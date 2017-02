Comment créer l'amour de vos rêves?

ADVERTISEMENT

Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un super-pouvoir qui existe en chacun de nous et que vous ne soupçonnez pas. La raison principale de cette lacune est qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école et peut-être aussi un peu à cause d'un certain scepticisme créé par une culture où prédomine l'esprit rationnel et terre à terre. Et pourtant, ce super-pouvoir est très bien connu des grands athlètes et d'un grand nombre d'influenceurs de notre monde moderne. Cette pratique date de plusieurs milliers d'années, mais nous commençons à peine à comprendre toute la portée qu'elle peut avoir dans notre vie à tous. Et ici, je veux parler du grand pouvoir de la visualisation.

Et j'imagine plusieurs d'entre vous tourner les yeux au ciel en vous disant «Voilà encore du woo-woo-nouvel-âge bon pour les faibles d'esprit». Mais détrompez-vous, car avec les nouvelles découvertes de la neuroscience et les nombreuses recherches qui ont été faites sur le sujet, on peut enfin comprendre les mécanismes de cette technique et modifier notre perception et notre comportement.

Pour expliquer en peu de mots le principe de base, soulignons qu'il a été démontré que notre cerveau est incapable de différencier ce qui est imaginaire et ce qui est réel. La façon la plus simple de vous représenter ce que cela veut dire est de vous donner comme exemple le visionnement d'un film d'horreur. Même si vous vous raisonnez en vous disant que vous êtes devant un écran et que ce que vous voyez n'est pas réel, vous avez tout de même peur. Et c'est de ce phénomène étrange que la visualisation tire toute sa puissance.

La loi de la perception



Vous avez tous déjà entendu parler de la fameuse «loi de l'attraction», mais je crois qu'il serait beaucoup plus approprié de parler de la «loi de la perception». Le principe de base en est simple: nous ne pouvons percevoir que ce que notre esprit croit possible. Notre façon de percevoir le monde reflète notre propre système de référence (croyances, émotions, idées, concepts, désirs) qui est enfoui dans notre inconscient. Ce système de références personnelles a été construit à partir de tout ce que nous avons vu et vécu depuis que nous sommes nés. En d'autres termes, nous interprétons la réalité qui nous entoure à travers le filtre de notre vécu personnel et nos yeux sont simultanément récepteurs et projecteurs.

Vous êtes constamment en train de créer, la majorité du temps, de façon inconsciente.

C'est pour cette raison que vous pouvez avoir 10 témoins d'un même événement et recevoir 10 récits différents de ce qui s'est passé. Chaque personne sera convaincue que ce qu'elle dit est la vérité et une représentation exacte de la réalité. Nous sommes tous convaincus que ce que nous percevons est la vérité, la réalité telle qu'elle est. Et cette conviction est en très grande partie responsable de toutes les circonstances que vous créez dans votre vie. En effet, il n'y a rien de plus facile que de déterminer votre propre système de référence: vous n'avez qu'à regarder autour de vous, votre environnement immédiat, votre cercle social, votre situation financière et professionnelle, tout cela a été créé par votre perception de ce qui est possible pour vous. Vous êtes constamment en train de créer, la majorité du temps, de façon inconsciente.

Et l'amour dans tout ça?



Et bien, comme pour n'importe quoi d'autre dans votre vie, vos relations amoureuses sont influencées par votre perception. Tout ce que vous avez vu sur la vie de couple et vécu avec le sexe opposé depuis que vous êtes né affecte vos réactions, émotions et interprétations de toutes les situations que vous vivez dans votre vie amoureuse. En résumé, votre vie amoureuse est limitée par ce que vous avez vécu. Votre perception vous empêche de sortir de ce que vous avez vu et connu dans le passé. Ce n'est pas de votre faute, vous n'avez pas choisi votre environnement familial et social. Mais vous êtes adulte maintenant et vous avez la possibilité de choisir de créer autre chose.

,Mais revenons à nos moutons!



Maintenant que vous savez que votre cerveau vous joue des tours, sachez également que vous aussi pouvez lui en jouer. Et c'est ici que la visualisation entre en jeu. Rappelez-vous lorsque je vous disais, que votre cerveau ne peut pas faire la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Et bien, grâce à votre imagination, vous pouvez créer des images mentales qui représentent la vie amoureuse que vous désirez vraiment et ainsi élargir votre champ de perception vis-à-vis des relations amoureuses. Par la simple faculté de votre imagination, vous pouvez transformer votre réalité.

La visualisation est l'outil le plus puissant que l'être humain possède, c'est réellement un super-pouvoir. Elle vous permet de créer une nouvelle histoire qui n'est pas limitée par votre passé. Et comme le dit si bien le grand Tony Robbins (sérieux, il est vraiment grand!) «Divorcez votre histoire et mariez la vérité.» La vérité est que vous êtes un être illimité et que vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous désirez dans votre vie, incluant l'amour.

Car l'amour n'est pas quelque chose qui nous arrive, l'amour est quelque chose que l'on crée.

