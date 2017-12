La tuerie de la Polytechnique a été marquante, y compris pour moi qui étais à peine adolescente à l'époque.

Loin de moi l'idée de banaliser l'horreur que les personnes sur place et leurs proches ont vécue.

Ce qui m'horripile, c'est cette manie qu'ont les partisans d'un contrôle toujours plus grand des armes à feu de désinformer la population pour les mener par la peur. Aucune manipulation de l'information ne les arrête pour justifier leur agenda. Alors encore moins un chiffre cité hors contexte...

On se rappellera de l'affirmation de Nathalie Provost, blessée par balles lors de la tuerie de la Polytechnique, à l'émission Tout le monde en parle, à l'effet qu'il suffisait de prétendre avoir un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu (PPA) pour que la transaction soit légale.

Or, il est inscrit à l'article 23 de la Loi canadienne sur les armes à feu que pour que la cession d'une arme à feu sans restriction soit légale, au moment de la transaction, l'acheteur ( cessionnaire ) doit détenir un PPA valide ET le vendeur ne doit avoir aucune raison de croire que ce permis n'est pas valide. Rappelons qu'il s'agit d'une loi fédérale et que tout contrevenant à cette loi commet un crime et s'expose à une peine de prison.

Un autre exemple de désinformation s'est ajouté le 23 novembre dernier dans un tweet utilisant un de leurs sophismes préféré, «depuis que, donc à cause de... »

«Statistique Canada vient de publier les données sur les homicides pour 2016, qui montrent une tendance à la hausse des homicides par armes à feu depuis que la loi fédérale a été affaiblie. http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/54879-fra.htm»

Pour remettre les pendules à l'heure, il convient de faire une remise en contexte tant des modifications apportées à la Loi sur les armes à feu, que des données citées. Tout d'abord, le soi-disant affaiblissement de la loi fédérale est la loi C-42.

Ce que Poly se souvient évite de dire, c'est que le C-42 prévoit notamment à l'article 2.1.4.1 une ordonnance interdiction obligatoire de possession d'arme à feu restreinte ou prohibée à vie pour toute personne qui se rend coupable d'un crime en utilisant une arme à feu, ainsi que pour toute personne qui se rend coupable d'un crime de violence à l'encontre d'un(e) partenaire intime, ce qui constitue un resserrement important à la loi. Lors d'une récidive, ça s'applique également aux armes non-restreintes.

Cette loi fait également en sorte qu'un détenteur de permis de possession et d'acquisition d'armes à feu restreintes (PPAR) n'a plus besoin de demander un permis de transport pour chacune de ses armes à feu restreinte. Lors du renouvellement de son PPAR, le permis de transport est inclus dans son PPAR. Donc, moins de bureaucratie ($) et moins de paperasse à traîner pour aller au club de tir.

Le C-42 prévoit également que si le tireur sportif fait un détour à l'épicerie sur le chemin du retour, laissant son arme dans le coffre de la voiture et sécurisée de la façon prévue par la loi, avec les munitions sécurisées dans un compartiment séparé, celui-ci ne sera plus considéré comme un criminel.

Finalement, à l'expiration de son PPA(R), le détenteur aura un délai de grâce de 6 mois pour régulariser sa situation avant d'être jeté en prison. Par contre, il n'aura pas le droit d'utiliser ni de transporter ses armes, ni d'en acquérir de nouvelles. C'est ça, le ''relâchement'' dénoncé par Poly se souvient.

En fait, ils semblent dire qu'un assassin renoncera à commettre son (ses) meurtre(s) s'il n'obtient pas un permis de transport. À ce compte, il faudrait croire que le pire des crimes peut être arrêté par la crainte d'être accusé d'un crime moins pire... Comme un vendeur de drogue qui changerait de carrière parce que c'est trop dur sur sa conscience... de travailler au noir!

Si on regarde de plus près et qu'on replace les statistiques dans leur contexte, il est aberrant de laisser entendre que l'augmentation des homicides commis à l'aide d'une arme à feu est attribuable aux changements apportés par le C-42.

Toute l'information est tirée de la publication de Statistique Canada relayée par Poly se souvient. N'hésitez pas à vérifier. C'est assez classique. Pour défaire leurs affirmations, il suffit de lire et de comprendre les liens qu'ils publient pour appuyer leurs dires.

Ça nécessite néanmoins quelques calculs pour y voir clair. C'est lourd, je sais. Mais l'effort en vaut le coup.

44 homicides de plus commis à l'aide d'une arme à feu (AAF) en 2016, pour un total de 223. Donc, 223 – 44 = 179 homicides commis par arme à feu en 2015. En 2016, 54% des homicides commis à l'aide d'une AAF sont attribuables à des gangs vs 43% en 2015. Donc 54% de 223 homicides par AAF = 120 homicides commis par AAF attribuables à des gangs en 2016. Et 43% de 179 homicides par AAF = 77 homicides commis par AAF attribuables à des gangs en 2015. 120 – 77 = 43 homicides de plus commis par AAF attribuables à des gangs en 2016. 44 ( homicides de plus commis par AAF en 2016) - 43 ( homicides de plus commis par AAF attribuable à des gangs en 2016 ) = 1 homicide de plus commis par AAF qui ne soit pas attribuable à des gangs en 2016.

Un seul homicide supplémentaire commis par AAF en 2016 n'est pas attribuable à des gangs. Rappelons qu'il y eu deux homicides de plus, tous moyens confondus, au Canada en 2016 et que malgré ces deux homicides additionnels, le taux d'homicide a baissé à cause de la hausse de la population. Il est possible que cet homicide supplémentaire commis par AAF représente néanmoins une baisse du taux d'homicides par AAF sans lien avec les gangs.

Mais ce qui ressort de cette analyse, c'est que de laisser entrevoir un lien de causalité entre la loi C-42 et l'augmentation des homicides commis par armes à feu tient soit de l'incompréhension, soit de la mauvaise foi.