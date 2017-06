4 facteurs pour la préparation d'un voyage réussi

ADVERTISEMENT

Dès que la neige fond, je n'ai qu'une envie: partir en voyage. J'entre en mode préparation. J'adore cette période qui étire le plaisir des vacances. Il m'arrive de préparer des itinéraires pour des périples qui n'auront pas lieu. Par exemple, le détail de quatre semaines en Inde que j'espérais pour mes quarante ans est resté coincé dans un vieux Lonely Planet périmé. Il me fait de l'œil à l'occasion et je pourrais bien le ressortir pour mes cinquante ans.

Au-delà de la rêverie, il y a les voyages que l'on fait et avec un peu d'organisation, il est toujours possible de sortir de "balconville". La première étape est de vous interroger sur les éléments suivants : la durée, les dates, le niveau de confort et le budget. Ces quatre facteurs vous aideront à créer un équilibre dans vos recherches.

La durée

On n'aborde pas la préparation d'un circuit de trois jours ou de trois semaines de la même manière. L'avantage des longs séjours, c'est que tout est possible. Ne baissez cependant pas les bras si vous avez peu de vacances, il est possible d'avoir une escapade mémorable de courte durée. Vous pourriez profiter de jours fériés pour allonger une fin de semaine. Soyez imaginatif : Une tournée des vignobles dans la région de Niagara Falls, un spectacle sur Broadway, un court séjour dans un tout inclus à La Havane ou pourquoi pas à Paris.

Les dates

La flexibilité vaut de l'or. Si vous pouvez éviter les congés scolaires, vous gagnerez en argent et en tranquillité. Privilégiez les vacances au printemps et à l'automne, en évitant les hautes saisons vous profiterez d'une température plus tempérée et d'un moins grand achalandage des sites touristiques. Bien qu'il semble plus pratique de partir un vendredi soir, le dimanche est souvent avantageux au niveau tarifaire.

Le niveau de confort

Êtes-vous une princesse? Cela pourrait vous coûter cher et vous faire passer à côté d'expériences humaines inestimables. La différence de prix entre un hôtel 2 et 4 étoiles peut être significative pour une période de deux ou trois semaines. N'oubliez pas que dans la majorité des voyages vous passerez très peu de temps dans votre chambre. Si vous voyagez en famille, la location de l'appartement ou de la maison d'un particulier est envisageable. Et à l'autre extrême, les dortoirs dans des auberges peuvent permettre un contact plus intime avec d'autres voyageurs. Finalement, durant la saison estivale, le camping sous toutes ses formes peut vous sauver la mise et le portefeuille.

Budget

Un voyage n'est pas une utopie soyez réaliste, s'il le faut, repoussez de quelques années un projet de voyage trop dispendieux et imaginez-en un à la hauteur de vos moyens financiers. N'oubliez pas qu'un voyage implique : le transport, le logement, les repas et les activités. Ne vous laissez pas berner par les offres extraordinaires d'un vol à Reykjavik si vous n'êtes pas conscient que les autres dépenses seront très élevées. Vaut mieux parfois payer plus cher pour le transport et gagner sur les frais de séjour.

J'ai hâte à septembre, pour moi cela sera l'Italie. Et vous, quand partez-vous?