Le mouvement #MeToo a secoué la planète, fait tomber des géants et éveillé des consciences endormies. Aujourd'hui encore, bien que trois mois plus tard, son effet se fait d'autant plus sentir qu'il a donné suite au désormais #TimesUp, popularisé dans la foulé du discours qu'a prononcé Oprah Winfrey au Golden Globes. Il a aussi ranimé le débat autour de la cause féministe et de la notion de consentement.

Avec tout cela je crois qu'il est plus qu'important de se poser un peu, de réfléchir à la cause des femmes, au fait d'être femme. De réfléchir également à notre situation, celle de nos mères, nos soeurs et des hommes qui nous entourent parce que ça les concerne également.

J'ai élaboré cette courte liste pour guider nos réflexions, ranimer l'espoir et nous donner des outils, du carburant pour poursuivre ce marathon vers l'égalité et l'ouverture.

J'ai élaboré cette courte liste pour guider nos réflexions, ranimer l'espoir et nous donner des outils, du carburant pour poursuivre ce marathon vers l'égalité et l'ouverture. C'est le moment de se lover sous une couette et de nourrir son cerveau d'un bon bouillon pour l'âme.

We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichie

Ce livre qui se traduirait par «Nous devrions tous être des féministes» est un essai de l'auteure nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie. Publié pour la première fois en 2014 par Fourth Estate, il vise à donner une définition actuelle du féminisme, pour le 21e siècle. Beyoncé, Queen Bey, en personne s'est inspiré du Ted Talk du même titre qu'a donné l'auteure en 2013, pour les paroles de son succès : Flawless.

2. Je suis féministe sous la direction de Marianne Prairie et Caroline Roy-Blais

Ce livre tiré du populaire blogue québécoisréunit les textes de plus de 30 auteures, écrits entre 2008 et aujourd'hui. Sous la gouverne de Marianne Prairie, auteure et chroniqueuse, et de Caroline Roy-Blais, recherchiste et gestionnaire de communauté, Je suis féministe passe au papier, afin de garder une trace de cette aventure collective marquante.

3. The Feminist Fight Club

Dans Feminist Fight Club, la journaliste du New York Times, Jessica Bennett qui a également tenu un blogue du même nom, mélange les histoires personnelles de son fight club féministe, avec ses réels combats, désillusions et grandes réalisations. Elle nous partage des recherches accompagnées de statistiques et nous livre des conseils sans fioritures pour combattre le sexisme en milieu de travail et en sortir gagnante!

Bonus: Trente

Naturellement, j'ai eu envie de discuter de littérature sur ma chaîne YouTube, notamment parce que je connais de plus en plus de gens qui se lancent dans l'auto-édition. Entre autres l'auteure de Trente, Steph Von Rob, dont le recueil de 30 histoires s'articule autour des thèmes de l'adolescence, la féminité, la sexualité et les aléas de la vie adulte. Nos conversations se sont rapidement tournées vers le féminisme. Notre discussion authentique et honnête est loin d'être formatée et c'est ce qui en fait sa richesse. D'ailleurs We Should All Be Feminists fait partie de sa liste de chevet. Je vous laisse découvrir mon coup de coeur dans cette vidéo, publié sur ma chaîne Les yeux de la ville.