Mon copain me faisait dernièrement part d'une citation de Charles Darwin qui, je dois dire, m'a beaucoup interpellée : « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements. »

Je me suis mise à réfléchir à cette phrase qui, on ne peut le nier, amène un certain questionnement et est on ne peut plus inspirante. Du moins, pour ceux qui, comme moi (je pense), possèdent cette habileté.

Autrement, il va de soi que, pour celui ou celle qui vit mal avec le fait que son environnement soit constamment en évolution, ça peut être perçu comme une fatalité. Surtout si cette personne entretient la croyance que la routine est synonyme de sécurité et qu'il est impossible pour un individu de changer.

La base du changement

La citation de Darwin nous transmet un enseignement important : le fait que nous devons apprendre à devenir flexibles, à nous assouplir, si nous voulons arriver à passer à travers toutes les situations auxquelles nous serons confrontés tout au long de notre vie.

La capacité de s'adapter est une qualité essentielle pour embarquer sur la vague du changement. Le changement qui, trop souvent, est perçu comme l'ennemi alors qu'il s'installe la plupart du temps dans notre existence pour nous amener ailleurs. Là où le soleil brille encore plus fort.

En fait, tout changement nous invite à mordre davantage dans la vie et cela passe souvent par la modification d'un comportement, d'une habitude ou par le fait que nous devons être plus ouverts à nous plier aux nouvelles conditions, surtout si celles-ci sont non souhaitées.

Que ce soit dans le contexte de notre vie amoureuse, familiale ou au travail, sans cette aptitude qui nous amène à contourner, apprivoiser, accueillir l'obstacle au lieu de nous y opposer de toutes nos forces, nous n'allons nulle part. Non seulement nous n'allons nulle part, mais nous devenons captifs de nos propres limitations.

Un cadeau enfoui profondément

Parfois, la vie nous amène à aller fouiller très loin à l'intérieur de nous pour trouver, justement, cette capacité de nous adapter à une situation qui nous tombe dessus.

Je pense ici aux personnes qui ont à gérer un accident ou une maladie qui menace leur vie ou qui changera la qualité de celle-ci du tout au tout. Peut-être n'avaient-elles jamais réalisé à quel point le fait d'avoir la bonne attitude pour permettre à l'aptitude de s'adapter de prendre place est quelque chose à considérer.

Chaque jour qui se lève nous invite à pratiquer notre capacité d'adaptation. Que ce soit en plein trafic alors que nous nous acharnons à dire de gros mots qui, en fin de compte, nous font plus de mal qu'ils n'en font à ceux qui, selon notre perception, conduisent comme des crétins... Que ce soit à la maison avec nos enfants... Au travail avec nos collègues...

Plus nous serons conscients de l'importance de développer notre capacité d'adaptation, plus nous verrons les bienfaits que celle-ci apporte dans notre vie.