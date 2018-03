L'Oscar de la meilleure actrice a été décerné en 2016 à une authentique Desaulniers, dont la première langue apprise est le français. Mais comme son nom était trop dur à prononcer pour les cowboys d'Hollywood, la belle actrice californienne de 26 ans l'a changé pour Larson, du nom de son arrière-grand-mère suédoise, Elva Josephine Larson.

C'est donc Brie Larson qui est montée chercher la prestigieuse statuette, tant convoitée par toutes les actrices de la planète, pour son rôle de Joy "Ma" Newsome dans le film Room, coiffant des stars établies comme Cate Blanchett, Jennifer Lawrence et Charlotte Rampling.

Room, une production canado-irlandaise réalisée par Lenny Abrahamson, est l'adaptation cinématographique d'un roman d'Emma Donoghue inspiré du drame vécu par Elisabeth Fritzl, une Autrichienne tenue en captivité dans un abri nucléaire et violée par son père pendant... 24 ans! Pas moins de sept enfants sont nés de cet incroyable calvaire, dont le petit Félix incarné par Jacob Tremblay, 9 ans, petit-fils de Jean-Paul Tremblay de Chute-aux-Outardes, sur la Côte-Nord, un autre enfant génial de notre incroyable diaspora qui n'en finit plus de briller sur la scène internationale.

Brianne Sidonie Desaulniers est née le 1er octobre 1989 à Sacramento, capitale de la Californie. Elle est la fille de Sylvain Desaulniers et de Heather Edwards, un couple de chiropraticiens qui pratiquaient ensemble jusqu'à leur divorce alors que Brianne était encore enfant. Après leur séparation, Heather et ses deux filles partent pour Los Angeles où Brianne oubliera le français de son père. « Comme je vieillissais et que je commençais à apprendre l'anglais, j'ai commencé à perdre de plus en plus mon français parlé. Mais il est toujours là et j'en connais encore un peu. »

De Yamachiche à l'Autriche

Sylvain Desaulniers est un diplômé du Collège universitaire de Saint-Boniface, là où ses parents, Aurèle Desaulniers (1925-2002) et Gabrielle Chatelain (1931-2015), ont grandi. Gabrielle consacrait ses vieux jours à l'aide humanitaire en République dominicaine lorsqu'elle a été fauchée par la mort.

Les grands-parents d'Aurèle, Maxime (1840-1927) et Victoria Gélinas (1852-1910), venaient de Yamachiche. Après la naissance de leur troisième enfant, en 1881, le couple met les voiles pour Saint-Pierre-Jolys, un village de 1000 habitants aujourd'hui, toujours majoritairement francophones, situé à 50 km au sud de Winnipeg.

La famille Desaulniers est établie à Yamachiche depuis le début du 18e siècle. François (1734-1801), l'arrière-grand-père de Maxime, a survécu à un drame familial terrible. À l'hiver 1756, en deux mois à peine, du 8 janvier au 7 mars, une épidémie de variole a fauché huit des enfants adultes (de 19 à 47 ans) de Jean-Baptiste Lesieur dit Desaulniers (1686-1740) et Élisabeth Rivard (1689-1771) , faisant des dizaines d'orphelins.

François a survécu ce qui lui permit d'épouser, en 1758, Madeleine Toutant (1739-1810), qui donna naissance à Firmin (1770-1831), le grand-père de Maxime.

Les Desaulniers sont en fait des Lesieur. L'ancêtre Jean-Baptiste Lesieur s'étant établi le long de la Petite-Rivière Yamachiche où il pousse des aulnes en grande quantité, ses amis et parents l'affublèrent du surnom de Jean-Baptiste Des Aulniers. Le surnom lui est resté collé à la peau et a été transmis aux générations suivantes au point de faire disparaitre le nom de Lesieur. Aurait-il été plus facile à comprendre pour les bonzes d'Hollywood?

LIGNÉE PATERNELLE DE BRIANNE SIDONIE DESAULNIERS (Brie Larson)

DESAULNIERS, Sylvain

EDWARDS, Heather

DESAULNIERS, Aurèle (1925-2002)

CHATELAIN, Gabrielle (1931-2015)

DESAULNIERS, Xavier "Casseux" (1885-1972)

LAROCHE, Sidonie (1891-1970)

Mariés le 10 janvier 1910, Saint-Pierre, Manitoba

DESAULNIERS, Maxime Firmin (1840-1927)

GELINAS, Victoria (1850-1910)

m. 30 janvier 1872, Saint-Paulin, Québec

LESIEUR-DESAULNIERS, Antoine Firmin (1795-1834)

FRECHETTE, Angèle

m. 24 juillet 1820, Yamachiche

LESIEUR-DESAULNIERS, Firmin (1770-1831)

GUAY, Joséphine

m. 3 mars 1794, Pointe-du-Lac, St-Maurice

LESIEUR-DESAULNIERS, François (1734-1801)

TOUTANT, Madeleine, (1739-1810)

m. 26 septembre 1758, Yamachiche

LESIEUR-DESAULNIERS, Jean-Baptiste (1686-1740)

RIVARD, Élisabeth (1689-1771)

m. 30 juillet 1707, Batiscan

LESIEUR-DESAULNIERS, Charles (1647-1697)

LAFOND, Françoise (1658-1717)

m. 11 octobre 1671, lieu indéterminé