Cette année, mon chéri et moi avions décidé d'offrir à nos bébés respectifs quelques jours à New York en guise de cadeau de Noël. Il est donc d'abord parti trois jours avec ses gars pour un séjour sportif: hockey et basketball. Nous nous sommes croisés à la maison au moment où je repartais avec ma fille pour un séjour de trois jours plus culturel: musées et exposition.

New York était particulièrement froid en ce début d'année. Les activités intérieures étaient plus appréciées. Il y a les classiques Metropolitain Museum of Art et le American Museum of Natural History, que l'on visite et revisite sans se lasser et les expositions nouvelles comme cette fois-ci, celle de la populaire série anglaise Downton Abby.

Pendant plusieurs années, j'ai été une abonnée de New York, j'ai parfois multiplié les visites jusqu'à trois dans la même année. De Montréal, c'est facilement accessible, moins de 7 heures en auto en plus d'être facilement atteignable en autobus avec plusieurs départs par jour de la gare du centre-ville de Montréal. C'est une ville énergisante, aussi lumineuse le jour que le soir, lorsque l'on se rend dans Time Square, le carré qui fera battre votre cœur.

Il y a une quantité incroyable d'activités culturelles pour toutes les bourses: musical, musée, exposition, comédie club, théâtre, opéra, galerie d'art, etc.

Mais au-delà des endroits les plus fréquentés par les touristes, ce que je préfère c'est l'originalité des quartiers, parce que même si plusieurs millions de personnes habitent cette ville, chaque quartier est comme une petite ville en soit où l'on se sent bien. Des petits restaurants italiens charmants dans le Upper West Side près de la 76e rue, des galeries d'art dans Greenwich Village, des escaliers en fer rouge de SOHO, des sacs à main achetés dans les arrières boutiques de vendeurs chinois, du mémorial de Ground Zero, le Taureau de TriBeCa.

J'aime à m'imaginer habitant un des appartements sur le coin de la 5e Avenue et de Broadway avec cette vue imprenable sur la ville.

J'aime aussi New York pour son architecture. Certains édifices sont devenus comme des amis que je visite chaque fois. Un de mes préférés étant le Flatiron immeuble, qui comme son nom l'indique à la forme triangulaire d'un fer à repasser. J'aime à m'imaginer habitant un des appartements sur le coin de la 5e Avenue et de Broadway avec cette vue imprenable sur la ville. J'aime aussi admirer les deux tableaux de Chagall qui se dévoilent la nuit, dans les vitrines du Lincoln Center.

On peut passer des heures à se promener dans les rues de la grosse pomme la tête dans les airs à rêver. On se surprend à faire des projets d'y habiter pour quelques mois. On espère croiser Carrie Bradshaw au bras de Mr Big ou Billy Joel qui se dirige vers le Madison Square Garden pour un autre spectacle enlevant.

J'adore admirer la classe des New-yorkaises qui déambulent avec leurs escarpins à talons vertigineux, qui s'engouffrent dans un des taxis jaunes les conduisant vers des rendez-vous branchés.

Une chose est certaine, si vous allez une fois à New York vous y reviendrez.