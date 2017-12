Un peu plus que deux semaines avant le début d'une des plus importantes périodes pour les sports d'hiver. Jusqu'à présent la neige se fait attendre, mais rien de trop inquiétant pour le moment car, pour le ski alpin, moins de 6% des jours-ski sont actualisés avant Noël.

La période des Fêtes par contre peut représenter jusqu'à 25% des revenus annuels, particulièrement dans les régions où les stations ne sont normalement ouvertes que les week-ends. Le temps des Fêtes représente pour elles deux semaines complètes de journées qui peuvent ressembler à des samedis ou des dimanches. Si la neige et la météo sont bonnes, c'est la manne.

La saison dernière, qui fut bonne un peu partout au Québec, s'était installée aux alentours du 10 décembre. Heureusement pour le ski alpin, les canons à neige peuvent compenser, comme c'est le cas dans les stations les mieux équipées telles que Mont Tremblant, Sommet St-Sauveur, Mont St-Bruno et Bromont où on réussit à fabriquer de bonnes quantités de neige. A Stoneham, il y a un peu plus de neige au sol, ce qui donne un « look » hivernal aux huit pistes ouvertes, sur neige fabriquée tout de même.

Pas encore de panique, même après la pluie

Les centres alpins ne paniquent pas encore avec l'absence de neige, mais on espère sérieusement qu'une bonne première tempête se présentera prochainement. Aussi, les pistes bien enneigées artificiellement ont très bien résisté à la pluie de mardi. Après une journée de récupération mercredi, tout était revenu à la normale jeudi grâce en grande partie à la machinerie d'entretien.

Plusieurs nouvelles stations s'ajoutent ce week-end à la liste des ouvertures. Pour savoir si votre centre préféré est ouvert, consultez www.skinetcanada.com pour les plus récentes mises à jour.

Première course de ski de fond au Québec sur neige fabriquée

C'est au bas des pistes du centre alpin Sommet Morin Heights qu'auront lieu ce week-end les premières compétitions de ski de fond tenues sur neige artificielle au Québec. Grace à une entente tripartite entre le club de compétition Les Fondeurs de St-Jérôme, la municipalité de Morin Heights et le centre alpin Sommet Morin Heights, une boucle de 1,25 kilomètres a été aménagée au bas des pentes pour l'entrainement des skieurs d'élite et aussi pour tout autre skieur désirant se faire les jambes sur une petite boucle.

La piste de 1,25km pour le ski de fond à Sommet Morin Heights

Deux séries d'épreuves sont prévues ce week-end débutant à 18h vendredi soir et samedi : 2,5/5/7,5km classique vendredi soir et mêmes distances « skate » samedi. Une centaine d'athlètes est attendue. En plus d'utiliser le bas des pistes de ski alpin et les machines d'entretien de Sommet Morin Heights, les compétitions de nuit bénéficieront de l'éclairage des pistes alpines. Une bonne illustration du fait que l'avenir du ski de fond pourrait passer par le ski alpin.

Skier pour la cause aux 24H de Tremblant

C'est la période de l'année où nous sommes tous grandement sollicités pour venir en aide aux plus démunis de la société. Hier, La Grande Guignolée des médiaş, samedi 16 décembre la Guignolée du Dr. Julien et ce week-end la 17e édition des 24h de Tremblant, une des plus importantes collectes de fonds au Québec.

Cet évènement qui attirera plus de 3000 participants (ski/marche/course) a rapporté la somme record de 3,25 $ millions $ l'an passé et on espère excéder ce montant cette année. Selon les organisateurs près de 3 millions $ ont déjà été recueillis par les participants avant même le début de l'événement.

Les principaux bénéficiaires des 24h sont la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et la Fondation Tremblant qui œuvrent toutes pour le mieux-être des enfants.

L'épreuve de ski sur 24 heures débutera à midi samedi pour se terminer à midi dimanche. La piste utilisée par les équipes sera la Beauvallon (haut et bas) sur le versant Sud de la montagne. Toutes les activités, contrôle des équipes, concerts, expositions, etc., se feront au bas du versant Sud. Ceux qui voudront éviter la congestion potentielle au versant Sud pourront skier et accéder à la montagne via le versant Nord.