Faire de 2017 l'année «Pas de résolutions»

En ce début d'année, on entend beaucoup parler de résolutions du Nouvel An et on prévoit que tout comme l'année passée et celle d'avant, l'une des résolutions 2017 les plus populaires sera la perte de poids.

Si l'arrivée d'une nouvelle année est propice à la réflexion et au renouveau, pour un nombre important d'ados et de jeunes adultes au pays, cette période est souvent marquée par une spirale de pensées négatives - liée notamment à l'image corporelle.

L'image corporelle est une préoccupation pour de nombreux jeunes, peu importe l'âge ou le sexe. En fait, selon le rapport La parole aux jeunes 2016 de Jeunesse, J'écoute qui sondait 1 319 jeunes au Canada, 46 % des jeunes déclarent avoir des problèmes d'image de soi ou d'image corporelle, ce qui en fait l'une des problématiques les plus fréquentes chez les jeunes.

La triste réalité est que souvent, les jeunes associent leur apparence physique à leur « valeur sociale » et pensent que les autres les jugent en fonction de cette apparence. Pour y faire face, ils s'imposent alors des objectifs ou des résolutions irréalistes.

Pour la nouvelle année, Jeunesse, J'écoute invite les jeunes à relever le défi « Pas de résolutions » et à remplacer la liste habituelle par un élément en lien avec leur corps et eux-mêmes en général qu'ils apprécient. Les parents peuvent faire leur part non seulement en relevant eux-mêmes le défi avec leurs jeunes, mais aussi en jouant, tout au long de l'année, un rôle clé dans la vie de leurs jeunes afin de les aider à s'accepter tels qu'ils sont.

En aidant leurs enfants à reconnaître et valoriser leurs qualités et à se concentrer sur leurs forces et leurs accomplissements, les parents contribuent à enseigner à leurs jeunes que ce qui compte vraiment n'a rien à voir avec la taille, la forme ou le poids. Cela contribue aussi à créer un environnement favorable à l'acceptation et une bonne estime de soi. Lorsque les jeunes sont bien dans leur peau, cela entraîne des effets positifs au niveau de leur confiance, leurs pensées et leur comportement.

Voici quelques trucs pour y arriver :

Gardez la communication ouverte. Faites savoir à votre enfant, de façon explicite qu'il peut vous parler de tout ce qui se passe dans sa vie - le bon comme le moins bon - tout en respectant le fait qu'il ne voudra pas nécessairement tout vous raconter.

Normalisez et soulignez la diversité. Aidez votre enfant à comprendre qu'il faut un certain temps pour s'habituer aux changements physiologiques auxquels il fait face et rappelez-lui que chacun a ses propres particularités. Encouragez-le à s'accepter lui-même ainsi que les autres pour qui ils sont.

Choisissez bien vos mots. La façon dont vous abordez les sujets reliés à l'image corporelle ou à la nourriture peut avoir un effet durable sur votre enfant. Songez aux messages que vous envoyez à votre enfant concernant l'image corporelle et l'estime de soi. Relever ensemble le défi « Pas de résolutions » peut être un pas dans la bonne direction !

Éduquez. La télévision, les magazines, les vidéoclips, les films et le marketing influencent nos perceptions de la beauté physique, même si plusieurs images véhiculées sont très loin de la réalité. Montrez à votre enfant comment les images peuvent être numériquement manipulées et retouchées. Encouragez votre enfant à ne pas se comparer aux images qu'il voit dans les médias.

Parlez-leur de Jeunesse, J'écoute. Les services professionnels de Jeunesse, J'écoute sont toujours accessibles pour les jeunes âgés de 5 à 20 ans quel que soit le problème. Si un jeune de votre entourage a besoin de parler, il peut appeler au 1 800 668-6868 ou visiter le site Internet www.jeunessejecoute.ca.

