ADVERTISEMENT

Situation délicate :

La Saint-Valentin s'en vient. Que vous l'aimiez ou pas, c'est dans quelques jours ou heures que toute la planète, ou presque, célèbrera l'amour.

Tous les 14 février, les amoureux, petits et grands, échangent des cartes et cadeaux, en forme de cœurs et cupidons roses et rouges.

Même si cette journée est célébrée un peu partout dans le monde, ce n'est nulle part un jour férié. Vous et l'être aimé travaillerez et vos enfants iront au service de garde ou à l'école.

Solution(s):

Voici quelques conseils pour célébrer la Saint-Valentin harmonieusement, seul, en couple, avec des enfants ou au travail.

LA SAINT-VALENTIN AU BOULOT

1. Les cartes et cadeaux de la Saint-Valentin présentent plusieurs situations délicates. Je suis certaine que vous avez, comme moi, quelques histoires à raconter sur ce sujet. Je vous recommande donc de ne rien offrir entre collaborateurs.

2. Si vous avez une culture organisationnelle «cadeaux» ou que vous avez vraiment le goût de gâter vos collègues ou subalternes, témoignez de votre appréciation, en offrant le même cadeau à tous. N'oubliez pas personne. Un simple manque pourrait rapidement faire des ragots et dégénérez une relation de travail auparavant harmonieuse. Je suis très sérieuse. De là ma mise en garde ci-haut. Des objets pratiques, comme les traditionnelles tasses à café ou bouteilles d'eau, aux couleurs de la journée, avec une mention comme «Super employé», en guise de «Je t'aime» rafraichiront et raviront. Évitez des perceptions négatives ou des regards perplexes, en offrant votre présent simultanément à tous les membres de votre équipe.

3. Organisez une collation-partage. Tous apportent leur dessert favori et se régalent à déguster ce que les autres aiment pour se sucrer le bec.

4. Apportez des gâteries, comme une boîte de chocolats, des cupcakes ou des pop-cakes, pour les partager avec vos pairs.

5. À titre d'entreprise, vous pourriez décider que la Saint-Valentin est la journée idéale pour reconnaître vos clients avec l'envoi d'un cadeau ou d'une carte. Vous pourriez aussi célébrer la journée en organisant la livraison d'un lunch ou d'un panier de gâteries à un fournisseur que vous aimez beaucoup.

6. Utilisez les mots cliques : #ONAIMENOSCLIENTS, #ONAIMENOSEMPLOYÉS et #JAIMEMOBOULOT sur les médias sociaux. C'est une façon positive de rayonner au sein de votre compagnie et communauté. N'exagérez pas et soyez sincère.

7. Souhaitez «Joyeuse Saint-Valentin!» à vos collègues. Nul besoin d'ajouter les détails croustillants de votre célébration. Une simple salutation reconnaissant la journée suffit.

8. Évitez d'envoyer des cadeaux, comme des fleurs, au bureau de l'être aimé. Je sais, c'est commun et pourrait vraiment faire plaisir, mais cela peut aussi être embarrassant et gênant, surtout si vous êtes en début de relation. Dans le doute, gardez-vous une gêne et offrez en personne. Si vous recevez un bouquet ou un paquet au travail, soyez discret et sensible aux situations amoureuses des autres, qui ne vivent pas votre bonheur. Appelez ou textez discrètement l'être aimé pour le remercier.

9. Si vous avez un rendez-vous amoureux après le bureau, ne portez pas votre tenue pour veiller tard (expression de ma grand-mère Florina ;-)) au travail. Une touche de rose, ou une rose rouge à la Pierre Elliott Trudeau sur le lapel de votre veston, c'est tout. Rappelez-vous, on s'habille pour son...? Client!

10. Restez professionnel. N'utilisez pas le prétexte de cette journée pour déclarer votre amour à un collègue sur qui vous avez le béguin depuis quelque temps. Au fait, des conversations, des gestes ou des touchers amoureux n'ont pas leur place en affaires.

LA SAINT-VALENTIN DE NOS ENFANTS

11. Que votre enfant soit au service de garde ou à l'école, informez-vous de la politique de cette fête dans cet établissement et respectez ses pratiques.

12. Haltez vos inspirations sur Pinterest! Laissez «vos enfants» utiliser leur imagination pour faire ou choisir leurs propres cartes. Ils rayonneront de fierté.

13. Laissez aussi leur créativité émerger pour la décoration d'un contenant pour recevoir leurs Valentins. Recyclez une boîte de papiers mouchoirs ou une conserve de café en ajoutant une fente dans le couvercle.

14. Assurez-vous que votre fils ou fille, aura des Valentins pour tous ses collègues de classe. Le tendre cœur d'un enfant, et même d'un adulte, peut-être blessé par le seul oubli de son nom dans la distribution des vœux.

15. Avec le nombre grandissant d'élèves ayant des allergies alimentaires, évitez les gâteries sucrées et salées. Une idée écolo est de rassembler tous vos bouts de crayons de cire pour en faire des mini-crayons multicolores en forme de cœur. Partez le four à 150 degrés Celsius. Retirez les papiers des bouts de crayons. Invitez vos enfants à faire des mélanges de couleurs et à les déposer dans des bacs à glaçons de silicone aux formes de cœurs. Placez-les au four pour une cuisson d'une dizaine de minutes. Laissez-les reposer 15 minutes ou accélérez le processus en les plaçant au congélateur. Puis, sortez-les hors des moules!

16. Encouragez vos enfants à aussi écrire ou dessiner «Je t'aime» à ceux et celles qui partagent leur quotidien et souvenirs heureux, comme leurs grands-parents.

17. Et n'oubliez surtout pas d'offrir un Valentin à votre enfant. C'est l'occasion idéale d'encore une fois lui témoigner votre amour et combien il est unique et apprécié pour qui il est. Allez, crayon, papier et ciseaux! Bricolez ce précieux valentin qui vivra dans la mémoire amoureuse de votre enfant.

LA SAINT-VALENTIN EN COUPLE

18. La Saint-Valentin est toujours le 14 février et tous les amoureux célèbrent le même jour. Pour diminuer la pression, une option est de planifier une activité à une autre date moins convoitée, comme le week-end suivant. En prime, vous pourriez bénéficier d'un meilleur service et de petites attentions additionnelles. Vous pourriez aussi choisir d'ignorer cette célébration... Mais attention : cette décision, comme celle de décaler de quelques jours, se prend à deux! Assurez-vous que l'élu de votre cœur est d'accord.

19. Si vous planifiez un rendez-vous galant, référez-vous à ce billet précédent pour la galanterie contemporaine.

20. Peu importe le cadeau ou la carte que vous offrirez, ils doivent être personnalisés aux goûts de l'être aimé avec quelques mots doux. Dites-lui, écrivez-le, rappelez-lui pourquoi vous l'aimez et l'appréciez, même si vous craignez de vous répéter. Ça fait du bien, ça rassure, ça énergise et ça ravigote de savoir qu'on est aimé. N'est-ce pas?

LA SAINT-VALENTIN SEUL

21. C'est la fête de l'amour et l'amour commence par soi. Faites-vous plaisir. Célébrez-vous avec une petite gourmandise ou une activité entre amis.

22. Propagez l'amour autour de vous. Offrez des cajoleries aux petits et grands de votre entourage. Appelez, envoyez des cartes postales ou textez votre amour à vos proches.

23. La journée de l'amour peut aussi être la journée idéale pour visiter vos parents. Commandez leur repas préféré à l'avance et apportez leurs douceurs préférées.

Je profite de cette journée pour vous remercier de me permettre de faire ce que j'aime. #JAIMELESLECTEURSHUFFPOST.

Joyeuse Saint-Valentin!

Vous avez une situation délicate? Écrivez à Julie julie@etiquettejulie.com. Vous êtes en quête d'une activité de formation énergisante consultez ses thèmes sur son site web. Procurez vous Projetez confiance et crédibilité ou Quoi dire, comment faire et quand? pour rayonner en affaires et dans votre communauté.

À voir également :

Close  20 suggestions pour la Saint-Valentin qui ne coûtent rien sur  

Écrivez quelque chose de votre cru et qui vous concerne tous les deux. Oubliez les poèmes et les paroles de chansons quétaines.

Choisissez un endroit dont vous êtes certain(e) que votre amoureux(se) se souviendra.

N'oubliez surtout pas l'huile à massage (et de vous laver les pieds).

Discutez de tout et de rien, mais portez attention à ce que votre douce moitie a à dire.

Si la température le permet, évidemment.

La présentation, c'est la clé!

Ne vous limitez pas seulement à la chambre à coucher.

Passez la soirée à regarder vos vieilles photos de couple et de voyage, même les plus embarrassantes.

Essayez de choisir un moment où la piscine est peu fréquentée.

Éteignez votre téléphone, allumez des chandelles et assurez-vous d'avoir quelques grignotines sous la main.

Connaître les règlements du poker est facultatif.

Choisissez votre vin préféré et prenez un verre près du feu.

Peu importe qui avait tort et qui avait raison, allez de l'avant.

Passez des heures à discuter et à vous rapprocher. Le temps ne compte plus.

Sortez les chandelles et la mousse de bain et éteignez les lumières.

Ayez tout de même un plan B. Après tout, c'est l'intention qui compte!

Peu importe si vous passez la journée collés devant la télévision.

Essayez de nouveaux cocktails, mais n'oubliez pas que la modération a bien meilleur goût.

Choisissez des chansons parfaites pour la danse lascive.

Égosillez-vous en duo en reprenant les chansons romantiques les plus quétaines.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter