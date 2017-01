Pourquoi le personnel de bureau devrait voter pour la CSN?

ADVERTISEMENT

La première question qu'on doit se poser avant de voter c'est : «Un syndicat à quoi ça sert ?». Est-ce qu'un syndicat, c'est juste un régime d'assurance ? Est-ce qu'un syndicat, c'est juste une cotisation syndicale à payer ? Eh bien non, un syndicat, ça sert d'abord à améliorer mon salaire et mes conditions de travail. Un syndicat, ça sert aussi à protéger mon emploi et nos services publics.

Un vote de conviction pour la CSN

Dans ce cas, quelle est l'organisation syndicale qui représente et défend le mieux les intérêts du personnel de bureau et de l'administration ? Sans gêne, je peux affirmer avec beaucoup de conviction que c'est la CSN.

En période de maraudage, toutes les organisations se proclament être les meilleures, mais avant de voter, il faut d'abord prendre le temps de vérifier plusieurs faits.

Concernant le secteur bureau et de l'administration, la CSN représente depuis longtemps la vaste majorité du personnel. Elle représente plus de 70 % du personnel de cette catégorie d'emplois. Au Québec, il y a 10 % du personnel de cette catégorie qui est non syndiqué. Donc, les autres organisations se partagent 20 % du personnel de tout le réseau de la santé et des services sociaux. La représentativité de la CSN pour le personnel de bureau, de l'administration et pour l'ensemble du personnel n'est-elle pas un des indicateurs que la CSN est une organisation incontournable pour contrer le gouvernement ?

Face à un gouvernement qui est en train de saccager le réseau, face aux compressions budgétaires et à la centralisation des services qui touchent particulièrement le personnel administratif, ne pensez-vous pas que la meilleure des décisions est de se regrouper plutôt que de choisir de s'isoler ?

Des exemples des batailles de la CSN pour le personnel de bureau et de l'administration

Au cours des dernières années, la CSN a été sans contredit l'organisation qui a mené les principales batailles pour améliorer les salaires et les conditions de travail du personnel de bureau et de l'administration.

Pour ne nommer que quelques exemples :

La CSN est la seule organisation qui a mené la bataille, après le décret de 2005, pour réintroduire plus de titres d'emploi dans le secteur bureau et de l'administration. La CSN a obtenu des résultats et poursuit la bataille !

La CSN est la seule organisation qui a travaillé à modifier les libellés des titres d'emploi pour permettre aux salariées d'être « reclassifiées » dans des emplois mieux rémunérés et qui mène actuellement une importante bataille dans l'ensemble des établissements sur la reclassification du personnel !

La CSN est l'organisation qui a la plus grande expertise et qui défend avec le plus de détermination le maintien de l'équité salariale ! Pour la CSN, l'équité salariale c'est une question de justice !

La CSN est la première organisation à obtenir le retrait de l'ensemble des reculs patronaux lors de la dernière négociation !

La CSN est l'organisation qui a été la plus combative lors de la dernière négociation et qui a obtenu les meilleurs résultats !

La CSN est la seule organisation à mener la lutte actuellement pour mettre fin aux « postes photo » et aux tests abusifs des employeurs. La CSN veut faciliter l'accès aux postes !

La CSN est l'organisation qui a été la plus active pour combattre le projet de loi 100, le projet de loi 10, les différents projets de privatisation, les différents projets de fusion de services pour lesquels le personnel de la catégorie 3 est particulièrement la cible du gouvernement.

À la CSN, les structures font en sorte que nous avons l'espace pour discuter des problématiques spécifiques du personnel de bureau et de l'administration, pour prendre nos décisions et faire avancer nos revendications.

À la CSN, nous pouvons identifier et porter ce qui nous distingue et ce qui nous rassemble pour profiter de la force de 120 000 membres.

Voter CSN, c'est faire le choix d'un syndicat déterminé. Voter CSN, c'est aussi faire le choix d'une société plus juste, plus égalitaire. La CSN est l'une des plus importantes voix du Québec qui s'oppose au gouvernement. Plus que jamais, nous avons besoin de cette voix.

Voilà pourquoi je vous invite à faire le choix de la force incontournable qu'est la CSN.

Josée Marcotte et Jeff Begley

Close  Les plus grands syndicats du Québec sur  

Avec un demi-million de membres, la FTQ est la plus grande centrale québécoise. Près de 40 syndicats nord-américains, canadiens et québécois y sont affiliés.

Un syndicat du secteur de la construction affilié à la Fédération des travailleurs du Québec qui réunit environ 70 000 travailleurs.

Affilié à la FTQ, le SCFP compte 105 000 membres œuvrant dans les services publics et parapublics (municipalités, services de transport en commun, transport aérien, transport maritime; services de santé et services sociaux, chargés de cours, radiotélédiffusion, journaux, etc.).

Important acteur dans le secteur privé, le Syndicat des métallos regroupe 59 000 membres de l'industrie de la métallurgie, des mines, du granite, de l'industrie du caoutchouc et autres domaines manufacturiers, mais aussi hôtellerie et la restauration.

L'UDA, aussi affilié à la FTQ, représente plus de 11 000 artistes membres (acteurs, chanteurs, animateurs et danseurs).

La CSN, c'est plus de 300 000 travailleuses et travailleurs répartis dans 1700 syndicats.

Affiliée à la CSN, la FSSS compte près de 130 000 membres dans le réseau public de la santé et des services sociaux.

Cette autre filiale de la CSN représente plus de 18 000 travailleurs de l’industrie de la construction.

Un syndicat qui représente 33 000 membres dans les cégeps, les universités, les établissements privés.

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont 130 000 environ dans le domaine de l'éducation. Elle compte parmi ses rangs 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés.

La CSD représente 73 500 travailleuses et travailleurs.

