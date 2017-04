Faisons-le: c'est tout!

ADVERTISEMENT

Au risque d'avoir l'air de faire de la pub pour Nike, j'ai toujours trouvé leur slogan vraiment songé: Just do it. (Qu'on pourrait traduire par « Fais-le; c'est tout ».)

Ça représente très bien ce problème que nous avons tous à nous décider et à foncer. Quel temps précieux nous perdons à essayer de tout analyser, de tout anticiper et, surtout, à nous persuader que nous pouvons probablement y arriver ou, à l'inverse, que nous n'y arriverons pas.

Nous réfléchissons trop

Dieu que nous nous en posons des questions alors que, bien souvent, les décisions que nous avons à prendre sont d'une banalité assommante.

Nous pensons que de connaître la réponse à l'avance nous aidera à prendre la bonne décision, mais vous seriez surpris de savoir que bon nombre de personnes, même s'ils ont confirmation que tout va bien aller, ne franchissent même pas le pas de la porte. Ils sont maîtres dans l'art de réfléchir et d'analyser, mais complètement nuls quand vient le temps de passer à l'action.

Est-ce parce qu'ils ont peur d'échouer ou... plutôt de réussir, je dirais? C'est étonnant, à quel point la réussite - obtenir ce que nous espérons - peut être déstabilisante. Elle nous place souvent devant l'inconnu, faisant ressortir nos plus grandes insécurités. C'est alors que nous réalisons que nous ne sommes probablement pas assez solides pour faire face aux nouvelles conditions qui se présenteront à nous.

C'est pourquoi plusieurs d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, préfèrent demeurer dans une routine qui nous est familière, même si celle-ci, paradoxalement, nous tue à petit feu.

Toutefois, nous nous entêtons à continuer à lancer la ligne à l'eau, tout en priant pour qu'il n'en sorte aucun poisson. Quelle perte de temps et d'énergie quand on y pense!



Il faut sauter dans la piscine

Au fond, il y a certaines situations dans la vie où il faut tout simplement sauter dans la piscine, peu importe si l'eau est à 66 degrés.

Si vous avez déjà fait l'expérience, vous savez que de réfléchir et d'analyser ne fera que retarder votre décision d'y aller et vous vous retrouverez probablement paralysés sur place après quelques minutes, ne trouvant plus la motivation ni le courage de relever le défi.

Le truc, c'est de sauter tout simplement. Affronter les 66 degrés qui, déjà, après quelques minutes nous apparaitront beaucoup moins inconfortables. Et puis quelle fierté nous en retirerons lorsque nous sortirons de la piscine et que nous regarderons les froussards qui, juste à l'idée d'affronter l'eau glaciale, grelottent de froid! (Clin d'œil)

Dans la vie, il faut parfois tout simplement agir. Pensons à toutes ces choses que nous hésitons à faire et «faisons-le, c'est tout!»