Le Parti québécois est-il en route pour le pouvoir en 2018?

ADVERTISEMENT

Visiblement, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, n'a pas pris beaucoup de temps à festoyer entre Noël et le jour de l'An puisqu'il vient, par l'entremise d'une publicité qui tombe à point - l'aile nationaliste libérale est complètement disparue du pouvoir au profit d'un fédéralisme aveugle à Québec - de proposer quelques politiques démontrant enfin une vision nationaliste de ce que le Québec pourrait être sous un gouvernement péquiste.

On y parle entre autres de nationalisme économique «plus musclé», d'une économie verte, d'amener un changement positif pour l'électorat et de clore définitivement les trop nombreuses années de pouvoir du Parti libéral à la tête du Québec.

Qui plus est, selon TVA nouvelles, le nationalisme économique du Parti québécois s'inspirait du «Buy American Act» et miserait sur l'achat de produits québécois afin, dit-on, de faire la promotion des emplois d'ici.

De plus, toujours selon la même source, le PQ aurait l'intention de modifier le rôle de la Caisse de dépôt et placement, de modifier également l'utilisation du fonds des générations afin de garder les sièges sociaux au Québec ainsi que de donner la possibilité aux employés qui perdent leur usine de l'a racheter par le biais d'une coopérative.

Mais, ce qui retient davantage mon attention, c'est le désir des péquistes - contrairement aux libéraux - d'utiliser la Société des alcools du Québec (SAQ) pour vendre la marijuana légalisée, ce qui est à mon sens une bonne nouvelle en soi, puisque ce procédé devrait enrichir considérablement l'ensemble des Québécois et assurerait une qualité du cannabis vendu qui, rappelons, est une substance qui ne fait pas l'unanimité au sein de la société civile.

En somme, Lisée marque d'une façon positive son parti et prend assurément la position de tête du nationalisme devant la Coalition avenir Québec qui, elle, tente encore de se définir par une multitude de propositions qui souvent disent une chose et son contraire.

Lisée en contrôle de la situation

Jean-François Lisée a eu certes un début de chefferie en dents de scie, notamment avec l'establishment du parti, mais, il est clair que maintenant, il a bel et bien affirmé son autorité au sein de sa formation et les prochains mois d'ailleurs, devrait nous confirmer cette nouvelle réalité dans la donne politique québécoise.

La vérité est que tranquillement, mais sûrement, Lisée est en train d'unir la gauche au Québec par une vision nationaliste et progressiste, tandis qu'à droite, le PLQ et la CAQ s'arrachent une partie du même électorat.

D'ailleurs, sur ce sujet, les dernières charges données par Éric Duhaime avant les Fêtes contre le chef caquiste et le désir d'un retour de l'enfant chéri de Cacouna, Mario Dumont en politique active ainsi que la récente déclaration de Legault voulant qu'il soit peut-être bon de taxer davantage les riches afin d'aider la classe moyenne pour ensuite reculer n'a définitivement pas aidé ce dernier dans sa quête du pouvoir.

À l'opposé, les dernières propositions économiques de Jean-François Lisée ainsi que la mise sur pied de L'Autre 150e pour renseigner les Québécois sur la véritable histoire du Canada - autre que la vision idyllique du Parti libéral du Canada - sont en train de paver la voie à un retour du Parti québécois au pouvoir en 2018, et ce, majoritaire.

Quant au Parti libéral de Philippe Couillard, le retour de Pierre Moreau et un remaniement ministériel pourraient redonner de l'oxygène à ce parti, même si la firme de sondage CROP a tenté fallacieusement - bien qu'on affirme le contraire - de nous convaincre dernièrement que tout allait bien au PLQ, quoique le parti, malgré l'apparence donnée par CROP, a tout de même décidé de procéder à un sondage interne afin de jauger la perception de ses membres, notamment, sur l'éthique...

Le Parti québécois ne se battra pas lui-même en 2018

À l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump, où ce n'est pas celui-ci qui a réellement gagné, mais bien le Parti démocrate d'Hillary Clinton qui s'est battu lui-même, ce n'est également pas le Parti libéral qui a remporté une victoire en 2014, mais bien le Parti québécois qui s'est, lui aussi, battu par lui-même.

Or, avec ce que Lisée est en train de faire avec sa formation politique, les libéraux ne pourront pas aussi bien s'en sortir en 2018 et le PQ se dirige cette fois-ci vers un gouvernement majoritaire, gouvernement qui sera nationaliste et progressiste, et ce, pour le bien commun et non uniquement pour le sacro-saint néolibéralisme - idéologie si bien protégée par notre premier ministre actuel, le libéral Philippe Couillard qui, rappelons-le, a littéralement sauvé le Québec...

Évidemment, bien des choses peuvent changer d'ici octobre 2018, toutefois, si le Parti québécois joue bien ses cartes, il pourra définitivement envisager l'indépendance nationale pour 2022 et finalement y accéder...

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  Les citations politiques de l'année 2016 sur  

Ni le bouton à quatre trous.

A-t-il voulu dire la «prérogative» ou le «purgatoire»? Un peu des deux?

Oui, mais ça signifie aussi qu'un enfant conçu par fécondation in vitro coûte deux fois plus cher aux parents...

On dit même qu'elle serait la REINE de l'endroit...

Le conseil de la ministre de la Condition féminine aux jeunes femmes est le suivant: «Tu veux prendre ta place? Faire ton chemin? Let's go, vas-y!».

Sylvain Gaudreault n'aime vraiment pas les pipelines...

Au mois de février, les esprits se sont échauffés au Salon bleu entre Bernard Drainville et Jean-Marc Fournier. Assis aux côtés de Bernard Drainville, le chef péquiste a alors lancé cette pointe pour rappeler l'emploi passé du leader parlementaire chez SNC-Lavalin, qui oeuvrait en Libye.

Le ministre de la Santé n'a pas apprécié d'être comparé au célèbre personnage de Molière par Pierre Karl Péladeau.

Un petit lapsus de Bernard Drainville, candidat défait à la chefferie du PQ.

Sam Hamad s'expliquant sur les allégations de trafic d'influence.



L'ex-premier ministre commentant l'arrestation de Nathalie Normandeau et les soupçons de trafic d'influence et de financement illégal par Sam Hamad.



Saint-Philippe, priez pour nous.

Le ministre Barrette a invité, à sa façon, Amir Khadir à participer à sa dégustation de repas de CHSLD.

Comme quoi, il faut toujours bien choisir son adverbe...

Non, il ne faut pas...

Le ministre s'est depuis excusé.

Le ministre Barrette tentait de justifier les toilettes à la serviette dans les CHSLD.

Après avoir remis un rapport du MTQ tronqué aux élus, le ministre des Transports a blâmé... le logiciel Microsoft Word.

Le ministre Coiteux a voulu faire un clin d'oeil à l'homme d'affaires Alexandre Taillefer, impliqué à la fois dans l'industrie du taxi et le milieu culturel.

Une déclaration-choc qui a mené à l'expulsion du député Gerry Sklavounos du caucus libéral.

La ministre Stéphanie Vallée a justifié ainsi le fait que le tchador n'est pas inclus dans son projet de loi sur la neutralité religieuse.

Le premier ministre n'aime vraiment pas les positions de la CAQ en matière d'identité et d'immigration.

Le ministre Laurent Lessard avait tout une analogie pour expliquer le modèle d'affaires d'Uber.

Jean-François Lisée... dont la maison vaut 1 million$. Quand on vit dans une maison de verre, vaut mieux ne pas lancer des roches.

Au lendemain de l'élection de Donald Trump, le chef de la CAQ a adopté un discours anti-élite. Pourtant, il est lui-même un homme d'affaires à succès et siège à l'Assemblée nationale depuis près de deux décennies.

Durant la course à la chefferie du PQ, Jean-François Lisée a évoqué l’idée que des islamistes pourraient cacher des mitraillettes ou des bombes sous leurs burqas.

Le péquiste Maka Kotto n'a pas apprécié les sorties de Jean-François Lisée sur les questions identitaires durant la course à la chefferie.

C'est sur ces mots que PKP a annoncé qu'il quittait la tête du PQ.

Voilà qui est mieux...

Pour souligner le départ du chef intérimaire Sylvain Gaudreault, à la veille de l'élection du nouveau chef péquiste, Philippe Couillard s'est essayé à la poésie au Salon bleu.

Devant le tollé soulevé par sa déclaration voulant qu'elle ne soit pas féministe, la ministre de la Condition féminine a rectifié le tir..  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter