Smith a prouvé Smith

Les économistes ont longtemps exclu l'expérience en laboratoire de la boite à outils de la science économique, préférant l'observation naturelle et la recherche théorique et statistique.

Tout cela a changé grâce au récipiendaire du prix Nobel d'économie Vernon L. Smith. Né en 1927 au Kansas, il grandit durant la Grande Dépression. Ingénieur électrique, il développe une passion pour l'économie durant son baccalauréat. Après une maitrise à l'Université du Kansas, il obtient son doctorat à Harvard en 1955. Il commence à enseigner à Purdue University l'année même.

Smith enseigne alors la microéconomie, mais réalise qu'il a de la difficulté à transmettre les concepts de base. Comment expliquer à des étudiants la façon dont un marché peut arriver à l'équilibre sans intervention d'une autorité centrale? Smith décide d'organiser une expérience pour montrer aux étudiants le fonctionnement du mécanisme de marché.

La première expérience de Smith fut relativement simple. Tout d'abord, il modélise sur papier la situation d'offre et de demande et trouve ce qui, en théorie, devrait être le prix et la quantité d'équilibre. Il divise ensuite sa classe en vendeurs et en acheteurs.

Les vendeurs reçoivent des cartes avec un coût de production. Ils ont donc intérêt à vendre leur bien au plus haut prix possible, car ils empochent la différence entre le prix et le coût de production. Les acheteurs, eux, ont reçu un prix de revente. Ils ont donc intérêt à acheter leur bien au plus bas prix possible. Les intérêts des acheteurs et des vendeurs sont en conflit. Que se passe-t-il donc lorsque les deux groupes tentent de faire des échanges? Le prix auquel les étudiants ont conclu leurs transactions se révèle être le même dans l'expérience que dans les calculs du professeur, soit le prix d'équilibre.

Ce fut un moment de révélation pour l'économiste. D'un, il venait de conduire l'une des premières expériences contrôlées dans un domaine où le consensus disait que les expériences n'étaient pas possibles (la première expérience économique est attribuée à Edward Chamberlin, quelques années auparavant). De deux, il venait de démontrer dans un environnement expérimental la main invisible d'Adam Smith. Cette théorie, élaborée 200 ans plus tôt, stipule qu'un individu poursuivant son intérêt personnel sous un système où l'échange est volontaire sert en fait l'intérêt commun. Cela s'illustre dans l'expérience par le fait que des acheteurs et vendeurs qui cherchent à obtenir le plus bas prix et le plus haut prix respectivement en sont venus à découvrir un prix d'équilibre, qui optimise l'utilisation des ressources. Bref, Smith a prouvé Smith.

Vernon Smith continue ses expérimentations en variant ses procédés. Il publie en 1962 sa recherche An Experimental Study of Competitive Market Behavior, qui détaille ses expériences et sa méthode. L'économie expérimentale commence alors à prendre forme en tant que branche de la science économique. Il poursuit ses recherches et reçoit en 2002 le prix Nobel d'économie pour « pour avoir fait de l'expérience en laboratoire un instrument d'analyse économique empirique, en particulier dans l'étude de différentes structures de marché ».

Un héritage impressionnant L'économie expérimentale est aujourd'hui appliquée dans l'analyse des effets de la règlementation sur le comportement, dans l'étude des enchères, dans le développement de solutions de marché pour l'offre de biens publics et l'étude des bulles d'actifs, entre autres. De plus, l'économie expérimentale a joué un grand rôle dans le développement de l'économie comportementale. Cette branche mélange psychologie et économie pour étudier le comportement humain dans des situations économiques.

L'introduction de la méthode expérimentale en économie est sans doute le plus grand accomplissement de l'intellectuel, mais loin d'être le seul. Smith a développé un système d'enchères combinatoires, qui rend plus efficace le processus de vente de droits d'atterrissage et d'envol pour les aéroports. Il a été impliqué dans le processus de privatisation de l'électricité en Australie en tant que consultant. Il a travaillé sur plus de 200 recherches académiques, portant sur l'économie expérimentale, mais aussi sur la finance et les ressources naturelles. Pour ses accomplissements, il fut reconnu Distinguished Fellow par l'American Economics Association en 1992, un titre très prestigieux.

À 90 ans, Vernon Smith est toujours impliqué dans le monde académique. Grâce à lui, la science économique possède aujourd'hui un outil empirique supplémentaire ainsi qu'une compréhension plus profonde du lien entre le comportement humain et le mécanisme de marché.