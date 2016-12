SIDA: le virus à un milliard de dollars par an

ADVERTISEMENT

L'année 2013 marqua le trentième anniversaire de l'identification formelle du VIH. Triste anniversaire, s'il en est un, il est aussi la preuve incontestable des limites de la science, car, depuis tout ce temps, aucun médicament n'aura pu l'éradiquer, et ce malgré des budgets de recherche dépassant le milliard de dollars annuellement. C'est du moins l'opinion du Dr Bruce Walker de la faculté de médecine de l'université Harvard. Il en explique ainsi la complexité : « C'est une cible mouvante génétiquement, car le virus mute sans cesse. C'est aussi une cible mouvante biochimiquement, car le virus développe des mécanismes pour échapper au système immunitaire. »

Quelques dates importantes

1981 : Apparition des premiers cas d'une immunodéficience rare chez des homosexuels aux États-Unis.

1983 : Luc Montagnier identifie l'élément responsable : le VIH.

1987 : Le premier médicament, l'AZT, est mis en marché.

1992 : La bithérapie (deux médicaments du même type) est amorcée.

1995 : Découverte des antiprotéases

1996 : Arrivée de la trithérapie.

2003 : Mise en marché du T-20 (FuzéonMD), inhibiteur de la fusion du virus avec la cellule

2004 : Début de l'essai d'un vaccin créé par Merck, le projet STEP.

2007 : En septembre, les résultats de cet essai sont insuffisants, arrêt du projet STEP.

2008 : Arrivée des trithérapies en un seul cachet.

Une histoire de connaissance

Plus de 30 ans plus tard, où en sommes-nous ? Le virus n'a pas été vaincu, mais d'une maladie mortelle qu'il était au début des années 1980, il provoque maintenant une condition chronique. En 2008, le professeur Luc Montagnier disait en introduction d'un colloque : « J'aurais souhaité fêter avec vous la fin du sida, plutôt que le 25e anniversaire de la découverte du virus. » Il faut avouer que celui-ci ne laisse que lentement transparaître ses faiblesses. Et ce n'est qu'au prix de longues recherches fondamentales que les pistes apparaissent lentement.

Un premier puis un deuxième pas

Après les balbutiements initiaux où on s'interrogeait sur la nature de la maladie, il y eut bien quelques essais infructueux parfois médiatisés à outrance. Ainsi, trois sommités de l'Hôpital Laennec en France annoncent en 1985, accompagnées de notables français, à toute la presse réunie pour l'occasion avoir guéri trois personnes atteintes du sida. Leur médicament miracle était la ciclosporine, un immunosuppresseur... Même le célèbre Joël de Rosnay écrivait alors dans un de ses livres que ce médicament serait désormais un incontournable pour traiter le sida (Joël de Rosnay, Le Macroscope, première édition). Quelques semaines plus tard, les trois patients moururent et on tenta tant bien que mal d'oublier cette énorme bourde scientifique.

AZT

Puis il y eut le premier véritable médicament : l'AZT, tel que nous en avons parlé dans un billet de blogue précédent. Après quelques hésitations quant aux origines de la maladie, on avait compris que le VIH était un rétrovirus et qu'en bloquant la transcription inverse du génome viral, on réalisait un pas de géant dans la lutte contre l'épidémie. Évidemment, la transcription du code génétique du virus intervient très tôt dans la multiplication de celui-ci.

Pour intervenir plus adéquatement et surtout plus efficacement dans la lutte contre le VIH, il fallait trouver d'autres cibles. C'est ce à quoi s'attelèrent de multiples équipes de chercheurs à travers le monde dont celle du Dr Ho.

Une «success story» à l'américaine

Da-I Ho naquit le 3 novembre 1952 à Tai Chung, sur l'île de Taïwan. Son père, Paul Ho, un ingénieur qui avait travaillé comme traducteur auprès de la Chine pour l'armée américaine durant la Deuxième Guerre mondiale, émigra aux États-Unis alors que Da-I Ho n'avait que trois ans pour poursuivre ses études en ingénierie et préparer la venue de sa famille en sol américain. Neuf ans plus tard, toute sa famille le rejoint et le père change les prénoms de ses fils pour qu'ils soient plus familiers dans leur pays d'adoption. Ainsi Da-I Ho devient David Ho. À cet effet, Paul Ho avait deux soucis, il voulait que ses enfants s'intègrent le plus rapidement à leur nouvelle résidence en banlieue de Los Angeles et qu'ils s'instruisent. Il avait d'ailleurs refusé que ses enfants apprennent l'anglais lorsqu'ils résidaient encore à Taïwan pour éviter qu'ils adoptent un accent qui les aurait distingués des Américains.

Habitant un quartier pauvre de Los Angeles, les premiers mois de David à l'école furent pénibles étant la risée des autres enfants parce qu'il ne parlait ni ne comprenait la langue. Mais après quelques mois, il maîtrisait déjà très bien l'anglais et put graduer avec honneur de son école. Il fréquenta ensuite le MIT (Massachusetts Institute of Technology) et termina ses études en ingénierie à la California Institute of Technology. David décida alors de poursuivre des études médicales à la célèbre Harvard Medical School. Il compléta sa résidence et son internat au UCLA School of Medicine et à la New York School of Medicine où il occupa aussi le poste de directeur du centre de recherche sur le SIDA. Il aura consacré toute sa carrière à cette cause, fut le quatrième chercheur dans le monde à pouvoir isoler le virus, et le premier à présenter ses recherches sur les antiprotéases au congrès international de Vancouver en 1996, alors qu'il fut consacré Homme de l'année par le prestigieux Time magazine. Il a publié plus de 400 articles sur le SIDA.

Une autre cible

Alors que les antirétroviraux agissent au tout début de la réplication virale, les antiprotéases agissent à la toute fin du cycle de production virale alors que celui-ci doit scinder des protéines pour les agencer de manière à en faire leur enveloppe. Pour cette scission, le virus a besoin d'un ciseau moléculaire qu'on appelle protéase. En développant des antiprotéases, on intervient donc en empêchant la reconstruction du virus. En combinant cette médication aux antirétroviraux existants, de grands progrès furent réalisés dans le traitement du SIDA. Mais la maladie demeure mortelle et aucun médicament n'est encore capable de l'éliminer.

De fausses lueurs d'espoir

En 2004, trois géants unissent leurs efforts pour produire et tester à grande échelle un vaccin. En effet, Merck and Co. Inc, le National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) et le réseau HIV Vaccine Trials Network (HVTN) lance l'essai STEP. Le vaccin utilisait comme vecteur un adénovirus et contenait trois gènes du VIH. Les tests sur des animaux avaient montré un accroissement significatif de la réponse immunitaire sans aucun danger. Le vaccin fut alors testé sur 3000 personnes en trois doses sur une période de six mois. La moitié des participants recevaient le vaccin, l'autre moitié, un placébo. Malheureusement, l'étude dut être arrêtée en septembre 2007, le vaccin ne prévenait pas l'infection et augmentait même le risque d'infection chez les personnes qui avaient une immunité élevée contre l'adénovirus servant de vecteur.

Et de meilleures

En somme la piste de la vaccination demeure tout de même des plus prometteuses et plusieurs équipes de recherche dans le monde y travaille, dont celle de notre fameux docteur Ho. Aux États-Unis, plus de 600 millions de dollars y sont consacrés année après année. Mais le virus, tel ce petit village gaulois, résiste encore et toujours et il faudra certainement, de l'avis des experts, consacrer encore plus d'efforts du côté de la recherche fondamentale afin de trouver la faille qui signera l'arrêt de mort de cette terrible et mortelle maladie qu'est le SIDA.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  7 idées reçues sur le Sida sur  

Non. En Europe, la France par exemple, le VIH est plutôt bien pris en charge, certains médecins n'hésitent d'ailleurs plus à parler du VIH comme d'une maladie chronique, au même titre que le diabète. La recherche a fait d'énormes progrès depuis l'apparition de l'épidémie. Si les premières générations de trithérapies provoquaient de nombreux effets secondaires tels que diarrhées et perte de poids, les nouvelles générations de médicament sont plutôt bien, voire très bien supportés par la majorité des patients. Néanmoins, ces progrès dont on ne peut que se réjouir, n'englobent pas toute la réalité. Les difficultés restent très grandes pour les porteurs du virus dépistés trop tardivement, ou encore pour ceux qui ont été contaminés pendant les années 1980 et 1990. S'ils ont pu survivre aux années sida, c'est souvent au prix d'une médication parfois très lourde dont leurs corps sont encore marqués. D'autre part, aujourd'hui encore, certains patients ne tolèrent pas les effets secondaires des trithérapies. Il est donc illusoire de croire que, parce que les trithérapies sont efficaces, elles le sont pour tout le monde. Tous les organismes ne réagissent pas de la même manière. Enfin, dans les pays du sud, la situation est tout autre. Un séropositif sur deux n'a pas accès à un traitement, et lorsque c'est le cas, les traitements proposés sont souvent des traitements de qualité inférieure à ceux proposés dans les pays du nord. En cause, les brevets, propriété des laboratoires pharmaceutiques qui limitent la capacité des laboratoires du sud à produire des génériques commercialisés à moindre coût. Malgré tout, l'accès aux traitements ARV a progressé de 63% pendant les deux dernières années. La mortalité, elle, a diminué de plus de 25% entre 2005 et 2011. En 2013, environ 12,9 millions de personnes vivant avec le VIH avaient accès à une thérapie rétrovirale. Cela représente 37% des personnes vivant avec le VIH.

Il faut bien distinguer VIH et sida. Le VIH est le Virus de l'Immunodéficience Humaine. Le sida, le syndrome de l'immunodéficience acquise. En rendant inopérant le système immunitaire, le VIH provoque le sida. Tous les porteurs du VIH n'ont donc pas le sida. Les médicaments antirétroviraux (ARV) fer de lance des fameuses trithérapies permettent de contenir la multiplication du virus dans l'organisme. Le sida n'étant qu'un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction du système immunitaire par le VIH. Sous traitement, on peut être porteur du VIH et ne pas avoir le sida. Pour certains séropositifs des pays du nord, les traitements efficaces au point de rendre la présence de virus indétectable dans l'organisme. Indétectable ne signifie pas que le virus a disparu de l'organisme, mais qu'il y est présent en quantité trop faible pour être détecté.

Grâce aux ARV, on peut être porteur du VIH et en bonne santé. Pour certains médecins, l'espérance de vie de quelqu'un qui découvrirait sa séropositivité aujourd'hui pourrait même être inchangée. Une assertion qui, il y a dix ou quinze ans, aurait paru inimaginable. Néanmoins, cela n'est vrai qu'à certaines conditions. La première est d'être pris en charge suffisamment tôt après sa contamination. Or, c'est là que le bât blesse. En 2010, les données recueillies par l'Institut national de veille sanitaire montraient que la moitié des découvertes de séropositivité en France avaient lieu trop tardivement. Si le nombre de dépistages a très légèrement augmenté sur les trois dernières années, il est néanmoins en baisse par rapport au début des années 2000. En Algérie, on estime qu'environ 25.000 individus sont porteurs du virus, et l'ignorent.

C'est là que ça se complique. En France, environ 6.000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année, dont une majorité d'hétérosexuels. En 2008 par exemple, 52% des nouvelles contaminations ont été dépistées chez des hétérosexuels. Si les homosexuels ne représentent pas la majorité des nouvelles contaminations, la prévalence du virus demeure très forte dans leur groupe. En France, près d'un homosexuel sur cinq (environ 18%) est porteur du virus. Effet pervers de l'amélioration de la prise en charge du VIH, les comportements à risques se multiplient, si bien qu'aujourd'hui l'épidémie diminue dans tous les groupes, sauf parmi les homosexuels. Parmi les nouvelles contaminations, on distingue principalement deux groupes: les homosexuels donc, mais aussi les migrants. Parmi eux, ce sont les personnes d'origine caribéenne et d'Afrique sub-saharienne qui présentent les taux de prévalence les plus élevés. Là, dans 98% des cas, les contaminations se font par voie hétérosexuelle. Une situation entretenue par le tabou qui entoure la question du VIH dans certaines communautés. Le refus de faire face à cette maladie entourée de croyances continue de nourrir certains comportements à risque et ce, malgré une légère baisse du nombre de nouvelles contaminations au sein de ce groupe ces dernières années.

Oui, l'Afrique est la région du monde la plus touchée par le VIH (1 adulte sur 20 est porteur du virus), mais c'est aussi celle qui concentre le plus de pays où le nombre de nouvelles contaminations a diminué de plus de 50% pendant les dix dernières années. Tous les pays africains ne peuvent pas se targuer du même bilan. Si le Botswana, le Burkina Faso ou la République Centrafricaine ont diminué de plus de la moitié leur nombre de nouvelles contaminations entre 2001 et 2011, celles-ci ont par exemple augmenté en Guinée-Bissau et ont été stables en Angola, au Lesotho, en Gambie, au Congo au Bénin ou encore en Ouganda. Le Burundi, le Cameroun, la RDC, le Kenya, le Niger ou le Mozambique font figure de pays intermédiaires. Les nouvelles contaminations y ont diminué d'entre 26 et 49% sur la même période. Cependant, l'Afrique subsaharienne continue à être la région la plus touchée avec 70,6% des cas (70,8% en 2012) de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH dans le monde. Le virus touche particulièrement les femmes qui représentent 58% des personnes contaminées dans la région.

Faux. En France comme dans le reste du monde, le nombre de personnes vivant avec le VIH continue d'augmenter chaque année. C'est le nombre de nouvelles infections qui diminue grâce à la prévention, mais aussi à l'accès aux traitements qui constitue l'une des formes les plus efficaces de prévention. Le virus du sida a contaminé 2,1 millions de personnes en 2013, soit un peu moins qu'en 2012 (2,2 millions). Par rapport à 2001, le nombre des nouvelles contaminations a baissé de 38%. En France, 6.000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année. Aujourd'hui, ce sont environ 150.000 personnes qui vivent avec le VIH. Elle sont principalement concentrées en Île-de-France, qui regroupe près de 45% des nouvelles contaminations, ainsi que dans les départements français d'Amérique (10%). Si l'épidémie recule en Europe occidentale, elle augmente en Europe de l'Est et en Asie centrale où, entre 2001 et 2011, le nombre de séropositifs est passé de 670.000 à 1,4 millions d'individus. Les pays de l'est, comme la Russie, sont particulièrement touchés cette augmentation. Et 40% des nouvelles contaminations ont lieu parmi les toxicomanes. L'augmentation du nombre nouvelles contaminations peut aussi être un effet de la crise économique. C'est par exemple le cas en Grèce où, entre 2010 et 2011, le nombre de contaminations par le virus du sida a fait un bond de 57% dans tout le pays, selon le rapport 2012 de l'Onusida. Depuis 2008, les crédits alloués à la santé et aux programmes médico-sociaux diminuent. En 2010 par exemple, une coupe de 6,7% avait été votée.

Dans les pays du nord comme la France, l'accès à de meilleurs traitements et la prise en charge du VIH comme une maladie chronique ont fait émerger une nouvelle donne en termes de prévention. Comment communiquer sur une maladie dont on pourrait croire qu'elle ne tue plus? La nécessité de continuer les efforts de prévention chez les jeunes est moins bonne. Ignorance des modes de transmission du VIH et de protection, doutes sur l'efficacité du préservatif, diminution de son utilisation lors du dernier rapport sexuel, le dernier bulletin de l'INVS consacré au VIH, indique que pour la première fois depuis 1994, les 18-30 ans ont une moins bonne connaissance des mécanismes de transmission du virus que leurs aînés. En termes de prévention, les pays du sud présentent de nombreux contrastes. Globalement, la promotion de l'usage du préservatif progresse, tout comme la prévention sur les comportements à risque. Ces dix dernières années les investissements en prévention ont augmenté, qu'elle ait été à destination des hétérosexuels comme des homosexuels. Véritable ombre au tableau, on dénombre peu voire pas de programmes de prévention à destination des usagers de drogues. Pourtant, la prévalence du VIH parmi les toxicomanes est en moyenne 22 fois plus élevée que dans le reste de la population. Environ 1,5 million de personnes sont mortes en 2013 de causes liées au sida  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter