Météo ski: plus de peur que de mal

ADVERTISEMENT

Les précipitations variées reçues dans plusieurs régions du Québec lundi et mardi auront au final occasionné plus de peur que de mal. Même dans les régions où il a plu, la perte de neige n'aura pas été significative.

Une tournée rapide des Cantons de l'Est hier, région la plus affectée par la pluie, aura été réconfortante. Les stations n'ont aucunement été «lavées». Au contraire, le couvert de neige demeurait complet dans la plupart des pistes ouvertes même certaines pistes naturelles.



La météo n'a pas découragé les nombreux touristes au Mont Tremblant hier. Webcam du sommet.



La pluie à Noël, une tradition

Aussi désolant que cela puisse être, de recevoir de la pluie en pleine période de Noël, cela est néanmoins devenue monnaie courante au fil des ans, surtout dans le sud-ouest de la province. On espère tous y échapper, mais les centres s'y attendent et sont préparés. De plus en plus on intensifie la fabrication de neige tôt en saison pour se protéger contre un redoux hâtif. L'emphase depuis plusieurs années est d'augmenter la puissance des systèmes d'enneigement pour mieux profiter des périodes de froid qui peuvent souvent être courtes en décembre.

L'équipement d'entretien des pistes s'améliore lui aussi, de sorte qu'il est relativement facile de réparer une surface durcie et glacée après un verglas ou une pluie suivie d'un gel soudain comme il s'est produit cette semaine.

Après avoir réduit le nombre de pistes ouvertes mardi, la grande majorité des stations est revenue à la normale ou presque mercredi. De 58 pistes ouvertes lundi, le Mont-Sainte-Anne a coupé à 27 pistes mardi pour remonter à 40 mercredi, histoire de prendre le temps nécessaire pour toutes les reconditionner. Au Mont Tremblant, on est passé de 84 pistes lundi à 60 après le verglas, mais, sans perte de neige, le compte devrait remonter rapidement, le temps de passer les machines.

Que de la neige encore dans le Bas Saint-Laurent

Les régions plus à l'Est à compter de Charlevoix ont moins subi de contretemps météorologiques, particulièrement le Bas Saint-Laurent où ce ne fut que de la neige. Plus de 30 centimètres au Mont Comi où toutes les pistes sont ouvertes comme ailleurs dans la région. Consultez www.skinetcanada.com pour plus d'information concernant les stations.

Froid et neige pour les prochains jours

Le retour des nuits froides a permis la reprise de l'enneigement artificiel et des prévisions de neige pour les prochains jours laissent entrevoir de belles conditions pour le passage au Nouvel An. Il neigeait de beaux gros flocons en Estrie mercredi, région où une veille de tempête hivernale en vigueur hier pourrait apporter des accumulations importantes de neige à compter de ce soir. Un bulletin météorologique spécial est aussi émis pour d'autres régions, dont Québec, Charlevoix, Saguenay et le Bas Saint-Laurent, avisant aussi des accumulations significatives pour les prochains jours.

Après le passage devenu traditionnel d'un épisode de météo désagréable, les Fêtes devraient donc se terminer partout sur une bonne note et d'excellentes conditions de pratique.

Réouverture des patinoires

Plusieurs patinoires naturelles ont dû s'incliner temporairement après la pluie et le verglas mardi, mais la plupart avaient repris du service hier. En ce qui concerne les grandes patinoires naturelles telles que l'anneau du Lac Beauport près de Québec, la grande patinoire sur le Lac Masson à Ste-Marguerite dans les Laurentides et le Canal Rideau à Ottawa, la glace demeure encore trop mince, mais leur ouverture serait imminente.

Il faudra, nous dit un de nos collaborateurs Michel Dallaire, garder un œil ouvert pour l'ouverture imminente de la patinoire du canal Rideau. «Je ne serais pas surpris, dit-il, que la CCN l'ouvre partiellement pour le 1er janvier, lançant ainsi les festivités du 150E anniversaire du Canada. Ce serait une décision politique, mais à Ottawa, que peut-on espérer d'autre, surtout en ce qui a trait à ce symbole hivernal canadien par excellence?» À suivre donc.

Abolition de la tarification au Parc de la Mauricie

Aussi, pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, la tarification sera abolie au Parc National (du Canada) de la Mauricie près de Shawinigan à compter du 1er Janvier, et ce, jusqu'au 31 décembre 2017. C'est donc dire qu'il ne vous en coutera pas un sous pour utiliser les 80 kilomètres de sentiers de ski de fond et 60 kilomètres de raquette pour la durée de cet hiver et le début du prochain. Voilà qui devrait bien faire connaitre ce magnifique terrain de jeu de la Mauricie.

À voir également :

Close  10 choses à essayer en ski cet hiver sur  

Que vous soyez un skieur aguerri ou de la dernière neige, un petit cours d’une heure avec un moniteur peut vous apporter beaucoup de bénéfices! Idéal pour chasser un mouvement parasite, gagner en confiance dans un terrain moins connu, consolider les acquis et les bases ou en apprendre davantage sur la physique du ski. Un moment passé avec un moniteur changera certainement votre façon d’aborder les pistes!

Vous avez encore assez des dix doigts de vos mains pour compter le nombre de stations de ski québécoises que vous avez visitées? Sortez de vos habitudes! Les pantoufles restent au chalet, c’est l’heure de découvrir des stations dans une autre région, ou d’un autre format. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez… attention, ça devient addictif!

Aventurier, ou simplement skieur blasé? Vous avez toujours regardé les autres techniques de glisse avec un brin d’envie? Passez à l’action! C’est une série de découvertes qui vous attend : nouvelles sensations, nouveau regard sur les pistes, nouveaux muscles au travail… qui sait, peut-être vous convertirez-vous!

Votre neveu le demande vingt fois par semaine? Votre tendre épouse voudrait bien vous suivre? Vos collègues de travail envient vos récits épiques? Organisez une petite sortie d’initiation, et vous serez peut-être l’origine d’une nouvelle passion chez ces futurs skieurs conquis!

Ils sont les premiers et les derniers à emprunter la remontée mécanique, on les envie de pouvoir skier les pistes vierges. Ils sont parfois craints, souvent écoutés, et maintes fois remerciés pour leurs services variés dans la montagne. Les patrouilleurs ne sont pas en piste que pour soigner des blessés ou vous dire de ralentir! Informez-vous auprès du chef de patrouille de votre station pour devenir un «patrouilleur d’un jour» et partager quelques descentes avec ceux qui assurent votre sécurité. Vous découvrirez assurément quelques facettes de ce rôle!

Cet exercice peut vous paraitre étrange, mais il changera la dynamique de votre journée. Si vous avez l’habitude de skieur seul avec vos spatules, invitez un ami, ou faites un petit effort pour socialiser dans la remontée mécanique : l’effet d’entrainement sera instantané et vous garderez longtemps en mémoire les quelques descentes partagées. Si, au contraire, vous êtes du type social, prenez une journée pour vous, en skiant seul. Vous serez plus attentif à votre posture, au terrain, vous skierez à votre rythme, sans vous sentir pressé ni devoir attendre qui que ce soit. Vous sortirez de votre journée avec une sensation de plénitude… et peut-être l’envie de recommencer!

Si vous êtes débutant ou un peu craintif, profitez d’une journée aux bonnes conditions pour vous aventurer dans une piste d’un calibre supérieur à celles que vous avez l’habitude d’emprunter. Combattez vos démons, la petite poussée d’adrénaline vous fera découvrir un talent que vous ne saviez pas aussi vaste! Les skieurs experts pourront aussi trouver leur compte en misant sur le perfectionnement d’une technique à plus faible vitesse dans une piste verte.

Il y en a au moins un dans chaque station : le skieur senior. Il porte habituellement un chandail à col roulé et un lainage à motifs, ses skis sont souvent la risée des plus jeunes. Il connait l’histoire de l’endroit, a parfois même participé à l’élagage ou à la création d’une nouvelle piste, il sait qui était là à l’ouverture, pourquoi cette piste porte ce nom bizarre, et se souvient de chaque remontée mécanique. S’il n’est pas déjà en train de raconter une anecdote, abordez-le avec le classique «Êtes-vous de la place?», et préparez vos oreilles.

Très souvent organisées par le club de compétition de la station, parfois par l’école de glisse ou par la patrouille, ces compétitions amicales ont plusieurs objectifs : permettre aux anciens compétiteurs de se «remettre dedans» le temps de quelques descentes, faire découvrir aux skieurs la sensation des coureurs qui slaloment entre les portes, ramasser des fonds et, surtout, rassembler les skieurs autour d’une activité bien structurée, mais sans prétention. Ça change complètement la façon d’aborder la piste, ça donne un petit frisson dans le dos, et on sort de là avec l’envie d’y retourner pour faire un meilleur temps!

Presque toutes les fins de semaine de l’hiver, pendant les vacances et la Relâche, les tentes et les fabricants de ski se succèdent au pied des pentes, souvent près de la remontée la plus achalandée. Même si vous avez une marque tatouée sur le cœur, le simple fait de pouvoir essayer gratuitement des skis différents des vôtres est un argument suffisant pour le faire! Les skis ont tous une histoire, une raison d’être et un terrain de prédilection. Faites l’essai d’une paire de skis qui couvre un terrain différent des vôtres, amusez-vous avec des skis plus rigides, comparez avec des skis plus récents que ceux que vous avez aux pieds… attention aux achats impulsifs!  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter