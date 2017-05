ADVERTISEMENT

Le démarrage d'une entreprise apporte son lot d'incontournables comme le manque de sommeil, les problèmes de liquidités, le stress et la surconsommation de café, mais avec tant de tâches à accomplir (et tant de décisions à prendre) bien des entrepreneurs ne réussissent pas à acquérir les outils qui les feront habilement passer d'entreprise en démarrage à entreprise prospère.

Êtes-vous prêt à prendre votre envol et à vous affranchir de votre statut d'entreprise en démarrage? Voici trois choses que vous devez faire (ou améliorer) pour favoriser la croissance de votre entreprise et les outils qui vous aideront à y parvenir :

Assurez-vous que votre argent est bien géré

Pour l'instant, il vous suffit peut-être d'envoyer des factures, mais les choses se compliqueront à mesure que votre entreprise prendra de l'ampleur. Il est important de se doter d'une solution de gestion financière globale qui pourra évoluer au même rythme que votre entreprise et qui offre des fonctionnalités comme la tenue de comptes, le suivi des ventes et des dépenses et la gestion de la paie.

Si vous cherchez à mobiliser le capital qui assurera la croissance et la stabilité de votre entreprise, vous devrez avoir la capacité de surveiller et de présenter certaines données déterminantes comme la croissance des recettes et les marges bénéficiaires brutes, documenter votre flux de trésorerie et en faire le suivi, et prévoir votre situation financière. En utilisant une solution globale, vous pourrez facilement surveiller et consigner la progression de votre entreprise, en tout temps, où que vous soyez.

Vous ne savez pas exactement quelles données vous seront utiles pour démontrer que vous êtes un bon candidat au financement? Dans ce cas, songez à retenir les services d'un professionnel de la comptabilité, soit à titre de conseiller ou au sein de votre équipe. Il vous aidera à définir les indicateurs de rendement clés et à établir le niveau d'investissement dont vous aurez besoin pour soutenir l'expansion et la croissance de votre entreprise. Selon nos recherches, ce type de soutien stratégique facilitera votre réussite à long terme. En effet, nous avons constaté que les petites entreprises dont le propriétaire travaille en étroite collaboration avec un professionnel de la comptabilité sont 89 % plus susceptibles d'atteindre leur cinquième année d'existence, une étape clé pour une entreprise.

Soyez physiquement présent et communiquez en temps réel

En tant qu'entrepreneur, vous devez forcément assumer plusieurs rôles, mais pour stimuler la croissance de votre entreprise, vous devez toujours vous concentrer sur ses activités principales. Pour y arriver, vous devez savoir exactement ce qui se passe et gérer tous les aspects de l'entreprise, tout en utilisant judicieusement votre temps.

Il faut accorder une très grande importance aux contacts directs avec les employés, les équipes externes et les investisseurs potentiels. Si vous avez décidé de ne pas acheter ou louer un local pour réduire les frais généraux ou si vous avez pris la décision d'y renoncer (comme l'a fait Buffer), voici quelques outils qui pourront vous aider à surmonter les difficultés que posent le télétravail et la collaboration à distance.

Si vous devez tenir une réunion en personne, vous pouvez le faire dans une salle de location dans n'importe quelle grande ville canadienne (et américaine). Il suffit de faire une réservation en ligne ou à partir de votre téléphone intelligent auprès d'un service infonuagique comme Breather. Si les réunions en ligne suffisent, Skype Entreprise représente une excellente option.

Communiquer et collaborer en temps réel avec des employés à distance et des équipes externes n'a jamais été aussi simple grâce aux plates-formes de messagerie infonuagiques comme Slack. De plus, Dropbox Business vous offre la façon parfaite d'échanger et de conserver des dossiers tout en permettant à votre équipe d'ajouter et de modifier des documents.

Le client avant tout

Il importe de vous imposer constamment à l'esprit de vos clients en communiquant de manière proactive et en organisant judicieusement les renseignements à leur sujet. Il faut toujours faire passer le client avant tout, et tandis que votre clientèle s'agrandira, vous devrez utiliser de puissants outils de gestion des relations avec vos clients pour vous assurer que chacun d'eux obtient ce dont il a besoin, au bon moment.

En utilisant une solution comme Method:CRM, vous pouvez facilement conserver de l'information sur les clients et faire le suivi de leurs courriels et de leurs appels, de même que de vos rendez-vous avec eux. Comme elle est optimisée pour l'utilisation sur appareils mobiles, la solution Method:CRM vous permet aussi d'envoyer des soumissions et des factures, d'attribuer des tâches de suivi aux employés et de communiquer avec des clients potentiels pendant vos déplacements.

Songez à améliorer votre engagement auprès de vos clients tout en gagnant du temps en utilisant une solution de messagerie comme Smooch, qui permet une communication multicanal avec les clients au moyen d'applications de messagerie, de SMS, d'applications mobiles, de sites Web et même de Shopify. De plus, elle s'intègre à Slack pour que vos employés puissent communiquer directement avec les clients à partir de leur bureau ou de leurs appareils mobiles.

Pour mieux gérer la croissance de votre entreprise, vous devez avant tout vous doter de processus et d'outils appropriés. Tirez profit des produits et services infonuagiques novateurs qui vous permettent, plus facilement que jamais, de comprendre les subtilités de la gestion d'une entreprise et d'y être pratiquement omniprésent en temps réel.

VOIR AUSSI: