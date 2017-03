Diabète, insuline et metformine

ADVERTISEMENT

Le diabète est une maladie connue depuis la nuit des temps. Tel que décrit dans le Papyrus Ebers, le diabète fait partie de ce qu'on appelait alors: les anomalies des vases d'eau du corps. Amenhotep III, neuvième pharaon de la dix-huitième dynastie ayant vécu entre 1700 et 1600 ans avant Jésus-Christ, en souffrait. Le père de la médecine occidentale, Hippocrate, lui donna le nom de diabète, car les malades semblaient toujours assoiffés et urinaient rapidement après avoir bu comme si l'eau traversait les voies de leur corps (dia - baina en grec signifie : passer à travers). Le médecin romain Galène parlait de deux maladies : l'une pour décrire le besoin fréquent d'uriner qu'il appelait diarrhoea urinosa et l'autre pour la soif excessive qu'il nommait dipsakos.

Diabètes et sucre

L'association entre le diabète et le sucre fut aussi remarquée assez tôt dans l'histoire. Un des textes fondateurs de la médecine ayurvédique cite deux illustres médecins indiens du 5e et 6e siècle après J.-C., Sushruta et Chakura qui constatent que l'urine des patients souffrant de polyurie gouttait comme le miel, était collante au toucher et attirait les fourmis en grand nombre. Les médecins chinois firent le même constat, mais selon eux, ce sont les chiens qui étaient attirés par ces urines. Avicennes, un grand médecin perse décrivit deux complications courantes du diabète : la gangrène et la réduction des fonctions sexuelles. Une dizaine de siècles plus tard, le médecin suisse Von Hohenheim (1494-1541), mieux connu sous le nom de Paracelse, remarqua que l'évaporation de l'urine de diabétique laissait une poudre blanche anormale. Il croyait cependant qu'il s'agissait de sel ce qui, selon lui, expliquait aussi la grande soif des diabétiques. Finalement, ce fut le docteur Thomas Willis (1621-1675), éminent anatomiste et pathologiste britannique, qui ramena les concepts de sucre dans les urines après avoir observé le goût de sucre qui se dégageait des urines de diabétiques.

De la connaissance de la maladie

Mis à part cette association, soif, urines fréquentes et sucre, peu était connu sur mécanismes menant à la maladie. Thomas Willis, avait avancé un début d'explication toujours en vogue. Il fut le premier à relier le diabète au mode de vie. Il affirmait que le diabète avait été une maladie rare durant l'Antiquité et le Moyen-âge. Il était devenu plus fréquent à son époque parce que les gens mangeaient avec grand faste et consommaient plus de vin. Thomas Sydenham croyait que la maladie provenait d'un chyle non entièrement digéré. Il avait cependant été le premier à considérer le diabète comme une maladie systémique et non une déficience rénale.

Vers la fin du XVIIIe siècle, Mathew Dobson (1735-1784) admit un patient à son hôpital du nom de Peter Dickonson. L'homme de 33 ans affichait à l'extrême tous les symptômes du diabète, son volume d'urine quotidien dépassait les 15 litres (chiffre qui sembla quelque peu exagéré...). N'empêche que Peter permit à Dobson de se livrer à une foule d'expérimentation et d'analyse tant de son sang que de ses urines. En 1776, le médecin publia ses observations dans le Medical Observations and Inquiries.

Certaines de ces observations mettent en lumière qu'il existerait deux formes de diabète, l'un a évolution très rapide (Dobson fait part d'un de ses patients décédés en moins de cinq semaines et un autre à évolution chronique. Il nota aussi que l'urine et le plasma sanguin contenaient un taux de sucre anormalement élevé révélant le concept d'hyperglycémie. Avec les résultats de ce médecin, diverses cures firent leur apparition tentant de modifier la diète et l'apport en eau quotidien.

Puis, plus de 150 ans plus tard les médicaments

Héros militaire de la Première Guerre mondiale, Frederick Grant Banting, jeune médecin, commence sa pratique médicale en orthopédie à London en Ontario. Durant la guerre, en France à la bataille de Cambrai, il s'était porté au secours de sa garnison au risque de sa vie et il avait été blessé. Il fut d'ailleurs honoré de la Croix militaire pour héroïsme. De retour au pays, la clientèle se faisant rare, il accepte un poste comme assistant de recherche du professeur Miller, à l'University of Western Ontario.

En 1920, il est appelé à donner un cours sur le pancréas. C'est en préparant ses cours que l'idée lui traverse l'esprit que le pancréas possède en réalité deux fonctions : l'une exocrine par la sécrétion des sucs gastriques et l'autre, endocrine en produisant une hormone capable d'abaisser la glycémie sanguine. Banting n'a dès lors plus qu'une passion : consacrer toutes ses énergies à découvrir un remède contre le diabète. Il a besoin de locaux et d'animaux pour faire sa recherche. Son patron le présente donc au professeur Macleod de l'université de Toronto, qui décide en mai 1921 de lui fournir un laboratoire, dix chiens et un assistant de recherche, un de ses élèves les plus brillants du nom de Charles Best. En moins de six mois, Banting présente son rapport préliminaire de recherche au Physiological Journal Club of Toronto.

De la découverte à la commercialisation

Les premières insulines furent fabriquées artisanalement directement à partir des laboratoires de l'University of Toronto. Très tôt, les compagnies Eli Lilly aux États-Unis et Connaught en Ontario ont commencé la fabrication commerciale du produit. On utilisait alors des pancréas de porc ou de bœuf à partir desquels on extrayait et purifiait l'insuline. En 1976, les méthodes allaient changer radicalement. Une jeune compagnie américaine révolutionne la fabrication de l'insuline par la biotechnologie. En modifiant l'ADN de certains microorganismes et en y greffant les gènes codant pour la fabrication d'insuline chez l'homme, il devenait possible de synthétiser rapidement et efficacement une insuline humaine. Genentech qui, sous simple présentation de son idée, a vu ses parts grimper en bourse plus que toute autre entreprise inaugure une ère nouvelle en fabrication de médicaments.

La metformine : De la plante à la pilule

Le lilas français (Galega officinalis) est une plante qui fut utilisée en médecine populaire depuis plusieurs siècles en Europe tant pour ses vertus diurétiques qu'antiparasitaires.

Dans les années 1920, on avait remarqué que l'ablation de la glande thyroïde provoquait une hypoglycémie. Et l'on attribuait cette conséquence à une production accrue de guanidine, ce qui s'est d'ailleurs révélé faux par la suite. Parallèlement, la galégine, un produit semblable, mais dérivé de la plante Galega officinalis avait été isolé et démontrait une certaine efficacité avec moins de toxicité que la guanidine pour abaisser les taux de sucre sanguin. Mais la galépine était d'une courte durée d'action et les réponses aux traitements pouvaient varier d'un individu à un autre.

L'arrivée sur le marché de l'insuline allait diminuer de beaucoup l'intérêt pour les recherches sur la metformine qui fut alors considéré comme un petit produit sans grand intérêt.

À partir d'un dérivé de la guanidine, la N'N'- dimethylguanidine, Emil Werner et James Bell ont été les premiers à parler de la metformine en 1922. Sept ans plus tard, Slotta et Tschesche confirmèrent que leurs expériences avec les lapins démontraient clairement que la metformide pouvait abaisser la glycémie, et ce avec plus d'efficacité que tous les autres dérivés de la guanidine. Mais l'arrivée sur le marché de l'insuline allait diminuer de beaucoup l'intérêt pour les recherches sur la metformine qui fut alors considéré comme un petit produit sans grand intérêt.

Une mise au rencart de trente ans pour la metformine

En 1950, un médecin philippin Eusebio Y Garcia testa la metformine chez les humains. Il lui trouva des vertus antibactériennes, antivirales, antipaludéennes, analgésiques et hypoglycémiantes. Toutes ces recommandations ne purent être confirmées par la suite, mais il avait tout de même pu démontrer la non-toxicité du produit chez l'humain et sa capacité de réduire la glycémie sanguine.

Près d'une dizaine d'années plus tard, Jean Sterne du laboratoire français Aron en banlieue de Paris, démontra l'efficacité de la metformine dans les cas de diabètes peu sensibles à l'insuline et de diabètes instables. Le produit fut commercialisé pour la première fois donc en 1959 sous le nom de glycophage (qui mange le sucre). Aujourd'hui, il se vend pour plus de 3 milliards de dollars de metformine.

Des recherches récentes tendent à démontrer que la metformine pourrait aussi avoir des effets préventifs sur certains cancers, dont celui du poumon et celui du pancréas. C'est à suivre...