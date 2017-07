ADVERTISEMENT

Récemment, j'ai publié un billet intitulé Êtes-vous accro à l'attention? qui parlait principalement de validation extérieure. Comme solution, je proposais de pratiquer la validation intérieure ce qui avait pour but de créer un sens d'appréciation et d'amour de soi. Une question intéressante a été posée dans les médias sociaux demandant s'il n'y avait pas un risque de devenir narcissique et arrogant en pratiquant l'amour de soi. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette question.

Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer la différence entre le narcissisme et l'amour de soi, deux choses complètement différentes.

Le narcissisme

D'entrée de jeu, j'aimerais spécifier qu'une personne qui a des tendances narcissiques n'est pas une personne qui s'aime; c'est complètement le contraire. La personne narcissique est extrêmement anxieuse et a un besoin constant de validation extérieure. Plus le doute est grand sur sa valeur, plus le besoin de validation extérieure est fort. C'est une attitude qui est entièrement basée sur la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de l'échec. Cette personne sera plus encline à avoir un fan club qu'à avoir de vrais amis. Elle a un besoin constant d'être entourée de personnes qui l'admirent basée sur les apparences. La motivation principale de ce type de personne sera donc de créer cette admiration par tous les moyens possibles et imaginables, allant même jusqu'à s'attribuer le crédit pour quelque chose auquel elle a très peu contribué, en amplifiant ses exploits et prouesses de façon arrogante ou en rabaissant les autres. C'est une personne qui est entièrement centrée sur elle-même et ses relations avec les autres seront majoritairement superficielles, car une plus grande intimité émotionnelle risquerait de faire tomber le masque et de dévoiler toutes ses insécurités et ses faiblesses.

Le narcissisme est une attitude qui est entièrement motivée par un ego affamé de validation et une faible estime de soi.

L'amour de soi

L'amour de soi est une tout autre histoire. Elle est une attitude qui est entièrement encrée à l'intérieur de soi et qui n'a aucunement besoin du regard ou de l'attention des autres. C'est une attitude qui est basée sur l'appréciation de soi. Elle est basée sur les accomplissements personnels, l'atteinte de certains objectifs, la contribution concrète à différents projets et à des valeurs auxquelles la personne adhère. La personne qui vit avec l'attitude de l'amour de soi trouve satisfaction à travers ses activités personnelles et professionnelles indépendamment de ce que les autres pensent. C'est une personne qui a une profonde connexion avec elle-même et par conséquent avec les autres. L'amour de soi est la faculté de se voir soi-même à partir de valeurs intérieures plutôt qu'à partir de valeurs extérieures. Elle est liée à une profonde connaissance de soi et à la gratitude de ce que l'on est intrinsèquement.

L'amour de soi est une attitude qui est entièrement motivée par l'âme et une forte estime de soi.

J'espère que vous arrivez à voir maintenant que c'est impossible de devenir narcissique ou arrogant en pratiquant l'amour de soi. J'espère que vous arrivez à voir que le narcissisme est basé sur une fantaisie fabriquée par l'ego alors que l'amour de soi est basé sur la réalité de vos accomplissements et de votre valeur intérieure, sur la valeur de votre âme.

L'amour de soi vous donne la force nécessaire pour avancer vers l'accomplissement de soi et, ultimement, vers l'amour véritable.

Sans amour de soi, il n'est pas possible d'aimer réellement les autres ou d'accepter leur amour. Un ego affamé de validation extérieure ne peut pas vous permettre d'ouvrir votre coeur, car cela voudrait dire que la fantaisie s'écroulerait comme un château de cartes. En vous tournant vers l'intérieur et en cultivant des pratiques d'appréciation de soi, vous vous ancrez solidement dans ce que vous êtes fondamentalement ce qui vous donne le courage de vivre avec vulnérabilité et de vous ouvrir aux autres. L'amour de soi vous donne la force nécessaire pour avancer vers l'accomplissement de soi et, ultimement, vers l'amour véritable.

Si vous voulez savoir comment cultiver l'amour de soi, j'ai aussi publié un billet intitulé 7 astuces pour s'aimer soi-même.