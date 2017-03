C'est simple, tu n'es plus bon!

ADVERTISEMENT

Vos cartes de compétences expirent; vos cartes de crédit expirent; vos Airmiles aussi; et que dire de votre yogourt préféré qui vous fait tant danser. Tout a une date de péremption, une date de fin, ceci nous inclut tous. Il y a l'avant, le pendant, et surtout l'après.

Les temps changent encore et toujours

Peu importe votre âge et vos années d'expérience, je n'ai pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour vous convaincre que le marché de l'emploi institué alors que vous étiez en pleine partie de ballon-pogo dans la cour de récré n'était plus le même lorsque vous êtes arrivés sur le marché du travail, et ce marché n'a pas cessé de changer depuis que vous vous y êtes fait une niche. Pour le meilleur ou pour le pire, les choses changent et évoluent. Certaines idées et concepts disparaissent pour laisser place à de nouvelles idées et de nouvelles façons d'aborder les défis professionnels sur notre chemin.

Vous êtes rendu où vous êtes aujourd'hui, non pas parce que vous êtes beaux et bons, mais bien parce que vous vous êtes instruit, formé, scolarisé, et avez appris sur le tas.

Le tout cuit dans le bec ne vous fait aucunement acquérir de véritables compétences applicables et transférables. La tricherie, même déguisée, ne vous rend aucunement plus intelligent ou plus instruit. Ça fait de vous simplement des personnes plus #$!?**.

Vous devez étudier et travailler fort (et dans le plaisir) pour avancer et pour vous rendre où vous voulez. Mais vous devez SURTOUT vous tenir à jour ne serait-ce que pour vous maintenir à flot et éviter justement de ne plus être à jour.

Le retroviseur

C'est vrai qu'il y aura toujours des plus jeunes, des plus fous et des plus fringants qui arrivent sans cesse derrière vous pour vous pousser ou du moins il se peut que ce soit votre impression. Il est aussi vrai que les besoins ne sont plus les mêmes; que les attentes envers les carrières ne sont plus les mêmes; que la loi de l'offre et de la demande sur le marché de l'emploi subit de profonds bouleversements. Mais il est aussi vrai que ce que vous avez acquis et appris sur les bancs de l'université en 1983 n'est plus enseigné de la même façon (s'il l'est encore), mais n'est surtout plus appliqué de la même façon et pour les mêmes desseins sur le marché d'aujourd'hui. Pour ou contre, là n'est pas la question.

Mon point c'est que tout expire et se fait remplacer par quelque chose qui finira aussi par expirer. Pourquoi en serait-il différent avec vos compétences, vos connaissances, vos habiletés et vos savoirs?

Ai-je manqué le documentaire sur l'immunité de ces concepts dans le merveilleux monde du travail?

Vous avez réussi à embarquer dans le train, évitez donc de vous faire débarquer... par vous-mêmes.

N'évitez pas seulement de ne pas être dépassé par les événements, essayez de ne pas devenir vous-mêmes dépassés. Vous croyez que parce que les modes reviennent vous reviendrez aussi et ne serez plus dépassé?

Come On! Allume allumettes!

N'attendez pas que le bateau amarre le nouveau port uniquement par le souffle du vent. Prenez les rames, orientez-vous et préparez-vous à forcer quelque peu pour vous y rendre. Vous êtes du type paresseux se laissant porter par le rythme de la mer? Ne soyez pas surpris alors si des gens s'y rendent à la nage avant vous et prennent votre place. Vous expirez, mais vous valez quand même mieux que votre yogourt probiotique sans aspartame.