Expliquer la politique par l'économie

Gordon Tullock n'a peut-être pas gagné de Prix Nobel, mais pour quelqu'un qui n'a suivi qu'un seul cours d'économie durant sa formation, son apport surprenant à la discipline le hisse au rang des plus grands économistes. En effet, le renommé professeur a consacré la majeure partie de sa carrière à l'avancement de la science économique, plus particulièrement à l'application de la théorie économique à des domaines hors marché afin d'expliquer certains comportements humains.

Tullock a obtenu un Juris Doctor de l'Université de Chicago en 1947 avant de pratiquer le droit brièvement, pour ensuite se joindre au Département d'État américain. Après une première affectation en Chine, il a étudié la langue et la culture à Yale et à Cornell avant d'être envoyé à Hong Kong et en Corée. Tullock a quitté le Département d'État en 1956 pour se consacrer à ce qui le passionnait vraiment : la recherche et l'enseignement.

Il enseigna d'abord au département d'études internationales de l'Université de Caroline du Sud, où il publia une première version de The Politics of Bureaucracy. Ce sont ses premiers travaux sur les importants problèmes de communications au sein des grandes bureaucraties centralisées qui amenèrent Tullock à collaborer avec James M. Buchanan. Les deux partageaient le même intérêt pour l'utilisation de la théorie économique afin d'expliquer des phénomènes politiques et sociaux.

Les deux professeurs publièrent ensemble The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy en 1962, l'ouvrage séminal d'un nouveau courant de pensée : l'école des choix publics. Dans ce livre, Tullock et Buchanan appliquent l'analyse économique à la prise de décision des agents du secteur public afin de démontrer qu'ils ne sont pas des anges dépourvus d'intérêts personnels. À l'époque, on voyait l'État comme un tout, bienveillant, qui agit seulement dans l'intérêt du bien public. Les deux collaborateurs rejetaient cette conception de l'État, affirmant que les fondements du comportement humain ne changent pas lors de l'ascension au pouvoir politique. Buchanan recevra d'ailleurs le Nobel d'économie en 1986 pour sa contribution à l'école des choix publics, honneur auquel Tullock n'a pas eu droit.

La théorie du choix public, qui cherche à appliquer la théorie économique à des domaines et des phénomènes hors marché, est à la base des travaux de Tullock.

En effet, l'auteur et professeur a apporté une contribution imposante à l'économie politique en général. Il est d'ailleurs l'auteur des premiers travaux sur la théorie de la recherche de rente. Son article The Welfare Costs of Tarriffs, Monopolies, and Theft (1967) introduit ce qu'on appelle aujourd'hui le « trapèze de Tullock ». Reprenant l'idée d'Arnold Harberger sur la perte sociale sèche entraînée par la présence d'un monopole dans un secteur, Tullock a montré que l'entreprise monopolistique gaspillait également des ressources afin d'obtenir des protections légales et réglementaires, dépenses qui n'entraînent aucun gain de productivité.

À partir de ses travaux sur la recherche de rente, Gordon Tullock a remarqué un important paradoxe. Il le décrit comme étant le coût relativement bas des activités de lobbying comparativement aux gains astronomiques qu'elles entraînent. Selon lui, le fait que les politiciens aient besoin de financement pour leurs activités partisanes et leur réélection engendre une possibilité pour leurs financiers de demander un retour sur leur investissement sous la forme de mesures favorables à leur entreprise.

Outre l'économie politique, Tullock s'intéressait également au comportement électoral. En effet, il expliquait que les motivations des individus à voter ne peuvent pas être que purement rationnelles. Selon lui, les citoyens sont conscients que les chances que leur vote ait un impact quelconque sur le résultat d'une élection sont infiniment petites. Pour cette raison, il avançait que les motivations devaient être plus morales que rationnelles et que les individus ne devenaient pas automatiquement informés ou intéressés simplement parce qu'ils allaient voter.

Finalement, Tullock a apporté une contribution importante à la redéfinition de l'étude de la loi, alors largement comprise du seul point de vue de la philosophie morale, comme étant un domaine qui pouvait être étudié à l'aide de la théorie économique. Son livre The Logic of the Law demeure à ce jour un incontournable.

Encore aujourd'hui, les théories mises de l'avant par Gordon Tullock peuvent servir à comprendre et expliquer des phénomènes observables. C'est le cas notamment de la recherche de rente dans certains secteurs de l'économie canadienne, comme dans le domaine de l'agriculture, où le système de gestion de l'offre protège les producteurs de lait, d'œufs et de volaille.

En définitive, il est difficile de qualifier le legs scientifique qu'aura laissé le professeur de droit et d'économie. Un auteur autodidacte et prolifique, il a écrit plus de 150 articles et publié ou copublié près de 40 livres durant une carrière universitaire de plus de 50 ans. Il n'aura peut-être pas gagné de prix Nobel comme son proche collaborateur James Buchanan, mais son apport n'en est pas moins impressionnant.