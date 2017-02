Pourquoi les techniciens et professionnels doivent voter CSN?

ADVERTISEMENT

Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous traversons une période turbulente dans le monde syndical actuellement. Les techniciennes et professionnels doivent choisir de manière démocratique l'organisation qui les représentera à l'avenir. Vu la taille des nouvelles accréditations syndicales, on peut affirmer que le choix que nous ferons dans les prochains jours sera effectif pour de nombreuses années.

La CSN pour gagner les luttes qui préoccupent les techniciens et professionnels

Malgré tous nos efforts pour mettre de l'avant l'organisation syndicale en laquelle nous croyons, nous avons tout de même poursuivi les luttes pour défendre nos membres et nos services publics.

Être une force incontournable, cela implique de le prouver jour après jour par la solidarité et la force de ses membres. Nous avons défendu ardemment la mission des centres jeunesse et leur financement à coût de sorties médiatiques à travers la province, de campagnes de visibilité, et ce, jusqu'en commission parlementaire. Nous sommes parvenus récemment à obtenir la prime d'encadrement intensif et les cinq congés mobiles pour les techniciens et professionnels qui ne travaillent pas spécifiquement dans une unité d'encadrement intensif ou dans une unité de garde fermée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au niveau de la défense de la mission des CLSC, nos militantes et militants ont distribué des tracts à la population et procédé à la signature d'une pétition. Nous avons fait plusieurs manifestations, allant jusqu'au dépôt d'une pétition avec les partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Ces actions ont permis de mettre en lumière les impacts du démantèlement des CLSC sur les techniciens et professionnels. Et la CSN entend poursuivre cette lutte dans les prochaines semaines.

Pour ce qui est du projet Optilab, nous poursuivons nos travaux juridiques et nos interventions via notre lettre d'entente avec la partie patronale. Parallèlement à ces travaux, la mobilisation se poursuit aux quatre coins de la province, appuyée par des sorties médiatiques et par l'appui de plus en plus d'élus municipaux.

Pendant cette même période, nous continuons à défendre les conditions de pratique des techniciens et professionnels, celui des psychologues, des orthophonistes et audiologistes, l'évaluation salariale des organisateurs communautaires, et j'en passe. Tout ce travail est fait grâce à vous. Nous travaillons étroitement avec vous et c'est ce qui nous inspire et nous pousse toujours plus loin.

Une réforme gouvernementale qui vise à affaiblir le syndicalisme

Le gouvernement Couillard a forcé la fusion des accréditations syndicales afin de pouvoir aller de l'avant rapidement avec sa réforme en espérant avoir les coudées franches.

Il s'est sûrement dit que pendant que nous serions accaparés dans ce vote d'allégeance syndicale, nous n'aurions pas la force de dénoncer et de nous battre contre les impacts de ses compressions et des fusions.

Encore une fois, le gouvernement a sous-estimé le militantisme exceptionnel des membres de la CSN ainsi que la force de ce mouvement. Il a commis la même erreur il y a quelques mois lors de la dernière négociation du secteur public, alors que la détermination de la CSN l'a forcé à mieux reconnaître la contribution du personnel du réseau, en particulier celle des professionnels et techniciens.

La CSN, un syndicalisme pour les professionnels et techniciens

Lors de cette période de maraudage, j'ai rencontré des personnes incroyables qui sont déterminées à faire reculer ce gouvernement. La dernière négociation nous a appris qu'il faut garder espoir et qu'avoir la force de se battre pour nos convictions nous rapporte. Cette expérience a laissé une trace sur les membres de la CSN qui savent que collectivement, nous pouvons demeurer debout et défendre nos convictions.

Choisir une organisation syndicale, c'est plus qu'un simple choix de régime d'assurance ou un outil de défense individuelle. Même si la CSN offre tout ce qu'il vous faut dans ce domaine, un syndicat se doit d'être beaucoup plus que ça.

Un syndicat se doit d'être une force collective qui permet à chacun d'avoir l'appui des autres pour entraîner des transformations majeures et positives dans nos milieux de travail.

La force de ce mouvement se trouve dans des valeurs comme l'autonomie et la démocratie. À la CSN, nous effectuons les contestations juridiques comme les autres organisations syndicales, mais nous faisons bien plus. Nous nous donnons les moyens de mener les batailles nécessaires pour faire cesser la souffrance des professionnels et des techniciens.

Le seul moyen d'être une force incontournable qui permet de gagner et de faire reculer le gouvernement, c'est de laisser aux membres à la base le plus de pouvoir décisionnel. C'est aussi de ne pas s'isoler, mais plutôt d'additionner nos forces en toute solidarité.

Ce mouvement et le vrai sens du syndicalisme, je les ai trouvés à la CSN. Portés par la force des membres, nous avons fait de grandes luttes. Je demeure convaincue que contrairement à ce que le gouvernement souhaitait, la CSN sortira encore plus forte de ce maraudage. Plus forte de militantes et militants qui se trouveront sur son chemin pour freiner sa réforme!

Mélissa Gaouette et Jeff Begley

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  Les plus grands syndicats du Québec sur  

Avec un demi-million de membres, la FTQ est la plus grande centrale québécoise. Près de 40 syndicats nord-américains, canadiens et québécois y sont affiliés.

Un syndicat du secteur de la construction affilié à la Fédération des travailleurs du Québec qui réunit environ 70 000 travailleurs.

Affilié à la FTQ, le SCFP compte 105 000 membres œuvrant dans les services publics et parapublics (municipalités, services de transport en commun, transport aérien, transport maritime; services de santé et services sociaux, chargés de cours, radiotélédiffusion, journaux, etc.).

Important acteur dans le secteur privé, le Syndicat des métallos regroupe 59 000 membres de l'industrie de la métallurgie, des mines, du granite, de l'industrie du caoutchouc et autres domaines manufacturiers, mais aussi hôtellerie et la restauration.

L'UDA, aussi affilié à la FTQ, représente plus de 11 000 artistes membres (acteurs, chanteurs, animateurs et danseurs).

La CSN, c'est plus de 300 000 travailleuses et travailleurs répartis dans 1700 syndicats.

Affiliée à la CSN, la FSSS compte près de 130 000 membres dans le réseau public de la santé et des services sociaux.

Cette autre filiale de la CSN représente plus de 18 000 travailleurs de l’industrie de la construction.

Un syndicat qui représente 33 000 membres dans les cégeps, les universités, les établissements privés.

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont 130 000 environ dans le domaine de l'éducation. Elle compte parmi ses rangs 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés.

La CSD représente 73 500 travailleuses et travailleurs.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter