La communication dans un couple est ultra importante et la bouderie, mesdames et messieurs, en est l'antithèse.

Nous nous demandons souvent: qu'est-ce qui fait que certains couples fonctionnent et d'autres pas. Eh bien, je pense humblement que j'ai une bonne idée des éléments qui, immanquablement, arrivent à souder deux personnes, et ce, souvent pour la vie.

Considérer l'autre comme la personne la plus importante qui soit

Ce qui fait souvent défaut dans les couples, c'est la place que chacun occupe sur la liste des priorités. Si, au début de la relation, monsieur ou madame avait droit au premier rang, il s'avère que, malheureusement, cette position favorable ne tient souvent pas longtemps la route. Pour certains, c'est quasi une question de jours.

Parce que c'est sur cette importance que nous nous basons pour lui accorder du temps et, surtout, pour lui accorder du temps de qualité.

Pourquoi est-il primordial d'attribuer une grande importance à son partenaire? Parce que c'est sur cette importance que nous nous basons pour lui accorder du temps et, surtout, pour lui accorder du temps de qualité. Et nous savons tous que le temps de qualité, c'est ce qui contribue à créer des liens significatifs.

Je ne dis pas que nous devons bannir famille, enfants et amis de notre vie pour nous consacrer exclusivement à ce nouvel amour, mais tout est dans la façon de lui montrer notre degré d'attachement. Il faut faire en sorte qu'il sente qu'il est précieux à nos yeux. S'il se sent précieux, vous n'avez pas idée tout ce qu'il sera prêt à faire pour nous faire plaisir. Ça vaut autant pour l'homme que pour la femme.

Avoir une admiration réciproque

J'ai un couple d'amis qui sont ensemble depuis quatre ans et, l'autre jour, je suis allée prendre un verre sur leur patio. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est la façon dont ils s'écoutaient raconter, l'un l'autre, des histoires qu'ils avaient sûrement dites ou entendues mille fois. Il y avait cette petite étincelle dans leurs yeux et ce demi-sourire au coin des lèvres qui étaient beaux à voir. Je me suis dit : « C'est tout à fait cela. » Il faut que l'admiration perdure et grandisse.

Lorsque nous avons de l'admiration l'un pour l'autre, nous avons envie d'être continuellement ensemble, car nous nous faisons mutuellement du bien.

Éviter le dénigrement

Le dénigrement commence souvent par de petites plaisanteries qui font bien marrer tout le monde, la personne de qui on rit y compris. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours un fond de vérité dans l'humour. Ainsi, ce qui se voulait un commentaire tout à fait anodin, s'il est mille fois répété, peut devenir aussi irritant qu'un gant de crin sur la joue.

Non seulement le dénigrement est mauvais pour la personne qui le reçoit, mais il est tout aussi dommageable pour celui ou celle qui s'en sert, car, à chaque fois, cette personne perd un peu plus de l'amour et de l'admiration qu'elle porte à l'autre.

À titre d'exemple, Thomas n'est plus notre Thomas adoré, mais le Thomas qui est complètement nul dans les tâches ménagères, qui arrive toujours en retard, qui ne répond jamais au téléphone quand on a besoin de lui, qui passe un peu trop de temps avec ses chums et ainsi de suite.

Il est possible que toutes ces choses soient vraies, mais ces choses ne sont pas Thomas. Thomas n'est peut-être pas le plus grand homme de ménage que la terre ait porté, mais nous avons sûrement oublié qu'il est un papa exemplaire quand vient le temps de faire faire les devoirs aux enfants.

Communiquer ses impressions et ses sentiments

Bouder, c'est se montrer fermé et hostile. C'est refuser de s'exprimer, donc refuser de régler la situation. Bouder, c'est une forme de manipulation.

En résumé, apprenons à focaliser sur ce qu'il y a de plus beau et de plus noble chez notre partenaire et c'est ainsi que nous verrons nos sentiments pour cette personne fleurir jour après jour.