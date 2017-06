La peau et le retour des rituels tribaux

ADVERTISEMENT

Il fut un temps dans l'évolution humaine où l'identification à une tribu ou à une caste quelconque était essentielle à la survie de l'espèce. Il fallait être en mesure d'identifier rapidement dans le feu de l'action d'une attaque, qui était de notre clan et qui appartenait à la tribu adverse. Pour ce faire, tatouages, peintures corporelles et autres signes distinctifs assuraient cette reconnaissance. Plus tard, le vêtement ayant fait son apparition, les costumes militaires, les habits d'apparat, les costumes cléricaux, etc. remplacèrent les tatous, les scarifications et autres identifications corporelles. Faut-il croire que nous assistons présentement à une récession de quelques centaines de milliers d'années de l'évolution humaine lorsqu'on rencontre de plus en plus souvent des personnes tatouées, percées et implantées de toutes parts ? Malheureusement, ces retours aux rituels tribaux n'ont pas que le barbarisme comme traits communs, ils représentent une menace sérieuse à la santé.

Une des fonctions essentielles de la peau est d'établir une barrière entre l'intérieur du corps et l'extérieur, barrière extrêmement efficace contre les infections. Les microorganismes (anciennement, on les appelait les microbes) présents naturellement dans l'environnement sont arrêtés par cette barrière habituellement très étanche. D'ailleurs, le streptocoque béta-hémolytique du groupe A, qu'on appelle communément : la bactérie mangeuse de chair peut trouver son chemin pour entrer dans le corps humain par une éraflure ou une coupure quelconque. Contrairement à ce que son nom laisse supposer, la bactérie ne mange pas les tissus musculaires, elle émet une toxine qui les dissout. Cette fameuse bactérie provoque la fasciite nécrosante. Chaque année au Canada 90 à 200 cas sont dénombrés dont 20% à 30% sont mortels. Bien d'autres microbes peuvent s'insérer dans l'organisme lorsque la peau est endommagée. Le tétanos et bien d'autres agents infectieux n'attendent qu'une porte d'entrée pour s'infiltrer dans l'organisme et causer des ravages parfois mortels. Chaque fois que cette barrière qu'est la peau est endommagée, il y a donc risque d'infection. Et, comme nous l'avons vu, le danger n'est pas anodin.

Exemples d'infections graves

Il y a quelque temps, à la suite de piercings, deux cas sévères furent relatés dans la littérature médicale. Une femme de 29 ans s'est retrouvée avec une péricardite sévère (infection de la membrane qui entoure le cœur). Cette infection avait provoqué une sécrétion d'un fluide infecté entre la membrane et le cœur, fluide qui compressait le cœur, menaçant même les battements cardiaques. L'analyse de ce fluide révéla la présence d'une bactérie susceptible de provoquer en plus une méningite. La dame aurait facilement pu en mourir si elle avait consulté ne serait-ce que 24 heures plus tard. Dans un autre cas, une bactérie s'est logée dans le sein gauche et a provoqué un abcès qu'on dut drainer et traiter avec des antibiotiques. Dans ces deux cas, la porte d'entrée du microorganisme fut une tige avec un bijou implanté dans la langue.

Plus les tissus où sont insérés ces bijoux sont complexes, plus les risques d'infections ou d'autres complications augmentent. Ainsi, une bague insérée dans le lobe de l'oreille ne représente qu'un danger minime. Il en est tout autrement lorsqu'une tige traverse la langue, le mamelon, l'ombilical ou encore le clitoris. Dans ces cas, en plus de transpercer la peau, le corps étranger traverse aussi du tissu musculaire et du tissu nerveux. Il ne s'agit plus d'une porte d'entrée, mais d'une autoroute en ligne directe avec tous les organes vitaux du corps humain.

Une asepsie douteuse

De plus, contrairement à ce qui est avancé par ces poseurs d'autoroutes à infections, même si toutes les précautions d'asepsies sont prises, le risque demeure. Il faut se rappeler que des infections se produisent même en milieu hospitalier où les mesures de stérilité sont maximales, alors qu'en est-il dans un commerce de tatouage ou de perçage ?

Finalement, il en existe plusieurs qui prétendent que ces bijoux qu'on insère dans la langue ou sur la lèvre n'ont aucun effet sur la dentition et sur la santé buccale. Les dentistes pourront vous donner l'heure juste à ce sujet. Dents usées, dents fêlées, dents cassées ou fissurées de l'intérieure (visible seulement à la radiographie) et déchaussement de la gencive entraînant une sensibilité accrue et des caries au niveau de la racine de la dent sont autant de conséquences que doivent traiter les dentistes. Comme l'indique le site Orthodontiste en ligne : Les risques et complications liés au piercing des lèvres et de la langue vont de l'usure dentaire anormale et fracture de dents à la récession gingivale et infections systémiques sévères. ( https://www.orthodontisteenligne.com/blogue/le-piercing-buccal-pensez-y-bien/?amp=1#ixzz4jL4eXoaD )

Il doit surement exister des manières moins barbares et surtout bien moins dangereuses pour se distinguer les uns des autres.