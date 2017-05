Québec et les sciences de la vie: innover pour réussir

ADVERTISEMENT

Les changements mondiaux en santé humaine et les pressions financières rendent nécessaire la transformation des connaissances du 21e siècle en solutions durables. L'innovation est la passerelle vers de meilleurs traitements contre la maladie et constitue, pour le Québec, le fondement du secteur des sciences de la vie et un élément majeur de sa prospérité.

La recherche pharmaceutique, en collaboration avec de multiples partenaires des écosystèmes de la santé et des sciences de la vie, continue de jouer un rôle essentiel dans l'innovation médicale et le développement économique. Au cours du siècle dernier, le Québec a activement participé aux avancées mondiales en matière de santé et s'est distingué en matière de découverte de nouveaux médicaments. En ce sens, plusieurs recherches en cours sont prometteuses notamment en cancérologie et immunologie.

Récemment, l'industrie pharmaceutique innovatrice mondiale a dû faire face à de nombreux défis, tels que la perte de brevets, l'augmentation des coûts et des délais de développement d'une molécule causée notamment par les nouvelles exigences réglementaires et le ralentissement des homologations et des champs de recherche plus spécialisés visant des populations très spécifiques. Pour relever ces défis, l'industrie a transformé radicalement son modèle d'affaires. On assiste actuellement à des activités qui favorisent les collaborations exigeant plus d'interfaces et de partenariats entre les milieux de recherche externe, de la santé et celui du financement.

Le Québec n'a pas échappé aux conséquences de ces tendances mondiales. La province a su s'y adapter et demeure un endroit privilégié pour l'industrie pharmaceutique novatrice canadienne. Cette dernière génère en moyenne 1,4 milliard dans l'économie québécoise et y a investi en moyenne 430 millions en R et D par année au cours de la dernière décennie. Les perspectives mondiales de croissance de la recherche pharmaceutique sont particulièrement encourageantes. On compte actuellement plus de 7 000 médicaments en développement.

Dans ce contexte fort compétitif et prometteur, nous félicitons le gouvernement du Québec d'avoir travaillé en concertation avec l'écosystème des sciences de la vie dans l'élaboration d'une stratégie qui mise sur des facteurs d'attractivité d'investissements. La création d'un bureau de l'innovation au ministère de la Santé, la volonté d'améliorer l'accès aux données en santé pour des fins de recherche et la rapidité d'évaluation et d'accès aux médicaments sont des mesures porteuses pour l'industrie pharmaceutique. La mise en place d'un fonds de soutien aux initiatives publiques et privées en sciences de la vie et l'augmentation des budgets des fonds de recherche du Québec, le sont également.

Des finances publiques saines et l'engagement des ministres Dominique Anglade et du Dr Gaétan Barrette, en matière d'innovation en santé, sont des facteurs importants qui contribueront à l'atteinte des objectifs de la stratégie des sciences de la vie et l'industrie pharmaceutique innovante offre son entière collaboration pour y arriver.

Alors que de nombreux pôles internationaux en sciences de la vie se dynamisent, il est crucial de renforcer l'un des facteurs majeurs d'attraction d'investissements que soit celui d'un accès rapide au marché et de s'y distinguer. Les orientations dans la stratégie et l'amorce de discussions à ce sujet sont encourageantes. Nous réitérons notre collaboration à la réflexion, pour identifier rapidement des moyens additionnels afin de réduire les délais d'approbation et de remboursement des médicaments dans le but de créer un «Avantage Québec» à la fois pour les patients, mais aussi pour le système de santé et l'attraction d'investissements.

L'industrie est sincère dans son engagement à identifier et a contribué aux solutions permettant d'attirer plus d'investissements et de projets de recherche, d'améliorer les résultats cliniques et contribuer à l'efficience et à la pérennité du système de santé. Cette approche collaborative et constructive se reflète dans la vision du conseil d'administration de Médicaments novateurs Canada. Celle-ci est la même qui m'a guidé tout au long ma carrière dans le secteur de la santé, notamment comme présidente et chef de la direction de la Société canadienne du cancer pendant trois ans, et que je porte haut et fort dans mon nouveau mandat à titre de présidente de Médicaments novateurs Canada. Ces récents développements marquent un changement dans la façon dont l'association, représentant plus d'une quarantaine de compagnies pharmaceutiques innovatrices au Canada, mène ses relations et ses partenariats avec l'ensemble des acteurs des milieux de la santé et des sciences de la vie.

Au cours des derniers mois, nous nous sommes associés avec des intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux du milieu de la santé, afin d'identifier les champs d'activités de l'industrie pharmaceutique qui pourraient être les plus utiles. Étant aux premières loges pour comprendre les pressions auxquelles fait face le système de santé, notre objectif est de complémenter les efforts déployés par le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires, en matière de financement des soins de santé.

Il ne fait aucun doute l'industrie des médicaments novateurs fait partie, autant de l'équation que de la solution.

Signé - Pamela Fralick, présidente, Médicaments novateurs Canada

