ADVERTISEMENT

Montréal, j'ai beau te regarder de l'autre côté du pont Champlain, je te suis toujours aussi attachée.

Après tout, je te rends visite cinq jours sur sept.

J'ai beau te haïr parce que tu es rempli de cônes orange,

Je me dis qu'il faut regarder vers l'avenir, tu te refais une beauté.

C'est surtout lorsque je vais ailleurs que je me sens si près de toi.

Si on me demande: «Vous êtes d'où?» Toujours je réponds «Montréal».

Et tu sais quoi? Habituellement, on me regarde avec des yeux admiratifs.

Parce que si l'on n'est jamais venu à Montréal, on espère toujours y venir un jour.

Montréal je t'aime pour ta gastronomie, et pas seulement au centre-ville,

Tes quartiers sont remplis de petits restaurants avec des chefs talentueux.

Combien de soirées exquises nous avons passées en tête à tête!

J'aime ton ouverture sur les réalités différentes parce qu'aimer ce n'est pas une question de genre, mais de cœurs qui battent à l'unisson.

J'aime ta diversité, ta population qui vient des quatre coins du monde

Ils sont beaux, ils t'enrichissent avec leurs histoires qui se mélangent à la tienne.

J'aime ton ouverture sur les réalités différentes parce qu'aimer ce n'est pas une question de genre, mais de cœurs qui battent à l'unisson.

J'aime ton ouverture sur les croyances de chacun parce que au-delà du Dieu que l'on vénère nous aimons tous autant notre famille.

J'aime ta créativité, toi le berceau de Charlebois, Dufresne, Dubois et des Beaux Dommages.

Tu as inspiré Nelligan, Bertrand, Laferrière, Tremblay et Cohen.

Tu as fait danser Lecavalier et Gillis.

Tu as fait rire Deschamps, Favreau et Latulippe.

J'aime tes multiples festivals tout au long de l'été, ton air de fête inégalé.

J'aime le partage de connaissances qu'offrent tes quatre grandes universités.

Tes musées

Tes centres des sciences

J'aime la nostalgie de tes vieux quartiers.

J'aime ton insularité cintrée par le St-Laurent au sud et la Rivière-des-Prairies au nord et tes lacs à l'ouest.

J'aime tes cent clochers.

J'aime ta tour olympique.

J'aime tes Bixis.

J'aime tes escaliers extérieurs et colorés.

J'aime ta montagne qui bat le dimanche sur ton cœur.

Montréal je te déclare mon amour

Bon 375e anniversaire