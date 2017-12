Nous cherchons toujours à vouloir faire plaisir à ceux que nous aimons, particulièrement à nos enfants et à notre partenaire de vie. Nous voulons être créatifs, trouver « la chose » qui les fera rire ou les émouvra. Nous ne ménageons donc pas nos efforts et notre argent pour faire de cette soirée de Noël un événement tout à fait spécial, et ce, à chaque année.

Parfois, la magie opère et elle dure un peu plus longtemps que le temps de déballer ledit cadeau. Parfois, c'est la déception des deux côtés. Reste que, pour tout le monde - celui qui donne et celui qui reçoit - tout ceci est et sera toujours bien éphémère.

Ce que cache réellement cette intention de faire plaisir

Il nous est tous déjà arrivé de dire ou d'entendre « C'est l'intention qui compte... » et, effectivement, c'est l'objectif, le but derrière le geste qui importe plus que le geste lui-même. Mais quel est donc ce message que nous essayons de faire passer à coups de centaines (de milliers) de dollars dépensés?

Est-ce qu'on ne parlerait pas d'amour, tout simplement? De ce sentiment fort et grisant qui nous habite et qui fait tant de bien lorsqu'il est partagé et tant de mal lorsque nous en sommes privés?

Peu importe ce qui se trouve dans la boîte si joliment emballée, est-ce que cet objet saura véritablement traduire toute la portée de nos sentiments pour cette personne?

Si notre intention réelle est de vouloir montrer à l'autre à quel point il est important pour nous, est-ce que de l'ensevelir sous les cadeaux donne réellement l'effet escompté? Peu importe ce qui se trouve dans la boîte si joliment emballée, est-ce que cet objet saura véritablement traduire toute la portée de nos sentiments pour cette personne?

Et si c'était Noël chaque jour

Il est vrai que nous ne sommes pas tous capables de traduire en mots ce que nous ressentons pour une personne alors Noël devient parfois un excellent prétexte pour nous aider à y arriver.

Pourtant, ce qui me désole le plus dans tout ceci, c'est qu'il n'y aura jamais plus beau cadeau que celui qui consiste à faire sentir à une personne qu'elle est unique et spéciale et cela devrait être un engagement de tous les instants et non pas une effusion qui dure quelques heures une fois par année.

D'arriver à exprimer et à démontrer notre amour à nos enfants et à notre partenaire de vie (ou du moment), voilà qui devrait être notre focus, notre priorité.

Aucun bien matériel n'arrivera jamais à nous remplir autant de lumière et de bien-être que de savoir et de ressentir que nous avons de la valeur, que nous comptons, pour les gens qui nous entourent. C'est quelque chose de tout à fait précieux qui ne pourra d'aucune façon être égalé par un cadeau, peu importe le cadeau.

Ce qui manque énormément à nos vies à tous, c'est de ressentir l'amour que les autres nous portent. Étant donné que nous vivons dans un monde où tout va si vite, il est parfois essentiel de prendre le temps de s'arrêter pour regarder à quel point nos enfants et notre partenaire sont merveilleux. Alors, pourquoi ne pas le dire, encore et encore, et pas seulement le jour de Noël?