Un diagnostic de cancer durant le temps des Fêtes

ADVERTISEMENT

Le temps des Fêtes est source de stress pour plusieurs. Quand, en plus, on compose avec un diagnostic de cancer et des traitements, le stress est souvent augmenté. On doit s'ajuster à sa nouvelle condition, ce qui force parfois à modifier ses traditions pour les réceptions. On ne veut pas pénaliser la famille, mais en même temps, on doit s'écouter et se reposer au besoin. C'est loin d'être facile, quand en plus, la culpabilité s'y met.

Pour ma part, j'avais reçu mon premier diagnostic une semaine avant Noël. Sous le choc, je n'avais pas trop envie de fêter. En plus, mon diagnostic est survenu une journée avant mon anniversaire. C'est donc dès le lendemain du diagnostic que je célébrais mon anniversaire avec plusieurs amis. Seuls mes parents, mon frère et un ami proche savaient pour la mauvaise nouvelle apprise la veille. Cette fête, qui devait être une surprise pour célébrer mes 30 ans, était organisée depuis longtemps. Ce soir-là, j'avais fait « comme si ». Comme si je n'avais pas reçu ce diagnostic de cancer. Cette soirée m'avait donné un moment de répit, mais par la suite, je devais faire face à ma situation. Le temps des Fêtes ne me réjouissait pas du tout.

Je me souviens que la musique de Noël m'attristait au lieu de me réjouir. Je me souviens de mon désir de rester à la maison, de laisser passer les Fêtes sans rien faire, à espérer que cette période passe au plus vite.

Ça, c'était mon premier réflexe. Par la suite, je me suis forcée à accepter quelques invitations, que j'ai tout de même choisies avec soin. Honnêtement, les quelques sorties m'ont aidée au niveau du moral. Je me suis concentrée sur les bons moments, sur les délicieux plats préparés (je manquais d'appétit et j'avais moins le goût de cuisiner). Je me souviens également du réveillon du jour de l'an. Je savais que l'année qui se présentait s'annonçait difficile pour moi, sachant que j'allais la commencer avec des traitements, dont j'ignorais encore les détails. C'était une triste façon d'aborder une nouvelle année. Au moment de lever mon verre pour porter un toast à la nouvelle année, je me souviens de m'être fait la promesse que je ferais tout pour me retrouver, un an plus tard, à refaire le même geste, sans cancer cette fois. J'ai pris l'année qui venait comme un défi. Et, durant ce temps des Fêtes, j'étais déterminée à y trouver un peu de joie et de réconfort, en me répétant qu'il n'était pas question de laisser ce cancer prendre toute la place dans ma vie. Ça m'a aidée à mieux traverser le temps des Fêtes.

Il y a toutes sortes de façons de célébrer et de s'adapter quand on vit avec le cancer pendant cette période des Fêtes. J'ai déjà eu à la maison une personne qui venait de terminer ses traitements. Nous avions une entente : elle avait son petit coin (chambre) où elle pouvait se retirer au besoin, quand la fatigue se faisait sentir. Elle l'utilisait quand elle en ressentait le besoin, puis revenait ensuite se joindre à nous. C'était une façon de profiter des Fêtes sans en payer le prix sur le plan de la fatigue. Et j'ai moi-même utilisé la même façon de faire presque 20 ans après mon premier diagnostic, alors que j'avais commencé une chimio un 17 décembre. Nous avons reçu la famille quand même à la maison, en prenant des précautions (pas de bisous, pas trop de câlins) et en dosant mes activités. Ça m'a fait du bien de garder une vie la plus normale possible, malgré tout.

Avez-vous eu un diagnostic de cancer durant les Fêtes? Comment avez-vous composé avec la situation? Qu'est-ce que ça a changé dans votre organisation et vos traditions? Avez-vous des trucs ou des suggestions à faire à d'autres personnes dans la même situation?

Je vous invite à partager vos expériences. J'ai hâte de vous lire.

J'en profite également pour vous souhaiter un doux temps des Fêtes.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  10 idées reçues sur le cancer du sein sur  

Ce que l'on entend : «Oh bah c'est quand même plus prudent», «regarde Angelina Jolie, elle l'a fait», «au moins on est sûre de ne pas en avoir»... Ce qu'il en est vraiment : Il faut remettre les choses dans leur contexte. Non, la double mastectomie n'est pas plus prudente. En tout cas, «elle n'est pas nécessaire pour les femmes qui n'ont pas de mutations génétiques. Pour celles qui malheureusement en ont, il faut alors en discuter», précise le docteur Espié. Mais la double mastectomie mesdames, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Pour ce qui est d'Angelina Jolie, elle est un cas à part. À cause d'un gène particulier, la star hollywoodienne avait, selon les médecins, 87 % de risques de développer un cancer du sein si elle gardait sa poitrine. Un diagnostic qui heureusement concerne peu de femmes.)

Ce que l'on entend : «Ça doit être horrible», «T'imagine...», «Tu ne dois plus te reconnaître»... Ce qu'il en est vraiment : Halte là! Doucement les idées reçues! C'est l'une des questions qui angoissent le plus les femmes. Et si mon corps changeait à jamais? En réalité, tout est une question de psychologie, explique le docteur. «Forcément, si une femme a reçu une ablation d'un sein, son corps change à jamais, mais le plus important, c'est sa façon de l'accepter. À chaque femme sa réaction. Certaines ayant subi une mastectomie vont accepter leur corps mutilé plutôt facilement tandis que d'autres auront été traumatisées par une cicatrice pourtant pas si imposante.» Tout est une question de ressenti. mais malheureusement. avant de l'avoir vécu. on ne sait pas quelle sera notre réaction.

Ce que l'on entend : «Les fruits et légumes, c'est anti-cancérigène». Ce qu'il en est vraiment : «Rien n'est démontré pour le cancer du sein. En termes d'alimentation, on préconise d'éviter les aliments gras et sucrés, les plats préparés, l'huile de palme, l'alcool... En revanche, il n'est pas encore réellement prouvé que tel ou tel aliment est anti-cancérigène. L'important est surtout de changer notre appréhension de la nutrition. Ne pas penser nutriment par nutriment, mais plutôt considérer l'alchimie entre les aliments».

Ce que l'on entend : «On est parfois sur-diagnostiqué», «L'auto-examen, c'est pas forcément nécessaire, mieux vaut voir un médecin»... Ce qu'il en est vraiment : On n'est pas tous médecins et capables de déterminer si l'on souffre ou non d'un cancer du sein. Mais observer son corps, garder un œil dessus est une des étapes de la prévention. «Aujourd'hui, la mammographie est considérée comme le meilleur diagnostique en matière de rapport coût-efficacité, explique le docteur. Cet examen est aussi peu toxique et pas trop mal toléré par les femmes qui y sont soumises. L'IRM peut être aussi recommandé, en revanche il augmente le risque de faux positifs dû à son analyse plus profonde. L'examen le plus conseillé est l'échographie doublée d'une mammographie.»

Ce que l'on entend : «Il paraît qu'avoir des enfants réduit les risque». Ce qu'il en est vraiment : C'est vrai. Enfin... pas dans tous les cas. Mais «statistiquement, avoir son premier enfant avant 25 ans et en mettre au monde plusieurs (environ 5) divise les risques par 2». Alors les filles, au boulot!

Ce que l'on entend : «C'est hyper nocif», «ça provoque le cancer»... Ce qu'il en est vraiment : On ne sait pas. Point. Certaines études expliquent que oui, d'autres clament le contraire. «Les seuls composants réellement remis en question sont les sels d'aluminium à cause de leur structure chimique proche des œstrogènes. Ils pourraient alors influencer l'activité des hormones sexuelles féminines, mais il s'agit simplement d'une hypothèse.»

Ce que l'on entend : «Une belle poitrine, ok mais si c'est pour avoir un cancer du sein, non merci.» Ce qu'il en est vraiment : «Les implants n’entraînent pas de cancer du sein. Ils rendent simplement la surveillance plus difficile, mais pour les radiologues habitués, cela ne pose pas de problème. Des cas exceptionnels de lymphomes associés à ces implants ont été relevés. Mais les études sont à poursuivre, on ne sait pas encore s'il s'agit d'un réel danger ou d'un pur hasard.»

Ce que l'on entend : «Les filles qui dorment avec leur soutien-gorge augmentent leurs risques», «C'est pas bon de garder sa poitrine étriquée». Ce qu'il en est vraiment : Encore une fois, c'est une idée reçue. «L'armature du soutien-gorge peut créer des microtraumatismes au niveau des tissus adipeux et de mini-cicatrices peuvent alors apparaître. Mais c'est le seul défaut avéré du soutien-gorge.»

Ce que l'on entend : BEAUCOUP DE CHOSES! Ce qu'il en est vraiment : Elle en a pris pour son grade la pilule ces dernières années! «Concernant le cancer du sein, si l'on considère l'ensemble des femmes, elle n'augmente pas les risques. En revanche, chez les femmes jeunes (moins de 40 ans), selon certaines études, on peut observer des excès de risques chez les individus sous pilule. Elle pourrait alors provoquer l'accélération de la vitesse de croissance de cellules cancérigènes déjà présentes dans l'organisme. Mais encore une fois, pas d'alarmisme, le risque est faible.»

Ce que l'on entend : «Plus t'es grande, plus t'as de risques.» Ce qu'il en est vraiment : Malheureusement pour les femmes grandes, c'est vrai. Pas de panique, encore une fois les risques sont faibles. La théorie est valable pour de nombreux cancers, pas uniquement celui du sein. Le phénomène s'explique simplement : «le cancer étant lié à la croissance, plus on développe des hormones, plus on a de risques d'être touché par un cancer.»  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter