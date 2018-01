Presque tous les skieurs affirmaient mardi et mercredi qu'ils avaient vécu les plus belles journées de l'hiver jusqu'à présent. Après le froid extrême du temps des Fêtes, la température était devenue plus agréable, le soleil s'était pointé entre les nuages et la neige ne pouvait être plus belle et agréable à skier. Deux journées de rêve entre le froid et la pluie.

Période des fêtes difficile

Pas facile ce début de saison pour les stations de ski. Le froid intense de la période de Noël a énormément réduit l'achalandage prévu dans la majorité des stations. Quelques centres ont dû fermer à cause du froid et des vents extrêmes, dont le Mont Orford en Estrie pour 3 jours.

Bon nombre de centres ont aussi annulé le ski en soirée soit à cause du froid, soit pour collaborer avec Hydro-Québec qui sollicitait leur collaboration pour mieux répartir les ressources hydro-électriques disponibles. En période des Fêtes, le ski de soir aux centres les plus populaires tels que Sommet Saint-Sauveur et Bromont est aussi fréquenté que le ski de jour. Un manque à gagner important pour ces stations même si Sommet Saint-Sauveur est demeuré ouvert presque tous les soirs. Les Sommets satellites ont cependant fermé plusieurs soirs.

« Certains jours (de froid intense), nous vendions 200 billets de jour au lieu de 5000 », nous disait hier Charles Désourdy, président de Ski Bromont Montagnes d'expériences. Selon lui, la diminution de l'achalandage du temps des Fêtes serait d'au moins 50% incluant les deux bonnes journées des 3 et 4 janvier.

Plusieurs centres, tels que Mont Edouard au Saguenay et Owl's Head en Estrie n'ont pu faire fonctionner des remontées desservant le sommet à cause du froid, d'autres comme Mont-Tremblant ont dû retarder certaines ouvertures ou ne pas ouvrir des remontées trop exposées aux vents par mesure de sécurité.

Ski de fond et raquette

Même les raquetteurs, les moins affectés par le froid, se sont montrés frileux, sauf pour les 3 et 4 janvier « où nous avons été envahis », de dire Michel Varin du centre Val Morin dans les Laurentides.

Tremblant moins affecté

Les centres de destinations fréquentés par les touristes sont toujours moins affectés par les aléas de la météo. C'est le cas au Mont Tremblant où les touristes venus de partout au Québec et ailleurs dans le monde ont aidé à combler la diminution de ventes de billets quotidiens.

Pour ce qui est des hôteliers et des restaurants, la période des Fêtes a été excellente. « Nous avons connu une meilleure période (des Fêtes) que l'an passé », nous dit Jim McLeod du restaurant Pizzeteria dans le village du versant Sud. « De 11h30 à 22h, c'était un roulement continu. C'était souvent même difficile de les faire sortir (du restaurant) » ajoutait-il, témoignage du froid extrême à l'extérieur.

Comme toujours au temps des Fêtes, Tremblant ressemble aux Nations Unies. Selon diverses sources, des familles y sont venues de plusieurs états américains, du Brésil, de l'Argentine, du Guatemala, de Porto Rico, en plus des Mexicains de plus en plus nombreux depuis que le visa d'entrée n'est plus nécessaire.

On nous raconte aussi que certains Mexicains étaient fiers de dire qu'ils étaient, certains jours, à l'endroit « le plus froid au monde ». Reste à savoir s'ils reviendront!

Pluie aujourd'hui, neige samedi, soleil dimanche

Le dégel de janvier se fait sentir depuis hier (jeudi). La pluie prévue aujourd'hui n'aura malheureusement rien de très inspirant pour le week-end sauf que cette pluie doit se transformer en neige la nuit prochaine et samedi.

Plusieurs centres de ski seront affectés par la pluie d'aujourd'hui, préférant soit demeurer fermés, soit ouverts de façon limitée. Vous trouverez toutes les infos sur les stations mises à jour quotidiennement sur SKInet Canada.

Dimanche pourrait s'avérer LA journée pour reprendre vos activités hivernales, particulièrement le ski alpin, le ski de fond et la raquette, après la neige. En ce qui concerne le patinage, le redoux et la pluie ont forcé la fermeture de la plupart des sites et la neige qui suivra risque aussi de retarder leur réouverture. Il faudra vous renseigner aux différents sites de pratique.

Un début de saison difficile, il va sans dire, mais raison de plus de pratiquer un ou plusieurs sports d'hiver. Mercredi, la qualité de la neige et la beauté des paysages au Mont Tremblant nous faisaient oublier déjà les moments difficiles que nous venons de vivre. Et, il y en aura d'autres.