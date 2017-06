Exploitation des travailleurs d'agence: qu'attend le gouvernement pour légiférer?

ADVERTISEMENT

Avez-vous lu la série d'articles parus dans le quotidien La Presse, ce samedi, à propos des des travailleurs d'agence? À la lecture de ces articles, une question surgit: qu'attend le gouvernement pour légiférer afin de faire cesser l'exploitation dont sont victimes les travailleurs employés par des agences de placement? C'est la question qu'avait posée la CSN dans le cadre du Rendez-vous national sur la main-d'œuvre en février dernier, et qu'elle réitère ces jours-ci. À l'époque, le premier ministre lui-même avait avoué que la situation était insoutenable. «On m'a raconté des histoires à faire dresser les cheveux sur la tête. Ce sont des entreprises instables, qui font faillite et qui renaissent sous un autre nom; les travailleurs se retrouvent souvent abandonnés», avait lancé le premier ministre. Pourtant, depuis, c'est le silence radio.

Soyons honnêtes : c'est une exploitation qui frôle l'esclavagisme, rien de moins. Au 21e siècle, il est tout à fait inconcevable que des femmes et des hommes, immigrants et vulnérables, travaillent dans des conditions aussi affligeantes. Et ne nous y trompons pas, les agences n'emploient pas que des travailleurs sans papiers. Bon nombre d'immigrants reçus n'ont d'autre choix que de se tourner vers ces agences, étant incapables de se dénicher un emploi stable.

L'article le plus frappant de La Presse relate l'expérience d'une femme qui s'est infiltrée incognito dans ces milieux de travail qui sont, avouons-le, d'un autre temps. Cette dernière décrit en détail les conditions déplorables dans lesquelles elle et des centaines d'hommes et de femmes doivent travailler, parfois jusqu'à l'épuisement.

La CSN presse donc le gouvernement de Philippe Couillard de donner suite à sa promesse lancée en février dernier de rouvrir la Loi sur les normes du travail pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs. Il y a urgence d'agir, d'autant plus que le Québec est la seule province canadienne où les agences ne sont pas encadrées légalement.

Cette absence d'encadrement laisse donc les agences libres de déterminer elles-mêmes leur mode de fonctionnement sans avoir à rendre compte de leurs activités ou des normes qu'elles se donnent.

Selon des données de Statistique Canada, les revenus des agences de placement du Québec se chiffraient, en 2012, à 1,5 milliard de dollars. Rappelons que pour tenir une telle agence et poursuivre ses activités, il n'existe au Québec aucune obligation, ni de s'enregistrer, ni d'obtenir un permis, ni même de faire preuve de solvabilité. Cette absence d'encadrement laisse donc les agences libres de déterminer elles-mêmes leur mode de fonctionnement sans avoir à rendre compte de leurs activités ou des normes qu'elles se donnent.

De plus, puisque les agences n'ont pas à prouver leur solvabilité, plusieurs travailleuses et travailleurs vivent des embûches lorsque vient le temps de recouvrer les sommes qui leur sont dues, particulièrement lorsque les agences ont des difficultés financières, déclarent faillite ou ferment leurs portes tout simplement. Il n'y a aucune obligation d'accorder au salarié d'agence les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient, à qualification et à expérience égales ou équivalentes, ceux de l'entreprise cliente qui font le même travail. Cela entraîne d'importantes disparités de traitement en fonction du statut d'emploi.

Un patronat complice?

Dès 2013, la CSN, en collaboration avec d'autres organisations syndicales, déposait au Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM), une importante recherche mettant en lumière l'urgence d'encadrer légalement ces milieux d'emploi. Mais les représentants patronaux, siégeant aussi au CCTM, avaient refusé de donner suite aux recommandations syndicales. Comment le patronat peut-il tolérer une telle situation? N'a-t-il pas à cœur le sort de ces femmes et de ces hommes?

Poser la question, c'est un peu y répondre.

Cet article a aussi été publié sur csn.qc.ca