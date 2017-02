L'absurdité du CV anonyme

ADVERTISEMENT

Bonjour,

Je n'ai pas de nom, pas genre, pas d'âge, pas d'origine, pas de passé. Je me cherche un emploi, mais je ne peux pas mentionner lequel. J'ai de l'expérience sans pouvoir vous dire laquelle et encore moins vous dire à quel endroit je l'ai acquise.

J'espère que vous serez convaincu et allez considérer ma candidature qui se démarque du lot.

Encore une fois, ce n'est pas aujourd'hui que je compte me faire des amis. Ce n'est pas grave, je n'ai pas le temps d'entretenir autant de relations.

Le marché de l'emploi est en crise, quoi que l'on en dise. Les emplois se précarisent; les diplômes se dévalorisent; la main-d'œuvre est de plus en plus instable tout en étant obligée d'être flexible face à une sécurité d'emploi qui s'effrite; l'obtention des équivalences se fait sur un chemin parsemé d'embûches. La classe politique est embourbée dans leurs débats idéologiques et les questions touchant l'accessibilité à l'emploi sont caractérisées par un excès de maquillage. Ça fait dur en ti-pépère!

Nous nous sommes dotés d'une loi sur l'accès à l'égalité en emploi, nos fameux PAEE qui, pour contrer la discrimination systémique en emploi, encouragent la discrimination positive... Minorités visibles, êtes-vous réconfortées? Et vous, mesdames?

Et il y a les employeurs racistes. Rectification : il y a les employeurs racistes qui ne se gênent pas pour le dire et il y a ceux qui l'ignorent ou minimisent la portée de leurs propos/actions.

Et il y a les employés racistes. En discutant avec eux, nous comprenons rapidement qu'ils le sont même s'ils clament le contraire. Plusieurs pratiquent « involontairement » le harcèlement, la discrimination, l'exclusion, et adoptent un langage ordurier avec certains de leurs collègues... Étrangement, ils sont souvent prêts à dire qu'ils sont tout... sauf racistes.

L'humain en premier, l'origine culturelle, on s'en fout totalement.

Et il y a les RH incompétents qui ne respectent pas leur code de déontologie et ne pratiquent pas leur profession avec l'éthique exigée. Un professionnel RH est là pour s'assurer que l'employeur respecte la législation, non pas pour supporter la direction avec ses décisions discriminatoires. Un professionnel RH qui adopte un comportement différent lorsqu'il est question d'origine culturelle ne devrait pas travailler en RH. L'humain en premier, l'origine culturelle, on s'en fout totalement.

La mâchoire me tombe à terre chaque fois que je discute avec des recruteurs qui sont totalement surpris de m'entendre les supplier de m'envoyer des candidatures de femmes pour des postes historiquement comblés par des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils font souvent affaire avec des employeurs qui les supplient pour l'inverse. Vous pouvez donc imaginer facilement leurs réactions lorsque je leur demande de me faire parvenir des candidats issus de minorités ethniques... et encore plus lorsque c'est une femme.

Souvent, au lieu de chercher des solutions, nous préférons éviter la question épineuse et cette question tourne malheureusement bien souvent en problématique. Jean-François Lisée, le fameux chef du Parti Québécois s'est creusé les méninges cette semaine en proposant une aberration. Ce même chef qui prône la charte de laïcité et l'obtention de services à visage découvert... propose de cacher les noms de candidats. N'y voyez-vous pas une incongruité? Je n'entrerai pas dans le débat du CV anonyme. Je ne signalerais simplement qu'en 2017, la plupart des employeurs utilisent des SIRH pour gérer les candidatures et non plus seulement des CV papier. Ainsi, le système me dira si tu te nommes Robert ou Tarak et si tu as un diplôme reconnu grâce à une demande d'équivalence. CV anonyme mon cul!

Intelligent comme l'est Jean-François Lisée, je l'inviterais à se forcer un peu plus pour proposer une solution concrète et applicable au lieu de simplement contourner la problématique.

Encourageons l'adoption de réflexes naturels touchant la diversité en emploi, point!

