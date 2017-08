ADVERTISEMENT

Je crois que l'amour est le sentiment le plus controversé qui soit. Nous le voulons désespérément dans notre vie, mais nous nous sentons rarement à la hauteur pour l'accueillir dignement. De ce fait, le jour où il daigne s'arrêter sur notre route, nous n'avons qu'une seule envie et c'est de prendre la poudre d'escampette.

La peur de se tromper

Bien souvent, ce qui nous freine dans notre élan, c'est que nous avons peur de nous tromper. Nous nous sommes imaginés un jour qu'il y avait une personne parfaite pour nous quelque part et qu'elle finirait probablement par emprunter le même rail de métro que nous.

Alors nous attendons. Certains le font de façon très active, en collectionnant les histoires sans lendemain, tout en s'assurant de ne jamais être émotionnellement impliqués. Les autres attendent patiemment de manière passive celui ou celle qui devrait faire une apparition imminente.

Une histoire inventée

Il m'arrive de me demander si elle existe véritablement, cette personne parfaite pour moi. Ou si, au contraire, toute personne pouvait le devenir, suffit qu'on lui laisse une chance.

Peut-être qu'au fond, nous avons inventé toute cette histoire pour camoufler notre peur. Est-il possible qu'inconsciemment (ou peut-être même consciemment) nous voulions repousser le plus longtemps possible le moment où nous aurons à nous engager sérieusement avec un autre être humain que nous-mêmes?

Car ça prend énormément d'amour envers soi pour arriver à aimer et, surtout, à se laisser aimer par quelqu'un d'autre. Peut-être que nous ne sommes pas tout à fait sûrs de notre valeur en tant que partenaires, et ce, même si nous sommes énormément confiants dans notre travail ou dans nos rapports avec les gens en général.

Cela expliquerait pourquoi il n'y a jamais personne d'assez bien pour nous. Pourquoi il y a toujours quelque chose qui cloche. Ou pourquoi nous flashons sur ceux ou celles dont le scénario est compliqué ou qui nous sont carrément inaccessibles.

Nous avons beau attribuer l'absence d'étincelles, il reste que nous cachons peut-être volontairement les allumettes afin qu'aucun frottement ne puisse jamais survenir avec qui que ce soit.

Sommes-nous seulement préparés?

Si, après avoir bien analysé le tout, nous sommes convaincus que notre obsession pour la personne parfaite n'est pas une ruse pour nous tenir à l'écart de l'amour, nous devons alors nous demander si nous sommes préparés à recevoir cette dernière. Car si elle est si parfaite, elle voudra certainement voir et obtenir autant de perfection de notre part. J'ose espérer que nous nous attendons à ne donner rien de moins que ce que nous réclamons.

Si, comme moi, vous êtes à la recherche de la personne idéale, vous devez définitivement vous demander si vous n'êtes pas en train de vous couper de toute possibilité de tomber en amour en attendant ce qui, peut-être, n'arrive que dans les films.

Je crois sincèrement que les bonnes personnes sont toujours mises sur notre route pour nous faire grandir et évoluer, mais elles sont loin d'être parfaites, et ce, peu importe notre définition, de la perfection.

Et si nous cessions de nous accrocher à cette image obsessive de l'homme et de la femme que l'Univers a choisis pour nous et nous nous laissions aimer tout simplement...