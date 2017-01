ADVERTISEMENT

La main accrochée aux heures

je dessine pour ma petite-fille

la fuite du temps dans mes cheveux



Je m'abaisse à sa hauteur

au vestibule de la maison

l'euphorie de se retrouver



Elle n'attend que cela

se jeter dans mes bras

m'élever à ses yeux

avec tout l'abandon du monde

l'ivresse de la confiance



Fraîche cuvée du nouvel an

quelle soif me pousse à boire cette joie

comme si j'embrassais la mer

touchais le ciel azuré

mon hommage levé

aux enfants de la promesse



Les vœux de bonheur

fondent comme neige

quand la tendresse relie

le proche et le lointain

l'ancien et le nouveau



Ce poème est tiré du recueil Un souffle de fin silence, Montréal, éditions du Noroît, à paraître en février 2017 et a également été publié sur le blogue personnel de Jacques Gauthier.