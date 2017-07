Les gouvernements canadiens ont enfreint plusieurs articles de la Charte des droits et libertés et ils ont manqué, notamment, à leur devoir de protéger Khadr contre la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains.

Les conservateurs ont soutiré presque 5 millions de dollars des poches des contribuables pour contester les recours judiciaires qu'Omar Khadr a tous gagnés. D'après leurs déclarations, s'ils étaient au pouvoir actuellement, les conservateurs continueraient à aller chercher des millions de dollars des poches des contribuables pour contester le recours en dédommagement d'Omar Khadr. Pourtant, les conservateurs ne sont pas sans savoir que la Cour suprême a statué en 2010 que le Canada avait été complice dans la torture de Khadr et qu'il avait violé ses droits garantis par la Charte des droits de la liberté . Il était donc presque certain (pour ne pas dire certain) que Khadr obtiendrait gain de cause dans son recours en dédommagement.

Dans l'affaire Khadr, il est important de référer aux faits. Les gouvernements canadiens successifs sont en faute pour n'avoir pas respecté les traités internationaux et nos lois, notamment la Charte des droits et libertés . De 2002-2006, c'est le Parti libéral (Chrétien et Martin) qui était au pouvoir et, de 2006 au 20 octobre 2015, c'est le Parti conservateur (Harper). Les gouvernements canadiens ont enfreint plusieurs articles de la Charte des droits et libertés et ils ont manqué, notamment, à leur devoir de protéger Khadr contre la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains. Cette protection est accordée autant à un adulte qu'à un enfant, mais, que Omar Khadr ait été un enfant-soldat ajoute à l'odieux de la situation. Je ne traite pas ici de la question des enfants-soldats, car il semble que cette question a détourné le débat relatif à la protection contre la torture.

C'est le parti libéral dirigé par Chrétien qui était au pouvoir lorsqu'Omar Khadr a été détenu par les Américains à Bagram (juillet 2002) et transféré à Guantanamo (octobre 2002). Ce gouvernement a su, au moins en octobre 2002 (lettre d'Amnistie internationale) et peut-être avant, qu'Omar était à Bagram où se pratiquait la torture. En 2003 et 2004 (parti libéral dirigé par Martin), des représentants canadiens des Affaires étrangères ont interrogé Khadr à Guantanamo, alors qu'ils étaient au courant que celui-ci était mineur, qu'il n'avait aucun avocat pour le représenter et qu'il avait été torturé par les Américains. Le 23 janvier 2006, les conservateurs prennent le pouvoir et, par la suite, ils contestent les recours intentés par Khadr devant les tribunaux, dépensant près de 5 millions de dollars.

Les conservateurs disent présentement que Khdar est un terroriste alors que Khadr n'était pas allé faire un attentat : ce sont les soldats américains qui ont attaqué un édifice dans lequel il résidait.

Les conservateurs disent présentement que Khdar est un terroriste alors que Khadr n'était pas allé faire un attentat : ce sont les soldats américains qui ont attaqué un édifice dans lequel il résidait. Après l'assaut, les soldats américains ont exécuté l'autre afghan survivant (balles dans la tête = crime de guerre); ils trouvent Omar inconscient et mourant sous les décombres et ils lui tirent 2 balles dans le dos (crime de guerre). Ces balles sont ressorties par l'avant du corps d'Omar et les soldats américains voyaient, par sa poitrine ouverte, battre le cœur d'Omar.

Les Américains ont altéré le rapport d'enquête pour indiquer qu'Omar était le seul survivant de l'attaque et prétendre qu'il était responsable de la mort du soldat américain Speer tué par une grenade. Le rapport d'enquête original a été accidentellement rendu public 6 ans plus tard, lors d'une conférence de presse, et la vérité a été révélée, soit qu'il y avait un autre survivant.

Quand Omar a repris connaissance, sérieusement blessé dans son lit d'hôpital à Bagram, il a été immédiatement interrogé et, par la suite, Omar a été torturé à Bagram et à Guantanamo à de multiples reprises. La liste des tortures est longue. (photos de certaines tortures captées par les Américains). ;

On sait que les aveux obtenus sous la torture sont acceptés devant la Commission militaire de Guantanamo et que ces aveux ne sont jamais acceptés devant une cour de justice. Comme la preuve des aveux sous la torture était recevable, Omar Khadr a été contraint d'accepter une entente avec les avocats du gouvernement américain prévoyant qu'il serait transféré au Canada après une première année de prison purgée aux États-Unis. Si Omar n'avait pas plaidé coupable, il serait resté à Guantanamo jusqu'à la fin de ses jours. Le 29 septembre 2012, Omar Khadr est rapatrié dans une prison canadienne après 10 ans à Guantanamo. Khadr a entrepris les procédures aux États-Unis pour faire annuler son plaidoyer de culpabilité (un soldat américain a dit qu'il était impossible que Khadr ait lancé la grenade qui a tué le soldat Speer).

Si le gouvernement de Justin Trudeau avait contesté le recours de Khadr, au lieu de signer une entente, il aurait dépensé des millions de dollars inutilement.

Avec ces quelques faits, vous avez une petite idée de ce qu'a vécu Omar Khadr à partir de juillet 2002. Vous avez aussi une petite idée des manquements des gouvernements canadiens successifs, libéraux et conservateurs. Cependant, l'acharnement devant les cours de justice (5 millions dépensés) est l'œuvre des conservateurs. Si le gouvernement de Justin Trudeau avait contesté le recours de Khadr, au lieu de signer une entente, il aurait dépensé des millions de dollars inutilement. L'indemnité accordée par la Cour n'aurait probablement pas été inférieure à 10,5 millions et peut-être supérieure.

Je ne crois pas que 71% des Canadiens approuvent qu'une personne soit torturée, que ses aveux obtenus sous la torture soient recevables, que leur gouvernement viole nos lois, dont la Charte qui prévoit une protection contre la torture ou d'autres traitements cruels et inhumains. Je ne crois pas que 71% des Canadiens soient d'avis que leur gouvernement, qui a été complice dans la torture d'une personne, n'ait à verser aucune indemnité à cette personne. À mon avis, si 71% des Canadiens se sont prononcés contre l'indemnité versée à Khadr, ce n'est pas parce qu'ils sont pour la torture, mais c'est parce qu'ils ne sont pas au courant des faits survenus dans cette affaire.

Avant de jouer le jeu des conservateurs dans leur campagne actuelle contre l'indemnité versée à Khadr, je vous invite à vous demander s'ils ne sont pas en train de vous "enfirouaper" en attisant une colère contre un enfant-soldat torturé à Bagram et à Guantanamo.