Les routes que nous avons empruntées feront toujours partie de notre histoire. Elles ne peuvent être rayées de notre carte de vie, même si nous mettons parfois tant d'efforts pour les oublier ou nier leur existence.

Que nous le voulions ou non, la somme de nos expériences fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui ou, du moins, influence énormément nos comportements, nos décisions et nos actions. Ainsi, chaque événement est emmagasiné et classé. Lorsque nous avons récolté assez de références (d'expériences ou d'informations) pour une même circonstance, il en ressort une croyance, c'est-à-dire une pensée ancrée : quelque chose que l'on considère comme vrai et qui, désormais, aura un impact sur notre perception et notre jugement des gens, des choses et des situations.

Je compare souvent une croyance à une corde de bateau. Une pensée ou opinion représente un filament. La répétition de cette même pensée ou opinion crée plusieurs filaments qui, ensemble, finissent par former une corde qui grossit et devient de plus en plus robuste. Tout se fait par en arrière, dans la subtilité et, souvent, nous n'avons même pas conscience que nous venons de réagir sous l'influence d'une croyance.

Il nous faut faire preuve de lucidité et de discernement pour remettre en question toutes ces croyances développées au cours des années.

Il nous faut faire preuve de lucidité et de discernement pour remettre en question toutes ces croyances développées au cours des années. Déjà, enfants, nous regardions la vie à travers les lunettes que portaient nos parents. Puis, nous avons regardé la vie à travers les lunettes que portaient nos meilleurs amis à l'école. Et enfin, lorsque nous avons décidé de porter nos propres lunettes, nous nous sommes aperçus que les verres étaient déjà passablement ajustés en fonction de tout ce beau monde et de la pensée collective, c'est-à-dire ce que véhicule la société dans laquelle nous vivons.

Tout remettre en question

Personne ne nous a jamais dit que le plus important dans la vie, c'est de toujours tout remettre en question.

Personne ne nous a jamais dit que ce que nous croyons être la vérité est, en fait, une infime partie d'une chose tellement grande qu'on ne pourra jamais savoir ce qu'il en est.

À chacun de choisir la vérité qui lui apportera le plus grand bonheur.

Il n'existe, en fait, pas de vérité, mais des vérités. À chacun de choisir la vérité qui lui apportera le plus grand bonheur. Et je parle ici d'un vrai bonheur, celui qui apaise notre esprit et notre coeur et nous pousse à aimer et à accepter avec de moins en moins de restrictions.

Lorsque notre vérité ne contribue qu'à nous faire souffrir ou à faire souffrir ceux qui nous entourent, qu'à nous couper des autres et de la vie en général, il devient urgent de faire une pause et de réfléchir. Il devient urgent de remettre en question nos pensées enracinées, nos réflexes conditionnés, nos jugements faciles... Tout part toujours de soi et tout ce qui part de soi nous revient.

Mais la bonne nouvelle dans tout cela est que peu importe ce qui peut faire de l'ombre à notre bonheur, nous savons que nous pouvons changer ceci. Si les directives émises sont claires, la destination est assurée.

________________

Extrait du Carnet de route pour manifester l'inattendu. Visitez jackiebhamilton.com