Pourquoi rien ne change dans votre vie amoureuse?

Je sais que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous cherchez des réponses. Et j'imagine que la grande majorité d'entre vous n'en est pas à leur premier vidéo et qu'en plus, vous avez sans doute lu un tas de livres de croissance personnelle, assisté à des conférences et séminaires ou regardé des webinaires en ligne. Mais malgré tout ça, vous ne voyez pas réellement de changement dans votre vie amoureuse. Pourquoi?

Ce qu'il est important de savoir est qu'il y a 3 niveaux à traverser pour pouvoir vivre une véritable transformation personnelle et changer ses résultats, en amour ou dans toute autre sphère de votre vie. Et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui.

Voici donc les 3 «i» de la transformation.

Le premier «i» ou, si vous préférez, le premier niveau, s'appelle l'intellectualisation. C'est ce que vous êtes en train de faire présentement. Les livres de croissance personnelle, les webinaires, les vidéos, etc., toutes les informations que vous allez chercher un peu partout font partie de cette première étape qui se passe exclusivement au niveau de l'esprit ou, si vous préférez, de votre intellect. Pour une très grande partie de gens, c'est ici que la démarche s'arrête et c'est pour cette raison que la véritable transformation ne se produit pas. Il manque les 2 autres étapes.

Le deuxième «i» de la transformation s'appelle l'introspection. Pendant cette étape, vous arrivez, par l'observation de votre esprit, à réaliser concrètement comment vous vous empêtrez dans les drames et les histoires qui sont créés par celui-ci. Vous arrivez à vivre l'expérience directe des schémas que vous répétez constamment par automatismes. Cette étape se produit au niveau des émotions, au niveau du coeur. C'est l'étape où vous devez accepter de laisser vos émotions vous guider dans la bonne direction. La principale raison que la majorité des gens ne se rendent pas à cette étape est qu'ils ont peur de leurs émotions et ne savent pas comment les gérer. Mais comme l'a si bien dit Carl Jung, il ne peut pas y avoir de transformation sans émotion. Les émotions sont ce qui alimente le processus de transformation.

Le troisième «i», et l'étape finale, s'appelle l'intégration. C'est le moment où l'émotion ou la peur est acceptée et reconnu à un niveau conscient, ce qui donne la possibilité de faire un choix différent et de se libérer du conditionnement. À ce niveau, nous avons appris à ne plus croire les histoires qui sont créées par notre esprit. Cette étape se produit au niveau de l'âme, du soi supérieur, et nous permet de commencer à créer consciemment notre vie, à faire des choix qui sont alignés avec ce que nous désirons avoir dans celle-ci. C'est uniquement à la suite de cette étape finale que nous pouvons commencer à créer l'amour véritable.

C'est cette peur qui fait que rien ne change malgré toute votre volonté et votre désir conscient d'avoir l'amour dans votre vie.

Il est fort probable que cela vous effraie de regarder à l'intérieur et d'aller au fond de vos émotions et c'est tout à fait normal. Tout le monde a peur. Mais il est crucial que vous compreniez que c'est cette peur qui vous fait tourner en rond dans votre vie amoureuse. C'est cette peur qui fait que rien ne change malgré toute votre volonté et votre désir conscient d'avoir l'amour dans votre vie.

Mais vous êtes la seule personne responsable de ce que vous créez dans votre vie. Alors je n'ai qu'une seule question pour vous aujourd'hui. Allez-vous choisir l'amour ou la peur? Je vous laisse décider...

