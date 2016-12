Trouver l'amour avec les bleus du temps des Fêtes

ADVERTISEMENT

Encore une fois, il est de retour, ce joyeux temps des Fêtes rempli de rêves d'enfants, célébrations, festivités et souhaits bienveillants de toutes sortes. Certains s'en réjouissent et s'empressent de mettre des décorations à l'intérieur et l'extérieur de la maison et d'emballer les cadeaux en écoutant de la musique de Noël.

Mais lorsqu'on est célibataire, cette période peut nous donner envie d'aller se réfugier sous les couvertures et de dormir jusqu'au 2 janvier. Et la tentation est ô combien grande de noyer son chagrin dans l'alcool et/ou de manger à l'excès pour engourdir et oublier son chagrin. Vous désirez faire taire cette voix à l'intérieure de vous-même qui clame haut et fort «Moi aussi, je veux ça!» lorsque vous voyez un couple heureux ou que vous vous sentez à l'écart durant les réunions de famille et les festivités entre amis.

Ce que j'aimerais vous révéler aujourd'hui est qu'il y a un secret de cacher derrière cette réaction émotive, qu'en fait, elle contient la clef qui peut vous permettre de sortir de votre célibat. Ce qu'elle révèle est que votre désir d'avoir l'amour dans votre vie est assombri par un désir de vous sentir à la hauteur, digne d'amour ou en sécurité à travers une autre personne. En d'autres termes, et de façon plus ou moins consciente, vous recherchez la validation extérieure par l'entremise d'une relation amoureuse. Voir des couples amoureux devrait créer de l'anticipation et de l'espoir, non de la douleur. Si vous aviez la croyance à l'intérieur de vous-même que l'amour est possible et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'arrive, vous ne seriez pas submergé par tous ces sentiments à la vue d'autres couples. Cela vous remplirait plutôt de joie et d'espoir que l'amour est proche.

Évidemment, c'est une chose que de se dire qu'il faut garder l'espoir à un niveau intellectuel et une tout autre chose que de le ressentir à l'intérieur de soi. Mais j'aimerais vous proposer un petit exercice pour que vous puissiez utiliser vos bleus du temps des fêtes pour vous rapprocher de l'amour.

Voici donc ce que vous pouvez faire:

Dans un premier temps, assoyez-vous avec l'émotion que vous ressentez et essayez de l'identifier. S'agit-il de la peur, de l'anxiété, de la colère? Si cela peut vous aider, mettez ce que vous ressentez par écrit et voyez ce qui en ressort. Ensuite, vous allez devoir vous demander ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux. Continuer à vous poser la question jusqu'à ce que vous arriviez à une émotion. Et finalement, trouvez des façons de vous donner cette émotion tous les jours sans devoir dépendre de quelqu'un d'autre pour la ressentir. Il est possible que vous ne trouviez pas les réponses tout de suite, mais revenez-y à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous arriviez à des solutions concrètes.

En plus de l'écriture, vous pouvez utiliser la méditation pour vous aider dans votre réflexion. Une autre méthode que j'aime beaucoup utiliser est de me poser une question avant de m'endormir le soir. Ne soyez pas surpris si vous vous réveillez à trois heures du matin avec l'idée de commencer à prendre des cours de salsa ou de démarrer votre propre entreprise.

Plus vous prendrez l'habitude de vous donner ce dont vous avez besoin, plus l'anxiété entourant les relations amoureuses diminuera et vos réactions émotives devant les couples amoureux seront transformées en heureuse anticipation. Les couples heureux sont la projection positive de votre ombre. Le fait de les voir prouve que vous en avez le potentiel à l'intérieur de vous-même.

Et n'oubliez jamais que le monde extérieur vous reflète toujours ce qui se passe dans votre esprit. Ressentir de l'anxiété ou de la peur vis-à-vis des relations amoureuses ne fera que créer des circonstances qui renforcent ces émotions. Alors, pourquoi ne pas focaliser sur la joie et le bonheur à la place afin de créer une réalité différente dans votre vie et des circonstances qui vous les reflètent?

La vérité est que vous avez le pouvoir de choisir ce que vous ressentez et créez dans votre vie. Lorsque vous aurez pris pleine conscience que vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous-même et que la seule limite que vous avez est votre imagination, vous commencerez à voir votre vie amoureuse se transformer... et je suis prête à parier que la nouvelle année vous apportera de belles surprises!

