Le Baragouin comme acte de Liberté. Ou de la cancrétude comme modèle de société?

« Au lieu de soumettre sa pensée au travail de l'étude, de plier sa volonté à une discipline pour la transformer en une obéissance librement consentie, il est plus facile de renoncer à la connaissance, de conserver un sentiment d'oppression et, par là, de sauver son amour-propre. »

G.W.F. Hegel, Philosophie du droit, § 270, rem.

-

Quand les facultés d'Éducation elles-mêmes forment des diplômés incultes et analphabètes (et ce, depuis au moins trente ans), le système tout entier pédale alors, allègrement, et en toute bonne conscience, dans la semoule de la médiocrité ainsi reconduite/reproduite mécaniquement. Systématiquement. Obstinément.

De la sorte la société québécoise engendre et perpétue en boucle la déficience intellectuelle généralisée - résultat obligé d'une pensée handicapée par une langue rachitique et déglinguée jusqu'à l'indéchiffrable. Une langue sérieusement blessée. Peut-être même mortellement, d'ores et déjà. Une langue outragée, très certainement. Pour dire le moins.

Une langue-sabir qui par définition éradique le génie et assomme l'intelligence.

Et ce, quoi qu'en pensent (...?), pour ne nommer que quelques-uns de nos provinciaux du verbe, les Marc Cassivi, les Patrick-André Mather et les Anne-Marie Beaudoin-Bégin de ce monde.

Comme si - ô dérisoire coup d'épée dans les chimères chez qui prétend transgresser joyeusement ce qu'il méconnaît avec superbe - on pouvait s'affranchir de ce que notre ignorance empressée et satisfaite nous a, au préalable, formellement interdit de connaître. Ah! le génie du cri, de l'ânonnement, du bredouillement, du marmonnement. Et de l'onomatopée. « Crachouille-le sur le mur, on va le lire ! », me narguait plaisamment, jadis, un aîné de ma fratrie. Vive le babillage de l'infante, son «p'tit pot» sous le bras ! L'Aufhebung en absence de toute négativité, ou effort (ou «dépassement»), s'esclafferait - en sanglots - l'ami Hegel...

Hallucinant, messieurs/dame. Dont le même unique sophisme rédhibitoire amphigouré (à savoir, le saint bredouillage comme acte de saine liberté) fait à chaque fois - angélisme, aveuglement volontaire et pensée magique à la clé, y compris entre les lignes, de poudre, aux yeux - office d'argumentaire.

Déficience intellectuelle tous azimuts, donc. Désormais entendue comme référence... d'originalité, sinon de compétence.

Déficience intellectuelle tous azimuts, donc. Désormais entendue comme référence... d'originalité, sinon de compétence. Et de liberté ! Pour peu bien sûr qu'elle acceptât au passage de se voir fortement anglaisée (autre flanc, comme on sait, celui de l'englissement, offert résolument à la mise à mort tranquille sinon réclamée - par «ouverture d'esprit» - des peuples et des communautés d'expression française).

Ouverture. Certes. À la tyrannie d'une langue tout à la fois étrangère et unique (monopolistique). C'est-à-dire : Ouverture des veines. Aussi appelée asservissement volontaire. Or, qui a peu de racines - je ne crois pas trahir Ajar et Gary ce disant - ne connaît point les ivresses des cimes.

La boucle, disais-je. Qui tue. Par asphyxie. L'espoir, l'intelligence, l'avenir. Comme si, enfin, les «helpers» de la France micron de monsieur Macron (Bonne chance tout de même, Mister President ! Sincèrement) pouvaient, soudain champions de la chromométrie, inoculer en ces ténèbres autre chose qu'une énième nuance de gris. Mais je m'égare, me soufflent à l'instant à l'oreille mes regrettés et respectés maîtres de Mégare.

Coda -. L'incapacité à dire - et ce n'est point là vaseuse théorie, snobisme élitiste moins encore - conduit de fait, et inexorablement, à la ténèbre d'un monde pour le coup devenu inintelligible. Or, face au vide abyssal et vertigineux de l'obscurité partout envahissante de notre temps, et ce, voire surtout, jusqu'au sommet même de l'État, il y a de ces lâcher-prises qui, tout vains qu'ils fussent, en dernière analyse, sonnent et résonnent - terribles prodromes au trépas des civilisations - comme de véritables «libérations».

Comme pour en finir - par épuisement, veulerie ou lâcheté - avec l'Insupportable.

C'est tout en pastel et en poésie, en gémissements contenus aussi, ô langueurs monotones, que du haut de leurs cinquante ans les cœurs tendres du grand Brel vous en passent un papier. Vélin.

Jean-Luc Gouin

Stadaconé en Québec, 23 mai 2017

