Je ne sais pas d'où nous vient cette idée de croire qu'aux douze coups de minuit le 31 décembre de chaque année, il se passera quelque chose de tout à fait magique qui fait que, soudainement, on aura la possibilité de devenir une autre personne.

Non seulement une autre personne, mais une meilleure personne. Plus belle, plus mince, plus riche, plus intéressante... Permettez-moi d'en rire dans ma barbe de père Noël. Oui, oui, je fais dans le «grinch du Nouvel An »!

Les résolutions les plus populaires... qui ne risquent pas d'être respectées

J'ai envie de faire un pied de nez à toutes ces résolutions que nous adoptons, année après année, et qui ont autant d'espérance de vie qu'un éphémère (dite une manne) qui ne vit que quelques heures et en profite pour s'accoupler en plein vol.

En fait, bien souvent, nos résolutions prennent naissance au tout début d'une soirée bien arrosée et se terminent malheureusement au petit matin au fond de la cuvette... avec le reste. (Désolée pour l'image.)

Ceci dit, voici mon top 5 des résolutions les plus populaires qui risquent plutôt d'être rayées de la liste que d'être cochées comme étant accomplies.

J'arrête de fumer

Ce serait peut-être possible d'y arriver si nous arrêtions de répéter à droite et à gauche qu'il s'agit là de la chose la plus difficile à faire, plus difficile même que d'arrêter de se piquer à l'héroïne.

En fait, c'est comme si nous voulions sous-entendre : « Je te le dis tout de suite; je n'y arriverai pas. »

En effet, lorsqu'on part perdant, on ne peut pas terminer gagnant.

Je perds 20 lbs

Ce serait peut-être possible d'y arriver si nous arrêtions de penser que tout ce que nous mettons dans notre bouche va automatiquement apparaître sur la balance, car, si c'était véritablement le cas, tout le monde prendrait du poids.

Ah, je vois... Ce n'est pas pareil pour nous, car notre métabolisme est différent. Bien sûr. Je comprends.

Avec une telle programmation, même un morceau de laitue risque de faire une différence sur la balance.

Je travaille moins

Ce serait peut-être possible d'y arriver si nous arrêtions de penser que nous sommes indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise ou du département et que, sans nous, tout ce beau monde est perdu.

Trop donner et donner tout le temps ne nous apportera pas la reconnaissance à laquelle nous pensons avoir droit.

En fait, si nous travaillons toujours au même rythme, notre performance devient on ne peut plus banale. C'est perçu comme un acquis. Pensons-y.

Je fais plus d'argent

Ce serait peut-être possible d'y arriver si nous arrêtions de penser que l'argent va se présenter dans notre vie comme par magie, que nous n'avons rien d'autre à faire qu'attendre qu'une valise remplie de billets tombe d'un avion en plein vol dans notre cour arrière.

D'améliorer notre situation financière est réalisable, mais nous devons quand même mettre un peu d'efforts pour planifier de quelle façon ceci pourrait survenir.

J'apprends à m'aimer

Ce serait peut-être possible d'y arriver si nous apprenions à avoir une parole et à mener à terme nos résolutions. De pouvoir compter sur soi, c'est déjà une incroyable preuve d'amour.

Alors si nous pensons que nous n'irons pas jusqu'au bout de nos résolutions, encore une fois cette année, je nous suggère de ne pas en avoir, tout simplement, car toutes ces promesses que nous nous faisons à nous-mêmes et que nous ne respectons pas ne font que nous apporter encore plus de culpabilité.

Pas besoin d'attendre en janvier pour réviser les aspects de notre vie qui ont besoin d'être corrigés. Nous pouvons le faire à n'importe quel moment de l'année. L'important, c'est d'être prêts et déterminés à aller jusqu'au bout.