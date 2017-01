Ce contact que nous recherchons à tout prix

ADVERTISEMENT

Nous savons tous que la plupart des enfants ne font pas de différence entre la bonne et la mauvaise attention. Ils veulent tout simplement être considérés, peu importe le moyen qu'ils doivent prendre pour y arriver.

Je suis dernièrement tombée sur une magnifique citation d'un poète suédois, Hjalmar Söderberg, qui m'a ramené cette triste réalité en tête : «L'âme recherche le contact à n'importe quel prix.» Il le recherche dans l'amour, mais aussi dans la haine s'il le faut. Le priver d'un lien quelconque avec les autres, c'est de le faire mourir à petit feu.

Faites-moi sentir que j'existe

Je crois que la pire chose qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de l'ignorer. De faire comme s'il n'existait pas. De ne pas le voir, de ne pas l'entendre, de ne pas sentir qu'il respire et que chacune de ses respirations est une invitation à partager son expérience.

Nous ne réalisons pas à quel point chaque personne que nous rencontrons, que ce soit à l'épicerie ou dans le cadre de notre travail, est à la recherche de cette attention toute spéciale. Parfois même, c'est ce qui fera toute la différence pour elle entre une mauvaise et une bonne journée.

Mais nous ne prenons pas le temps de regarder les gens. De les regarder vraiment et dans les yeux pour voir si, justement, un sourire ou quelques mots de notre part n'arriveraient pas à dissiper un peu de cette tristesse que nous percevons sur leur visage.

Pour la plupart d'entre nous, nos rapports demeurent toujours en surface. Nous demandons machinalement aux personnes que nous croisons comment elles vont alors qu'en réalité nous sommes peu intéressés à le savoir. À la limite, elles n'ont même pas encore répondu que nous sommes prêts à passer à une autre question.

Pourtant, je suis certaine qu'il nous est tous déjà arrivé de rencontrer un parfait étranger qui nous a accordé son attention et nous avons alors ressenti son geste comme une douce étreinte remplie d'amour. Et c'est peut-être ce qui nous a donné la force de poursuivre notre journée.

À défaut d'être aimés

Nous avons besoin les uns des autres pour maintenir notre niveau d'énergie à son plus haut. Nous nous nourrissons des contacts humains. Ils sont aussi importants que l'air que nous respirons.

Comme le dit si bien Hjalmar : «Nous voulons tous être aimés. À défaut, être admirés. À défaut, être haïs et méprisés. Nous voulons éveiller une émotion chez autrui quelle qu'elle soit. L'âme frissonne devant le vide et recherche le contact à n'importe quel prix.»

C'est pourquoi je nous invite à apprendre à voir et non plus à simplement regarder. À apprendre à écouter et non plus à simplement entendre. À apprendre à ressentir et non plus à simplement sentir l'autre comme une distraction dans notre champ de vision.

Nous avons tous besoin les uns des autres. En développant un nouveau réflexe qui est d'entrevoir en chaque personne la possibilité d'un contact enrichissant, nous nous sentirons de moins en moins seuls.

Close  Comment avoir une meilleure estime de soi sur  

Imiter une autre personne ou tenter de surpasser ses plus grandes qualités se traduira assurément par un échec. Le monde serait ennuyant si nous étions toutes semblables, n’est-ce pas? Alors soyez vous-même et priorisez votre croissance personnelle.

Vous êtes toujours la première à féliciter vos amies et collègues pour leurs succès? Alors pourquoi ne prendriez-vous pas cette bonne habitude avec vous-même? Allez devant le miroir et apprenez à vous dire « bravo ! » lorsqu’il le faut.

Ce simple geste vous permettra d’évacuer le stress. Le sourire fait appel à beaucoup moins de muscles qu’une mine renfrognée. De plus, il modifie l’approvisionnement en sang du cerveau et libère des endorphines qui contribueront à votre bonne humeur.

Brûlez des calories et raffermissez vos muscles quelques fois par semaine pendant au moins 30 minutes. Une meilleure forme physique vous donnera plus d’énergie, renforcera votre capacité à relever des défis et rehaussera votre confiance en vous.

Dans le même ordre d’idées, pardonnez vos erreurs et ne manquez pas de célébrer vos victoires. Notez vos petits et grands accomplissements dans un journal personnel. Ainsi, il sera facile de les revisiter pour y trouver des solutions lorsque vous vous sentirez déprimée.

Si vous avez décidé de perdre du poids, par exemple, inscrivez-vous à un groupe de soutien. Les autres membres vous aideront à rester motivée.

Êtes-vous généreuse et attentionnée? Essayez de relever au moins dix traits de caractère positifs, puis consultez cette liste chaque fois que vous aurez le moral en baisse.

Il y a toujours moyen de rendre une journée spéciale. Prenez le temps de regarder un épisode de votre série télé préférée, de marcher au parc ou de vous enfoncer dans un bain moussant. Si vous avez un peu d’argent, offrez-vous une récompense qui ne soit pas de la nourriture, comme une séance de manucure ou un bijou de fantaisie.

Optez pour les aliments les plus sains. Prenez le temps de préparer des repas complets et nutritifs qui vous donneront toute l’énergie nécessaire pour accomplir vos tâches avec enthousiasme. Après tout, il n’y a rien de pire qu’une sensation de lourdeur et de ballonnement au bureau ou lors d’une sortie entre amies.

Que ce soit par l'entremise du bénévolat, d'un hobby ou d'un deuxième emploi à temps partiel, le fait de satisfaire votre curiosité et votre créativité vous donnera un plus grand sens d'appartenance à la communauté. Vous en tirerez un plus grand bonheur et une meilleure qualité de vie.

