enseigner l'optimisme," conclut-elle. Ce sera bientôt l'objet d'un nouvel article.

