Le rôle le plus important au monde

Tout au cours de notre vie, nous serons appelés à endosser plusieurs rôles. Ainsi, nous serons l'enfant de quelqu'un, un frère, un ami, un collègue, un employé... Mais il n'y aura jamais de rôle plus important que celui de parent. Devenir la maman ou le papa d'un petit être qui nous fait assez confiance pour remettre sa vie entre nos mains.

Soyons dignes de notre mandat

C'est sans contredit le mandat le plus important de notre vie. Mandat que nous pouvons difficilement abandonner, même si certains le font. Mandat que nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer, mais voilà que ça arrive quand même malheureusement.

Devenir un parent, c'est tellement facile, mais devenir un BON parent, voilà qui n'est pas donné à tous. Il n'existe pas de cours pour nous aider en ce sens et, très franchement, je ne sais pas si cela servirait à quelque chose puisque je ne crois pas que ce soit le manque de connaissances qui est en cause, mais plutôt le fait que nous agissons souvent selon toutes les croyances et blessures que nous avons accumulées au cours de notre vie.

En réalité, notre plus grande erreur se trouve dans le fait que nous ne prenons pas le temps de nous évaluer en tant que parents. D'analyser la façon dont nous nous comportons avec nos enfants pour voir si nous sommes dans le vrai ou dans le faux. Peut-être sommes-nous devenus aussi hostiles envers eux que l'étaient nos propres parents?

Savons-nous seulement pourquoi nous exigeons parfois certaines choses qui, dans le contexte actuel, ne font probablement plus aucun sens? Car il arrive souvent que nous agissions de façon mécanique. C'est ce que nous avons connu et c'est ce que nous reproduisons.

Pourquoi ne laissons-nous pas les enfants être des enfants? Nous ne prenons pas le temps de savourer avec eux chaque étape de l'enfance.

Laissons-les être spontanés, désorganisés et bruyants. Au moins à la maison. La structure et la discipline à outrance, ça viendra bien assez vite.

Pourquoi avoir des enfants si c'est pour raconter à droite et à gauche à quel point ils nous font la vie dure? Il n'y a rien qui me bouleverse autant que d'entendre une mère dénigrer ses enfants.

Je vais vous partager quelques-unes de mes plus grandes frustrations en matière de comportements parentaux:

Au fond, les enfants ne demandent pas tant de choses si ce n'est de se sentir aimés et compris dans leurs besoins. Si nous arrivons à au moins leur donner ceci, nous contribuerons à faire d'eux des adultes plus épanouis.

N'ayons pas peur de dire «je t'aime» et de leur faire des accolades. Même s'ils sont devenus des ados. Surtout s'ils sont devenus des ados. J'ai moi-même constaté il y a quelque temps que nous avons tendance à penser que nos enfants ont moins besoin de nous parce qu'ils prennent quelques centimètres. Ce n'est pas à nous de décider quand ils en auront assez des marques d'affection, c'est à eux de nous le dire.

Les enfants sont une merveilleuse richesse. Prenons soin de nos enfants.