En ski cette semaine

ADVERTISEMENT

Nous en avons vu de toutes les couleurs ces derniers jours. Belles conditions en début de semaine, froid intense lundi, conditions parfaites mardi, réchauffement par après avec neige au Nord du St-Laurent suivie de pluie un peu partout. Bienvenue au Québec où nos hivers comportent toujours de ces périodes changeantes qui semblent encore nous surprendre. Chose certaine, la féerie caractéristique de la période des Fêtes a disparu.

Heureusement les régions de ski, particulièrement celles au Nord du Saint-Laurent ont pu facilement encaisser la pluie grâce à un bon enneigement pour la période et aussi au fait qu'il a neigé cette semaine avant la pluie. Les centres les mieux équipés en enneigement artificiel sont aussi moins affectés par cette météo changeante.

Festival des dameuses

Le retour du froid aujourd'hui et pour les prochains jours mettra à l'épreuve l'efficacité des dameuses qui réussissent habituellement bien à concasser les surfaces dures qui résultent d'une baisse de température après un redoux.

Hier plusieurs stations alpines Québécoises ont préféré ne pas ouvrir, certaines autres fonctionnaient à régime réduit. En ski de fond, les possibilités étaient encore moindres. La neige mouillée et la pluie avaient forcé la majorité des centres à fermer pour la journée.



La situation dans plusieurs stations du Quebec jeudi.

Premier test pour vos carres

Même si les dameuses ont un effet marqué sur la neige durcie et la glace il faudra quand même des carres bien affûtées ce week-end. Une bonne occasion de voir si les vôtres le sont. Il faut faire affuter ses carres de ski au moins une fois par année; plus souvent si vous skiez beaucoup sur une neige durcie. Des carres bien affûtées et des skis fartés augmentent de façon significative le plaisir de skier.

Les crampons plutôt que la raquette

Les centres nordiques auront fort à faire pour concasser la neige qui aura durci au cours de la nuit. Les centres possédant la machinerie lourde pour le faire comme les centres de la SEPAQ, le Parc Linéaire P'tit Train du Nord, le Domaine St-Bernard à Mont Tremblant, la nouvelle piste des Fondeurs du réseau Morin Heights, la Montagne Coupée et le Golf St-Jean de Matha dans Lanaudière, les parcs de la Gatineau et de la Mauricie ainsi que le réseau du Mont-Sainte-Anne au rang St-Julien à St-Ferréol y arriveront plus rapidement.

Ce sera un week-end parfait pour les « polyvalents » ceux et celles qui savent changer d'activité pour s'accommoder aux conditions. Une activité privilégiée sera sans doute la marche nordique avec crampons. C'est l'option qui se présente souvent aux raquetteurs lorsque la neige durcit à ce point que les raquettes sont superflues. La marche sans crampons est la plupart du temps déconseillée pour éviter de glisser et de se blesser dans les montées et dans les descentes. Vous trouverez plus de détails sur chacun des centres au www.skinetcanada.com.

Journée nationale du ski -- samedi

C'est demain 14 janvier la Journée nationale du ski au Canada au profit des équipes canadiennes de ski alpin. Il s'agit d'une journée de ski à prix réduit pour encourager les athlètes de Canada Alpin et les programmes de haute performance, mais aussi pour célébrer le ski en famille d'un océan à l'autre.

Dix-sept stations canadiennes y participent en offrant des billets de ski vendus en ligne à 50 % de rabais, dont trois au Québec : Mont Tremblant (billets tous vendus), Bromont en Estrie et Stoneham dans la région de Québec. Tous les détails au http://alpinecanada.org/journeenationaleduski.



Début des cours de groupes

C'est aussi demain samedi que débutent dans la majorité des stations du Québec les cours de groupes entre autres pour les jeunes. Il faudra s'attendre à un achalandage accru sur les pistes faciles surtout. Belle occasion d'adopter un comportement de « gros bons sens » tel que traité dans notre dernier article. En résumé, skiez en contrôle, levez le pied dans les secteurs achalandés et soyez conscient de ce qui se passe autour de vous. N'oubliez pas que pour certains il s'agira du premier jour de ski de la saison.

À voir également: