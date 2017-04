Semaine pluvieuse pour le ski - l'Est du Québec s'en tire mieux

ADVERTISEMENT

Les stations de ski du Québec ont connu une semaine misérable. L'Est de la province s'en est cependant tiré un peu mieux. A l'exception du Mont Tremblant les seuls centres qui ont pu ouvrir cette semaine sont ceux de Québec vers l'Est.

La pluie abondante a causé la fermeture temporaire de tous les centres des Laurentides, de Lanaudière, de l'Outaouais, des Cantons de l'Est et de la Mauricie. Même Tremblant qui attire toujours un bon nombre de skieurs quelle que soit la météo présentait une rare scène de désolation cette semaine. Rien à faire évidemment quand il pleut à siaux.



Tremblant bas du versant Sud mercredi à 10h45, normalement heure de pointe.



Bon nombre des centres fermés cette semaine prévoyaient rouvrir pour le week-end. Quelques-uns sont par contre déjà fermés pour la saison. Il s'agit du Mont St-Bruno sur la Rive-Sud de Montréal, les centres satellites de Sommet St-Sauveur (Sommet Mont Gabriel, Sommet Morin Heights, Sommet Olympia et Sommet Edelweiss) ainsi que Mont Grand Fonds à La Malbaie, fermé pour cause de rentabilité et non pas par manque de neige. D'ailleurs le couvert neigeux tient encore bien en général dans les centres qui rouvriront aujourd'hui ou pour la fin de semaine.

De la neige à Québec et vers l'Est

Les hauteurs au Nord de Québec et vers l'Est ont reçu entre 12 et 30 centimètres de neige mercredi. Ne parlons évidemment pas de journée de poudreuse puisqu'il s'agissait d'une neige lourde et mouillée. Mais pour les mordus du ski de fin de saison, mieux vaut n'importe quel type de neige que de la pluie. Une pluie abondante est toutefois venue rattraper ces mêmes régions jeudi et la nuit dernière incitant les centres Le Relais, Stoneham, Massif du Sud, Mont Édouard et tous les centres du Bas-Saint-Laurent à ne pas ouvrir ce vendredi.

Vous pourrez compter ce week-end sur la majorité des centres. Par après seuls quelques grands centres fonctionneront la semaine prochaine tandis qu'un certain nombre d'autres espèrent rouvrir le week-end de Pâques. Consultez www.skinetcanada.com pour connaître la situation mise-à-jour quotidiennement.

Les activités printanières se poursuivent

Le ski de printemps c'est tout autant les activités que le ski qui devient rapidement difficile dans la neige lourde et les amoncellements. A Tremblant c'est la deuxième édition du ROCK & RIDE ROCKSTAR @ Tremblant, présenté par le Parc Adrénaline et Rockstar. Cet événement unique vous permettra de « rider » dans un environnement de style « skate park » spécialement conçu pour l'occasion. Ailleurs dans les Laurentides samedi, la traversée de l'étang au Mont Habitant et à Sommet Saint-Sauveur « Le Challenge des Bosses Pepsi ». Cette année, la compétition de bosses en parallèle sera présentée devant des centaines de supporters et mettra-en-vedette des athlètes de renom, dont Mikaël Kingsbury, 6 fois champion de la Coupe du monde et médaillé d'argent aux Olympiques de Sotchi, Stéphane Rochon, Pierre-Alexandre Rousseau, les frères Michel et Pierre Forget et quelques surprises dont plusieurs skieurs de la relève.

Au Mont-Sainte-Anne les Folies du Printemps se poursuivent pour un deuxième week-end avec musique live et BBQ au pied des pentes, cabane à sucre en montagne et plus. Au Massif de Charlevoix samedi la première édition du « EPIC Banked Slalom », une course slalom à obstacles sur un parcours profilé.

Un dernier week-end de ski de fond

Les possibilités pour le ski de fond dans les prochains jours seront limitées. L'intérêt diminue beaucoup avant la fin Mars; les centres eux-mêmes lâchent prise dans bien des cas. Les centres de la SEPAQ sont d'ailleurs tous fermés pour les activités hivernales à l'exception de Camp Mercier au Nord de Québec qui fermera pour la saison le dimanche 9 Avril tout comme Sentier des Caps au sommet du Massif de Charlevoix et le réseau du Mont-Sainte-Anne ouverts pour un ultime week-end. A la Forêt Montmorency, à l'entrée du Parc des Laurentides, on espère fonctionner partiellement jusqu'à la fin du mois si possible grâce aux 140cm de neige qui restaient au sol encore hier.

La fin de saison arrive à grand pas dans plusieurs centres du Québec mais ce n'est pas encore terminé. Les stations espèrent toutes que la pluie de cette semaine n'aura pas trop découragé les amateurs de ski de printemps qu'ils espèrent revoir avec le retour du beau temps.

