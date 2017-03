ADVERTISEMENT

Avez-vous commencé votre grand ménage printanier ? Cette corvée est l'occasion idéale d'assainir à la fois votre cuisine et votre alimentation. Voici quelques idées qui vous aideront à libérer de l'espace, mettre de l'ordre et retrouver une bonne forme physique grâce à des aliments plus nutritifs.

Libérez de l'espace

Le printemps est la saison idéale pour accomplir les tâches qui s'accumulent sur votre liste. Avez-vous un tiroir fourre-tout dans votre cuisine, par exemple ? Personnellement, j'en ai un et je recommande de vous y attaquer en premier. N'hésitez pas à vous départir d'objets encombrants. Avez-vous réellement besoin de cinq ensembles de cuillères à mesurer ? Lorsque vous aurez libéré de l'espace, il sera plus facile de ranger et de préparer les aliments nutritifs dont vous aurez besoin pour maintenir de saines habitudes de vie.

Comment rendre votre cuisine plus spacieuse :

• Regardez la date d'expiration des aliments et des ingrédients qui s'accumulent dans votre garde-manger, votre réfrigérateur et votre congélateur. Lesquels devraient être consommés le plus tôt possible ? Lesquels doivent être jetés immédiatement ?

• Débarrassez-vous des aliments nocifs qui encombrent ces mêmes espaces et sur lesquels vous avez compté durant votre hibernation. Remplacez-les par des produits plus frais et nutritifs qui vous donneront de l'énergie tout au long de la belle saison.

• Placez les aliments santé sur les tablettes supérieures de votre réfrigérateur afin de les apercevoir dès que vous ouvrez la porte.

• Rafraîchissez votre étagère à épices. Jetez les produits parvenus à expiration, puis entreposez les autres produits au frais et dans l'obscurité afin de conserver leur qualité et limiter la prolifération des bactéries.

• Jetez les assiettes et les verres fendus ou ébréchés, car ceux-ci accueillent plus de bactéries et posent un plus grand risque d'accident.

• Rangez les appareils tels que le grille-pain, la centrifugeuse et le moulin à café dans le garde-manger ou les armoires lorsque vous ne les utilisez pas. Vous aurez ainsi plus d'espace de comptoir à votre disposition au moment de préparer vos repas santé.

Faites place à des aliments énergisants

J'ai toujours affirmé que l'adoption de saines habitudes à long terme va de pair avec un environnement adéquat. Cet environnement inclut votre espace physique, et plus particulièrement votre cuisine. Dans un billet précédent intitulé Cinq aliments qui vous donneront de l'énergie tout l'hiver, j'ai souligné le lien existant entre de saines habitudes de vie et une bonne santé physique et mentale. La teneur nutritive des ingrédients que nous choisissons fait partie de l'équation « énergie = alimentation + forme physique + sommeil ». Alors il est important de rester sur la bonne voie ! Puisque le printemps est à nos portes et que vous avez complété le grand ménage de votre cuisine, réglons maintenant le cas de votre alimentation.



Comment revivifier votre alimentation :

• Votre régime quotidien devrait inclure des aliments complets tels que les légumineuses, les noix et les graines. Les nutritionnistes et les chercheurs en alimentation affirment depuis plusieurs décennies qu'un régime à base de végétaux et d'autres aliments minimalement transformés est à la fois bon pour votre santé et la santé de la planète !

• Faites-le plein d'antioxydants en ajoutant une variété de petits fruits à votre menu du jour. Des chercheurs affirment que les bleuets, par exemple, contribuent à diminuer ou retarder les pertes de mémoire à court terme. Qu'ils soient frais, congelés ou séchés, vous avez l'embarras du choix et pouvez intégrer ces petits fruits à votre gruau, vos salades ou vos smoothies.

• Faites place au saumon ce printemps afin d'offrir à votre cerveau sa dose d'oméga-3, dont le DHA (acide docosahexaénoïque) et l'EPA (acide eicosapentaénoïque). Les fonctions cérébrales -- y compris les aptitudes cognitives et la régulation de l'humeur -- reposent sur un apport adéquat en DHA et en EPA. Vous devriez manger au moins deux portions de poisson par semaine pour augmenter votre consommation de ces acides gras essentiels.

• Conservez une bonne santé intestinale en mangeant des produits fermentés sur une base quotidienne. Optez pour le yogourt, la choucroute et le kimchi. Chacun de ces aliments contient une grande variété de probiotiques, c'est-à-dire de bactéries bénéfiques qui stimulent le tube digestif et le système immunitaire tout en réduisant le risque d'inflammation.

• Consommez de l'eau, des fruits et des légumes en abondance afin de bien vous hydrater. Cela favorisera la vitalité de votre métabolisme, la stabilité de votre humeur et la régénération de vos membranes cellulaires. Toutefois, sachez que chaque personne est différente et qu'aucune formule ne convient à tout le monde. Votre état de santé, votre âge et votre niveau d'activité physique sont autant de facteurs qui influencent la quantité idéale de liquide à consommer. En guise de consommation totale provenant à la fois de boissons et d'aliments solides, l'Académie nationale de médecine recommande environ 13 tasses (3 L) pour les hommes et 9 tasses (2 L) pour les femmes. Alors, buvons à votre santé et au retour du printemps !

Close  5 idées pour mieux manger au boulot sur  

Manger devant l'ordinateur. Ou comment ne pas faire de pause à l'heure du déjeuner. C'est mauvais pour la créativité, le bien-être, c'est aussi un facteur supplémentaire de stress... Mais certains n'ont tout simplement pas le choix, leur entreprise ne dispose pas d'espace dédié à la pause déjeuner. Or, c'est pourtant là que tout commence, assis autour d'une table. Élémentaire donc, mais pas toujours évident. Et si c'était par là qu'il fallait commencer?

D'ici quelques mois, les menus des restaurants devront afficher si les plats proposés ont été faits maison, c'est-à-dire préparés sur place à partir de produits bruts. Si c'est un progrès pour la restauration traditionnelle, les députés et autres sénateurs ont oublié de rendre la mention obligatoire pour la restauration collective. Qu'à cela ne tienne! Rien ne vous empêche de demander au prestataire de service d'afficher l'origine et la nature des produits. Les légumes ont-ils été conditionnés en conserve? Le poulet élevé en batterie? Ce n'est peut-être pas dans son intérêt de l'afficher, mais c'est sans doute dans le vôtre de le savoir, et ça ne coûte rien de demander. La méthode? L'union fait la force alors mobilisez vos collègues. La preuve que ça peut fonctionner? Le restaurateur militant Xavier Denamur a abordé le sujet dans la cantine de l'école de son fils. Bilan: la transparence sur les menus a conduit parents et responsables de l'établissement à modifier les menus. Aujourd'hui, les enfants de la muncipalité de Calignac mangent mieux... Alors pourquoi pas les adultes?

Faire pousser des légumes sur le toit de son entreprise relève a priori du domaine du loufoque, c'est pourtant possible. L'idée? Disposer de légumes frais et bio produits sur place. À Paris, l'école AgroParisTech expérimente un potager sur son toit depuis décembre 2011. À Bruxelles, l'association Le début des haricots a créé son potager sur toi et accompagne les particuliers qui voudraient également s'y mettre... L'Europe n'invente rien. Aux Etats-Unis comme en Asie, les potagers sur toit sont légion. Une page Facebook à suivre pour en savoir plus : Les Toits Potagers.

Dans les grosses entreprises, les distributeurs automatiques sont légion. L'ennui c'est qu'ils proposent toujours les mêmes produits. Barres chocolatées, barres chocolatées ou encore barres chocolatées... s'ils savent flatter nos papilles, notre corps, lui, aiment moins. Pourtant, des alternatives existent aux distributeurs habituels, ce sont les distributeurs automatiques de produits bio. Plusieurs entreprises en ont fait leur spécialité à l'image de MyGreenShop près de Paris. Vous penserez à en parler à vos collègues à la prochaine pause-biscuit.

D'un côté le sempiternel sandwich, souvent insipide et dur à digérer, de l'autre la cantine et ses produits défraîchis... L'alternative? Les plateaux repas. Commandez sur internet, ils sont ensuite livrés sur votre lieu de travail alors que, ô merveille, certains ont même une offre de produits bio à l'image de Boco.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Et c'est parti !

Que diriez-vous de faire une cure de jeunesse pour mieux accueillir le beau temps ? Allez, vous en êtes capable !

Redémarrez votre système grâce aux idées toutes simples que je vous ai présentées ci-haut. Une cuisine propre et un régime alimentaire stimulant vous feront rapidement renouer avec de saines habitudes de vie.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter