Le Bloc doit apprendre de son histoire

Le 4 février prochain, les délégués au Conseil général du Bloc québécois décideront des modalités de la course à la chefferie. La date de la course sera au cœur des débats. Doit-elle avoir lieu en 2017 ou en 2018 ?

Certains attentistes, Gilles Duceppe et Luc Thériault pour ne nommer que ceux-là, souhaitent qu'elle ait lieu en 2018. Selon leurs dires, les élections du chef des conservateurs et du NPD occuperaient tout l'espace médiatique. Voilà un piètre argument. Les conservateurs font uniquement parler d'eux à cause des candidats qui ne parlent pas français. Du côté du NPD, ce n'est guère mieux. Aucune figure connue n'a déclaré sa candidature alors qu'il y a déjà longtemps qu'il est annoncé que Mulcair devra partir. Les chances sont donc minces pour que les courses d'un ou de l'autre de ces partis éclipsent quoi que ce soit.

Selon les dires de ces mêmes personnes, l'élection en 2018 ferait bénéficier le Bloc d'une visibilité importante. Pourtant ils oublient qu'avec des chefs d'opposition bien en selle, Trudeau ne pourra plus en mener aussi large qu'actuellement. Les médias auront alors des têtes fortes vers qui se tourner pour meubler l'actualité. Le Bloc, en course à la chefferie, n'obtiendra aucune visibilité supplémentaire. En fait, ce sera probablement l'inverse.

Il faut considérer qu'une course à la chefferie est éphémère. Elle ne dure qu'un laps de temps qui se compte en semaines. Rien de plus. Un chef sera présent durant des années. Devrions-nous sacrifier un an de la visibilité d'un chef, un an du financement qu'il peut recueillir, un an de visibilité supplémentaire et de mobilisation qu'il peut engendrer uniquement pour quelques semaines de course ? Ce n'est pas l'opinion des membres de l'exécutif du Bloc québécois de Shefford. Rhéal Fortin, à titre de chef intérimaire, fait peut-être du bon travail. Par contre, il n'aura jamais autant de force et de charisme auprès des membres, des médias et de la population qu'un chef en bonne et due forme.

Qui plus est, le Bloc doit apprendre de sa propre histoire. En 2014, suite au départ impromptu de Daniel Paillé, Mario Beaulieu a été élu chef du Bloc environ un an avant les élections de 2015. Ne bénéficiant pas d'une notoriété suffisante, il a dû céder sa place à Gilles Duceppe. Le résultat des élections a été ce qu'il est : le Bloc a fait élire peu de députés. Trop peu.

En des circonstances similaires, c'est-à-dire en élisant un chef un an avant les élections de 2019, ce nouveau chef manquera encore une fois de temps et de ressources pour être prêt à faire face à la musique. Nous savons tous que les élections de 2019 ne seront pas faciles. Nous devons nous y préparer efficacement et de notre mieux. Élire un chef seulement un an avant diminue ses chances de se faire connaître par la population. Cela réduit d'autant nos chances de faire élire plus de députés indépendantistes. En ce sens, la proposition de messieurs Duceppe et Thériault nous mènent tout droit dans le même mur qu'ils ont eux-mêmes connu.

En conséquence, c'est dès maintenant, en 2017, qu'il faut que la course à la chefferie ait lieu. Le Conseil exécutif du Bloc québécois de Shefford se souvient. Ne faisons pas en sorte de nous mettre dans une situation similaire à celle que nous avons connue en 2014. Soyons stratégiques et donnons-nous les moyens de nos ambitions pour 2019 en élisant dès cette année le ou la prochaine chef du Bloc québécois.

L'auteur est président de l'exécutif du Bloc québécois de Shefford et s'exprime au nom de ses membres.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

La souveraineté du Québec en dix citations

«Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la Libération. [...] Vive Montréal ! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Vive le Canada français! Et vive la France!» — Le président français Charles de Gaulle sur le balcon de l’hôtel de ville de Montréal, le 24 juillet 1967

«Je n’ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d’être québécois que ce soir. On n’est pas un petit peuple, on est peut-être aussi quelque chose comme un grand peuple.» — René Lévesque, le 15 novembre 1976. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, un parti souverainiste prend le pouvoir.

«Si j’ai bien compris, mes chers amis, vous êtes en train de me dire: à la prochaine fois. Acceptons le résultat puisqu’il le faut mais ne lâchons pas et ne perdons jamais de vue un objectif aussi légitime, aussi universellement reconnu entre les peuples et les nations que l’égalité politique, ça viendra.» — Le chef du Parti québécois, René Lévesque, après la victoire référendaire du Non le 20 mai 1980

«C'est vrai qu'on a été battus, au fond, par quoi? Par l'argent, puis des votes ethniques, essentiellement.» — Jacques Parizeau, le 30 octobre 1995, à la suite de la défaite du Oui au référendum

Voici le discours qu’aurait livré Lucien Bouchard le 30 octobre 1995 si l’option du Oui l’avait remporté.

«Je suis devenu souverainiste parce que j'ai vu que la souveraineté du Québec constituait [...] la seule [avenue] possible pour assurer la croissance de l'emploi et de l'économie, l'égalité des chances des citoyens, un bon filet de sécurité sociale [...], sans que ces protections fassent toutefois l'objet d'une surenchère ruineuse entre deux gouvernements qui courtisent le même électorat.» — Jacques Parizeau, Pour un Québec souverain (1997)

«Disons-leur, mes amis, qu’ils n’ont pas, comme ils espéraient, déraciné le projet souverainiste. L’idée habite encore trop de Québécoises et de Québécois pour s’éteindre maintenant. Bien au contraire, elle est plus vivante que jamais […] Gardons l’espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Et elle pourrait venir cette prochaine fois plus rapidement qu ’on le pense.» — Lucien Bouchard, le 30 octobre 1995, à la suite de la défaite référendaire.

«Une autre page s’ouvre donc sur l’histoire de notre peuple : pour la première fois, le gouvernement du Québec sera dirigé par une femme. Je rends hommage à ma mère et à toutes ces femmes d’aujourd’hui et d’hier qui portent la moitié du monde sur leurs épaules. Mesdames, j’essaierai de nous faire honneur!» — Pauline Marois, le soir du 4 septembre 2012, alors que le PQ retrouve le pouvoir dix ans après l'avoir perdu. Le discours de Pauline Marois est interrompu lorsque Richard Henry Bain ouvre le feu à l'extérieur du Métropolis et fait un mort.

«Mon adhésion au Parti québécois est une adhésion à mes valeurs les plus profondes et les plus intimes, c'est-à-dire faire du Québec un pays.» — L'homme d'affaires Pierre Karl Péladeau, le 9 mars 2014, lorsqu'il annonce qu'il sera candidat pour le Parti québécois dans la circonscription de Saint-Jérôme. De nombreux commentateurs attribueront son arrivée dans la formation à la défaite du PQ.

«Moi, j'assume pleinement ce que je suis. Je suis souverainiste. Nous autres, nous en parlons du pays.» — Françoise David, en 2014, lors d'un débat des chefs télédiffusé sur la chaîne TVA.

«S'il est une chose que son départ devrait amener, c'est la fin des exils... de tous les exils. Qu'ils soient géographiques ou intellectuels, il faut que nous fassions tous notre part, chacun à notre façon, à la construction de cette société pour laquelle il a tant travaillé.» — L'ex-chef d'Option nationale Jean-Martin Aussant rendant hommage à Jacques Parizeau lors de de ses funérailles le 9 juin 2015

